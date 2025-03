Rynek swapów zwiększa szansę na szybsze obniżki stóp w Strefie euro po danych z Francji i Hiszpanii 💡

Marcowa inflacja zaskoczyła w dół we Francji i Hiszpanii. W ujęciu rocznym odczyt główny dla Francji wyniósł 0,8% wobec oczekiwanych 0,9% r/r, podczas gdy te same dane dla Hiszpanii wyniosły 2,3% wobec oczekiwanych 2,4%. Wygląda na to, że nie będzie jeszcze pauzy w cyklu obniżek w najbliższym miesiącu. Rynek swapów zwiększa szanse na większe obniżki stóp w Strefie w tym roku do łącznie 60 punktów.

Para EURUSD utrzymuje się powyżej 200-dniowej EMA, a wczorajsza sesja utworzyła tzw. Bullish Engulfing pattern. Źródło: xStation