Rozmowy kwalifikacyjne na szefa Fed mają wystartować we wrześniu 🔍

Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent ogłosił, że rozpocznie rozmowy kwalifikacyjne na nowego szefa Fed po Święcie Pracy w USA (1 września) celem zawężenia zebranej przez Biały Dom listy ok. 11 kandydatów. W skład grona wchodzą obecni i byli urzędnicy Fed (m.in. Bowman, Waller, Lindsey, Warsh), ekonomiści (m.in. Hasset, Sumerlin) oraz stratedzy z Wall Street (Rieder, Zevos).

Bessent określił grupę jako „niesamowitą” i podkreślił, że celem procesu jest przedstawienie zawężonej listy Donaldowi Trumpowi, pomimo wciąż trwającej kadencji Jerome’a Powella, którego mandat wygasa w maju 2026 roku. Sekretarz Skarbu podkreślił potrzebę obniżek stóp procentowych w celu wsparcia rynku mieszkaniowego USA, który nadal boryka się ze słabą sprzedażą i ograniczoną aktywnością budowlaną. Bessent zasugerował, że łagodzenie polityki może pobudzić budownictwo mieszkaniowe, co w średnim okresie pomoże utrzymać inflację pod kontrolą.

Konsensus rynkowy zakłada, że FOMC obniży stopy procentowe o 25 pb na najbliższym posiedzeniu w dn. 16-17 września, choć obecna pewność może zostać zachwiana przez tegotygodniowe sympozjum Fed w Jackson Hole. W świetle ostatniego odbicia inflacji bazowej i PPI w USA Powell może podkreślić wciąż istniejące ryzyka cenowe, studząc oczekiwania rynków wobec luzowania w Stanach.

Indeks dolara (USDIDX) notuje się w coraz bardziej stabilnym zakresie, spłaszczając trend spadkowy po niedawnym odbiciu. Cena obecnie waha się między 97,7 a 98,1, przy ograniczonej zmienności w związku z konsekwencjami ostatnich napięć geopolitycznych. Źródło: xStation5