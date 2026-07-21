Samsung wkracza w erę „Physical AI” i robotyki; akcje zyskują 3% 🤖

Samsung Electronics (SMSN.UK) oficjalnie ogłosił powołanie nowej, strategicznej jednostki – Robotics eXperience (RX). Ten ruch to jednoznaczny sygnał, że południowokoreański gigant przestaje traktować robotykę jedynie jako poboczny projekt badawczy i przechodzi do fazy agresywnej komercjalizacji. Inwestorzy przyjęli tę wiadomość z dużym entuzjazmem – akcje spółki na giełdzie w Seulu podskoczyły o niemal 6,8%, a globalne kwity depozytowe (GDR) notowane w Londynie zyskują dzisiaj 3%.

Oto kluczowe wnioski z dzisiejszego komunikatu i powody, dla których ta decyzja jest tak istotna dla przyszłości firmy:

Bezpośredni nadzór CEO i strategiczne transfery

Dział RX nie będzie kolejną, odizolowaną gałęzią w strukturze korporacyjnej. Nowa jednostka podlega bezpośrednio dyrektorowi generalnemu (TM Roh), co podkreśla jej absolutnie priorytetowy charakter.

Co równie ważne, Samsung dokonał potężnego wzmocnienia kadrowego. Na czele zespołu ds. strategii (Robotics Strategy Team) stanął Lee Dong-kun – menedżer, który wcześniej odpowiadał za strategię robotyczną w Hyundai Motor Group, w tym za wytyczanie kierunków rozwoju dla przejętego przez nich Boston Dynamics. To pokazuje, że Samsung stawia na ludzi z udokumentowanym doświadczeniem w komercjalizacji zaawansowanych systemów.

Fizyczna Sztuczna Inteligencja jako nowy silnik wzrostu

Firma celuje w rozwój robotów humanoidalnych, które połączą oprogramowanie AI z zaawansowaną mechaniką (tzw. Physical AI). Strategia Samsunga zakłada bardzo pragmatyczne, dwuetapowe podejście:

Faza przemysłowa: Na początku roboty mają za zadanie zwiększyć produktywność i poziom automatyzacji w fabrykach.

Faza konsumencka: Docelowo technologia ma trafić do handlu detalicznego oraz do naszych domów, gdzie maszyny będą pełnić rolę asystentów wspierających codzienne życie.

Potężny kapitał i budowa „Data Factory”

Algorytmy sterujące robotami potrzebują ogromnych ilości danych z rzeczywistego świata. Aby to osiągnąć, Samsung zapowiedział stworzenie tzw. „Data Factory” w zakładach w Gumi. Będzie to ośrodek zbierający i analizujący dane z rzeczywistych środowisk przemysłowych.

Projekt ten jest częścią potężnego pakietu inwestycyjnego. Samsung planuje zainwestować aż 60 bilionów wonów (ok. 40,7 mld USD) w południowokoreańskim regionie Yeongnam. Z tej puli 19 bilionów wonów zostanie przeznaczone na infrastrukturę dla fizycznej AI oraz budowę zakładów produkujących roboty humanoidalne, przy wsparciu Samsung SDS.

Firma nie ogranicza się jednak do rynku rodzimego. Zapowiedziano otwarcie dedykowanych centrów badawczych w USA, Chinach i Japonii, aby czerpać z lokalnych talentów i zaawansowanych ekosystemów innowacji.

Podsumowanie dla inwestorów

Dzisiejsze wzrosty akcji w Londynie i Seulu to reakcja na przejście od fazy deklaracji do fazy realizacji. Po ubiegłorocznym zwiększeniu udziałów w firmie Rainbow Robotics, dzisiejsze powołanie działu RX to logiczny i bardzo kosztowny krok w stronę dywersyfikacji przychodów. Samsung dostrzega, że rynek smartfonów i elektroniki użytkowej ulega nasyceniu, a rynek półprzewodników nadal wykazuje pewne oznaki cykliczności, chociaż zaburzonej przez "super trend" AI.

Robotyzacja wspierana przez AI to dla firmy szansa na otworzenie zupełnie nowego, potężnego strumienia przychodów na kolejne dekady.

Analizując wykres cen akcji spółki, można zauważyć długoterminowy trend wzrostowy, który po niedawnej korekcie znalazł silne wsparcie na poziomie 4406 oraz na średniej EMA 100 (fioletowa linia). Cena niedawno przetestowała dolną wstęgę Bollingera na 22 dniowej średniej z +-2 odchylenia standardowe, co zasygnalizowało krótkoterminowe wyprzedanie rynku i zaowocowało widocznym na ostatniej zielonej świecy dynamicznym odbiciem. Wskaźnik RSI potwierdza ten powrót siły nabywczej, zawracając ze strefy bliskiej wyprzedaniu (okolice 30 punktów) i kierując się obecnie w górę z wartością 42.8. Źródło:xStation