Santander Bank Poska: Rekordowy zysk i perspektywy dywidendowe

Santander Bank Polska zakończył IV kwartał 2025 r. imponującym wynikiem finansowym, osiągając zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 1,84 mld zł, co oznacza ponad 100% wzrost rok do roku i około 14% powyżej konsensusu analityków.

Najważniejsze wyniki finansowe za IV kwartał 2025

Zysk netto: 1,84 mld zł (+101% r/r, konsensus: 1,61 mld zł)

Przychody odsetkowe: ok. 3,15 mld zł (-1,5% r/r, zgodnie z oczekiwaniami)

Przychody z prowizji: +8% r/r, powyżej prognoz

Koszty operacyjne: nieznacznie wyższe niż rok wcześniej, ale niższe od oczekiwań rynku

Saldo rezerw kredytowych: niższe niż prognozy, pozytywnie wpływa na wynik netto, wymaga monitoringu

Portfel kredytowy i depozyty: umiarkowany wzrost r/r, stabilna baza klientów

Dywidenda (planowana): do 75% zysku netto za 2025 r. (potencjalnie ok. 5 mld zł)

Cały rok 2025:

Dochody ogółem (przychody): ok. 16 mld zł (+4% r/r)

Zysk jednostkowy netto: ok. 6,71 mld zł (wobec ok. 5,20 mld zł rok wcześniej)

Analiza struktury przychodów pokazuje, że bank skutecznie dywersyfikuje źródła zysków. Wynik odsetkowy utrzymał się na stabilnym poziomie, zgodnym z oczekiwaniami rynku, mimo presji na marże. Z kolei przychody z prowizji wzrosły o prawie 8% r/r, przewyższając prognozy analityków. Oznacza to, że bank coraz skuteczniej buduje przychody niezależne od wahań stóp procentowych, co zwiększa odporność modelu biznesowego na zmienność rynku.

Koszty operacyjne były nieco wyższe niż w poprzednich okresach, jednak niższe od prognoz rynkowych, co w połączeniu z niższymi niż oczekiwano rezerwami kredytowymi przyczyniło się do wyraźnego wzmocnienia wyniku netto. Należy jednak zaznaczyć, że niższe rezerwy mogą w przyszłości oznaczać większą wrażliwość banku na ewentualne pogorszenie jakości portfela kredytowego, więc ich kształtowanie będzie jednym z kluczowych punktów monitoringu dla inwestorów.

W perspektywie portfela kredytowego i depozytów bank kontynuuje umiarkowany wzrost, co pozwala prognozować dalsze wzmocnienie przychodów odsetkowych oraz utrzymanie stabilności bazy klientów. Spadek zysku netto kwartał do kwartału o około 2,7% jest wynikiem przede wszystkim sezonowych wahań oraz jednorazowych czynników księgowych, jednak nie podważa ogólnej tendencji wzrostowej w ujęciu rocznym.

Istotnym elementem dla inwestorów jest również polityka dywidendowa banku. Santander Bank Polska poinformował, że spełnia warunki stawiane przez KNF do wypłaty dywidendy w wysokości 75% wypracowanego zysku netto za 2025 r., co może oznaczać wypłatę rzędu ok. 5 mld zł dla akcjonariuszy. Spełnienie wymogów dywidendowych jest silnym sygnałem o stabilności kapitałowej banku i jego gotowości do dzielenia się zyskami, co z reguły pozytywnie wpływa na wycenę akcji w krótkim i średnim terminie.

Źródło: xStation5

Ocena i perspektywy

Wyniki Santander Bank Polska za IV kwartał 2025 oraz komunikat dotyczący dywidendy wskazują na silną kondycję finansową, efektywne zarządzanie kosztami i ryzykiem oraz stabilny model biznesowy, odporny na wahania stóp procentowych. Przewaga nad konsensusem analityków w połączeniu z potencjalnie wysoką dywidendą stwarza pozytywny impuls dla kursu akcji.

Dalsze wyniki banku w 2026 r. będą częściowo uzależnione od decyzji NBP dotyczących stóp procentowych, które mają bezpośredni wpływ na marżę odsetkową. Dzisiaj spodziewana jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej, przy czym rynek coraz mocniej oczekuje kontynuacji obniżek stóp, co może tymczasowo ograniczyć wynik odsetkowy banku.