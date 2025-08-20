Rozbieżne wyniki sektora detalicznego - Lowe i Target prezentują wyniki

Przed rozpoczęciem środowej sesji na Wall Street swoje kwartalne wyniki opublikowali dwaj amerykańscy giganci sektora detalicznego: Target oraz Lowe. Pomimo tej samej branży, obie spółki pokazują całkowicie inne wyniki oraz perspektywy, co jest dosyć zastanawiające w kontekście kondycji amerykańskiego konsumenta.

Wyniki sektora detalicznego są istotnie nie tylko dla inwestorów pojedynczych spółek, ale mogą dostarczyć też kluczowych informacji o kondycji amerykańskiej gospodarki. Jest to szczególnie ważne w kontekście zaciskającego się rynku pracy i oczekiwań wobec obniżek stóp procentowych przez FED.

TARGET (TGT.US)

Pomimo dobrych wyników za 2 kwartał, spadek sprzedaży amerykańskiej sieci sklepów rozczarował inwestorów wystarczająco, aby akcje spółka przeceniły się 10% w fazie przed otwarciem rynku. Obecnie po otwarciu akcje tracą ok. 8 %.

Wyniki spółek:

EPS: $2,05, oczekiwane $2,03

Przychody: $25,21 miliardów wobec oczekiwanych $24,93 miliardów

Sprzedaż porównywalna obniżyła się o 3,8% r/r, natomiast ogólnie w samych sklepach spadła o 5,7%.

Sprzedaż w e-commerce zwiększyła się o 4,7%, co jest relatywnie niskim wynikiem w porównaniu do konkurencji

Marża brutto spółki obniżyła się do 29%, natomiast marża operacyjna do 5,2%

Jeszcze rok temu, EPS wynosiło 2,57 a przychody 25,45 miliarda dolarów. Sprzedaż wobec analogicznego okresu w roku poprzednim spadała o 1%.

Źródło: Bloomberg Finance Lp

Ewidentnym plusem dla inwestorów “wartościowych” są bardzo niskie wskaźniki wyceny spółki.

P/E wynosi już tylko nieco ponad 13, P/S to 0,5 i spada. Nasuwa się jednak konkluzja że jeśli firma nie poprawi swoich wyników to te wyceny nie będą już niskie a będą odzwierciedlać nową rzeczywistość firmy.

Zapobiec temu ma zamiar nowy CEO - Michael Fiddelke. Dyrektor operacyjny Michael Fiddelke, związany z Targetem od 20 lat, zastąpi długoletniego CEO Briana Cornella 1 lutego 2026 roku. Cornell obejmie stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej. Pomimo dużego doświadczenia Fiddelke, rynek zareagował negatywnie. Zmiana na stanowisku szefa zarządu ma miejsce w trudnym dla Targetu okresie. Firma odnotowuje kolejny, już 11 kwartał z rzedu, kiedy firma ma problem ze stagnacją lub spadkiem sprzedaży, w pierwszym kwartale 2025 roku sprzedaż spadła o 2,8%, a prognoza na cały rok pozostaje w zakresie jednocyfrowego, niskiego spadku. Przyczynami są mocna konkurencja na rynku detalicznym, spowolnienie wydatków konsumenckich, wpływ ceł oraz kontrowersje po wycofaniu się Targetu z inicjatyw dotyczących różnorodności, równości i integracji, które wywołały bojkot w mediach społecznościowych i spadek liczby klientów odwiedzających sklepy.

Biorąc pod uwagę załamanie się kursu po tych informacjach, rynek nie wierzy w zapewnienia spółki o przejściowej naturze jej kłopotów.

LOWE (LOW.US)

Dużo lepiej od Target poradziło sobie Lowe, konkurent specjalizujący się w sektorze domowych renowacji. Spółka pobiła prawie wszystkie oczekiwania oraz dała inwestorom perspektywę dalszego wzrostu.

EPS: 4.33$ wobec oczekiwanych 4,23$

Przychody: 23,97 miliarda - zgodnie z oczekiwaniami.

Sprzedaż wzrosła wobec analogicznego okresu przed roku o ponad 1%, jednak jest to poniżej oczekiwań rynku które wynosiły 1,3%

Sprzedaż online wzrosła o 6%

Marża brutto wzrosła do 33.8%

Problemem może być spadek przychodów Netto o 9% wobec zeszłego roku.

Do najnowszych sukcesów firmy można zaliczyć niedawny zakup “Foundation Building Materials”. Jest to ruch mający na celu wzmocnić obecność firmy na rynku profesjonalistów. Samo FBM przynosi ze sobą do Lowe 40,000 klientów. Sukces odnosi również skupienie się na sprzedaży online. Jest to jeden z powodów dla których spółka radzi sobie bardzo dobrze na tle mieszanych wyników z sektora detalicznego.

Spółka również kładzie nacisk na spadające koszty kredytów hipotecznych co w założeniu ma napędzać sprzedaż.

Inwestorzy są zadowoleni z decyzji spółki, cena akcji wzrosła tylko w tym miesiącu o 16%. Tylko dziś przed otwarciem spółka rośnie o prawie 3%. Dodatkowego optymizmu dostarcza dywidenda na poziomie 4%.

Źródło: Bloomberg Finance Lp

Obecnie dwóch przedstawicieli branży sprzedaży detalicznej prezentuje 2 fundamentalnie różne podejścia do inwestowania. Target jest wyborem typowym dla inwestorów wartościowych, natomiast Lowe obiecuje większą ekspansję i wzrost.

Źródło: Bloomberg Finance Lp

Na dzień dzisiejszy, rynek wyraźnie faworyzuje podejście Lowe.