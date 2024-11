🛢️Ropa WTI zyskuje 2%

OPEC+ nie podniesie produkcji w grudniu, Iran zapowiada kolejny atak na Izrael

OPEC+ op贸藕nia podwy偶k臋 wydobycia

Ropa naftowa zyskuje ponad 2% na pocz膮tku tygodnia, tu偶 przed wyborami w Stanach Zjednoczonych oraz decyzj膮 Fed. Niemniej w tym momencie na rop臋 naftow膮 dzia艂aj膮 przede wszystkim informacje dotycz膮ce tego, 偶e OPEC+ zadecydowa艂 w trakcie weekendu o odsuni臋ciu o miesi膮c podwy偶ki produkcji. OPEC+ wcze艣niej zapowiada艂, 偶e produkcja mia艂a rosn膮膰 co miesi膮c o 180 tys. brk na dzie艅 od pa藕dziernika, natomiast p贸藕niej zosta艂o to prze艂o偶one na grudzie艅. Na ten moment podniesienie produkcji ma nast膮pi膰 od stycznia.

Obecnie OPEC+ nie ma presji na podniesienie produkcji, co wynika z niepewno艣ci dotycz膮cej popytu. Co wi臋cej, du偶a cz臋艣膰 kraj贸w uczestnicz膮ca w porozumieniu o ci臋ciu produkcji i tak produkuje wi臋cej. W samym pa藕dzierniku produkcja w OPEC+ zwi臋kszy艂a si臋 o 400 tys. brk na dzie艅, cho膰 g艂贸wnie by艂o to zwi膮zane z przywr贸ceniem produkcji przez Libi臋. Kolejne posiedzenie OPEC+ zaplanowane jest na 1 grudnia.

Iran grozi kolejnymi atakami

W trakcie weekendowego wyst膮pienia, najwy偶szy przyw贸dca Iranu zagrozi艂 Izraelowi i jednocze艣nie Stanom Zjednoczonym, 偶e po wyborach prezydenckich, ale przed inauguracj膮 nowego prezydenta, Iran zdecyduje si臋 na mia偶d偶膮c膮 odpowied藕 militarn膮 na ostatnie dzia艂ania. Ajatollah Ali Chamenei wskaza艂, 偶e atak b臋dzie wi臋kszy ni偶 tylko ten z wykorzystaniem dron贸w oraz rakiet. To z kolei wywo艂uje kolejn膮 niepewno艣膰 dotycz膮c膮 sytuacji poda偶owej na rynku ropy.

Ropa w obliczu wybor贸w w USA

Niepewno艣膰 na rynku ropy dodaj膮 wybory w USA oraz decyzja Fed w tym tygodniu. W ostatnim czasie obserwujemy wy艂amanie si臋 korelacji mi臋dzy rentowno艣ciami oraz rop膮 naftow膮. Rentowno艣ci obligacji w USA pozostaj膮 wysokie, co jest zwi膮zane z premi膮 za ryzyko przy ostatnio rosn膮cej przewadze Trumpa oraz ze zmniejszonymi oczekiwaniami na ci臋cia st贸p procentowych w USA. Z drugiej strony, je艣li wybory wygra艂aby Harris, a Fed wystosowa艂by go艂臋bie stanowisko po ostatnich s艂abych danych z USA, rentowno艣ci mog膮 spa艣膰, co zmniejszy presj臋 na wzrost cen. W ostatnim czasie pojawi艂o si臋 sporo prognoz (m.in. ze strony Citi czy JP Morgan), kt贸re wskazuj膮, 偶e nadpoda偶 na rynku ropy mo偶e sprowadzi膰 ceny do poziomu 60 USD za bary艂k臋 w przysz艂ym roku.

聽

Ropa WTI powraca dzisiaj powy偶ej 70 USD za bary艂k臋, pr贸buj膮c wybi膰 si臋 powy偶ej 艣redniej 25 i 50 okresowej. Je艣li to si臋 uda, kolejny wa偶ny poziom oporu to 72-73 USD za bary艂k臋. Warto zauwa偶y膰, 偶e pozycje spekulacyjne na ropie zn贸w s膮 ekstremalnie niskie, podobnie jak we wrze艣niu czy wcze艣niej w styczniu tego roku. 殴r贸d艂o: xStation5