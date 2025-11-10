Rosnący popyt na chipy napędza TSMC!

Taiwański producent chipów TSMC w październiku 2025 roku osiągnął przychody wyższe o 16,9 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, sięgając rekordowej kwoty 367,47 miliarda nowych dolarów tajwańskich, co odpowiada około 11,87 miliarda dolarów amerykańskich. Choć jest to najniższe tempo wzrostu od lutego 2024 roku, utrzymuje się ono nadal na wysokim poziomie dzięki silnemu popytowi napędzanemu przez rozwój sztucznej inteligencji oraz rozbudowę centrów danych. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2025 roku przychody TSMC wzrosły o 33,8 procent rok do roku i wyniosły 3,13 biliona nowych dolarów tajwańskich.

Rozwój sztucznej inteligencji znacząco zwiększa zapotrzebowanie na najbardziej zaawansowane procesy produkcyjne TSMC, w tym chipy w technologii trzech nanometrów oraz planowane procesy dwóch nanometrów. Układy w litografii trzech nanometrów cechują się wyższą gęstością tranzystorów, lepszą wydajnością i niższym zużyciem energii, co jest kluczowe dla obsługi coraz bardziej złożonych modeli AI zarówno w centrach danych, jak i w urządzeniach brzegowych. Procesy trzech nanometrów i dwóch nanometrów pozwalają zwiększyć moc obliczeniową przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii, co jest szczególnie istotne w aplikacjach wymagających intensywnych obliczeń, takich jak uczenie maszynowe, analiza dużych zbiorów danych oraz automatyzacja procesów. Spółka już zwraca uwagę na wysokie obciążenie swoich mocy produkcyjnych oraz rosnący popyt na najnowsze technologie.

Poza bezpośrednim wpływem sztucznej inteligencji na popyt na najnowsze procesy, rozwój AI kształtuje również globalne łańcuchy dostaw oraz kierunki inwestycji kapitałowych w sektorze półprzewodników. Firmy zwiększają nakłady nie tylko na produkcję chipów, ale również na rozbudowę infrastruktury centrów danych, systemów obliczeniowych oraz komponentów wspierających nowoczesne technologie, takich jak zaawansowane systemy chłodzenia oraz specjalistyczne materiały. Taki efekt mnożnikowy w całym sektorze przyspiesza innowacje i zwiększa konkurencję pomiędzy producentami, co może skutkować szybszym wprowadzaniem kolejnych generacji technologii i podnosić tempo rozwoju całej branży.

Mimo obserwowanego spowolnienia wzrostu miesiąc do miesiąca, TSMC wciąż pozostaje kluczowym dostawcą dla największych firm w sektorze AI, w tym dla takich graczy jak NVIDIA, która niedawno poprosiła firmę o zwiększenie dostaw chipów. Dodatkowo TSMC planuje podnieść ceny swoich usług produkcyjnych. Raporty wskazują, że spółka zamierza zwiększyć ceny procesów produkcyjnych zaawansowanych chipów o średnio osiem do dziesięciu procent od 2026 roku, a dla niektórych węzłów i klientów nawet do dziesięciu procent. Podwyżki obejmą procesy dwóch i trzech nanometrów oraz zaawansowane metody pakowania. Decyzja ta wynika z rosnących nakładów inwestycyjnych, wyższych kosztów produkcji w nowych lokalizacjach oraz zwiększonego popytu na chipy AI.

Wyniki TSMC pozytywnie wpływają na sentyment w sektorze technologicznym, chociaż inwestorzy stają się coraz bardziej ostrożni, kierując się ku potencjalnej korekcie rynku oraz wysokim wycenom w branży. Perspektywy utrzymania silnego popytu na najbardziej zaawansowane układy scalone czynią TSMC oraz jego klientów strategicznie ważnymi graczami na globalnej technologicznej mapie. Październikowe dane potwierdzają trwałą siłę rynku półprzewodników napędzanego przez rozwój sztucznej inteligencji, jednocześnie pokazując naturalne wyhamowanie wzrostu po okresie dynamicznej ekspansji. Dla rynków oznacza to, że popyt na najnowocześniejsze technologie jest jednym z kluczowych czynników wzrostu i transformacji całego sektora, co czyni TSMC strategicznie istotnym uczestnikiem globalnej sceny technologicznej.

Źródło: xStation