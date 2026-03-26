Rządowy plan na tańsze paliwo. Kierowcy zyskają, Orlen straci?

Dzisiejsze informacje dotyczące rynku paliw pokazują, że rząd jest w trakcie budowania pakietu działań, który ma odpowiedzieć na dynamiczną sytuację na świecie. Kluczowym tłem pozostają napięcia wokół Iranu i w rejonie Zatoki Perskiej, które destabilizują globalne dostawy ropy. Eskalacja konfliktu i ryzyko blokady kluczowych szlaków transportowych powodują wzrost cen surowca, co bezpośrednio przekłada się na ceny paliw w Polsce.

W tej sytuacji rząd zapowiada obniżenie VAT na paliwa z 23 do 8 procent oraz redukcję akcyzy do minimum unijnego. Jednocześnie pojawiają się propozycje bardziej zdecydowanych działań, takich jak wprowadzenie maksymalnych cen paliw jeszcze przed świętami czy dodatkowe obciążenia dla koncernów paliwowych.

Istotne jest również to, że rząd sygnalizuje gotowość do sięgania po bardziej radykalne środki, jeśli sytuacja zacznie wymykać się spod kontroli. W kontekście możliwej tzw. turystyki paliwowej, czyli masowego tankowania przez kierowców z zagranicy przy niższych cenach w Polsce, pojawiają się zapowiedzi użycia „twardych narzędzi”, aby ograniczyć takie zjawiska i chronić krajowy rynek.

Jednocześnie przekaz pozostaje częściowo uspokajający. Rząd podkreśla, że nie przewiduje w tej chwili żadnych form limitowania sprzedaży paliwa, co oznacza, że problem dotyczy przede wszystkim poziomu cen, a nie dostępności surowca. Nie ma więc sygnałów o ryzyku braków paliwa na stacjach, przynajmniej w krótkim horyzoncie czasowym.

Już same zapowiedzi tych działań wywołują reakcję na rynku finansowym. Kurs Orlenu spada po informacjach o możliwych nowych obciążeniach dla sektora, co pokazuje, że inwestorzy zaczynają uwzględniać ryzyko regulacyjne i potencjalne ograniczenie zysków spółek paliwowych.

Cała sytuacja dobrze pokazuje, jak silnie rynek paliw jest uzależniony od globalnej polityki i jak szybko decyzje lub nawet same deklaracje rządu wpływają na gospodarkę. Z jednej strony pojawia się próba ochrony kierowców i przedsiębiorców przed skutkami rosnących cen, z drugiej rośnie niepewność po stronie firm i inwestorów.

Na tym etapie kluczowe pozostaje to, które z zapowiadanych rozwiązań rzeczywiście zostaną wdrożone i czy przełożą się na realne obniżki cen przy dystrybutorach. Dużo zależy również od dalszego rozwoju sytuacji w rejonie Iranu i Zatoki Perskiej, ponieważ to właśnie wydarzenia globalne mogą w największym stopniu zadecydować o tym, jak będą kształtować się ceny paliw w najbliższych tygodniach.

Źródło: xStation5