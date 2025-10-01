Shutdown w USA stał się faktem. Czy Trump ma ukryte zamiary? Czy to ryzyko dla rynków?

Październik historycznie uchodzi za najbardziej burzliwy miesiąc dla rynków akcji. Jego średnia zmienność przewyższa tę z pozostałych jedenastu miesięcy o nawet jedną trzecią, więc ostateczne zawieszenie prac rządu Stanów Zjednoczonych jest doskonałym przykładem tego, że sytuacja może być bardzo ciekawa na rynkach. Choć przedłużający się shutdown dotknie bezpośrednio setki tysięcy pracowników federalnych, jego wpływ na szerszą gospodarkę i rynki finansowe z reguły okazuje się ograniczony. Czy tym razem będzie inaczej?

W ciągu ostatniego półwiecza odnotowano 21 przypadków shutdownu. Większość z nich została rozwiązana w ciągu zaledwie kilku dni i nie wywołała poważniejszych efektów ekonomicznych. Nawet najdłuższe przerwy, które miały miejsce za administracji Clintona czy Obamy, nie zdołały wykoleić rynku akcyjnego z długoterminowego trendu wzrostowego. Ostatnie zawieszenie prac, za czasów prezydentury Trumpa, zbiegło się w czasie z gołębim zwrotem (dovish pivot) Rezerwy Federalnej pod wodzą Powella, co ostatecznie silnie wsparło indeksy giełdowe w trakcie tych 35 dni.

Ciemna szara linia obrazuje to, jak mocno S&P 500 tracił przed shutdownem, a następnie zyskiwał po samym jego ogłoszeniu. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Cena Koniunkturalna Shutdownu

Przewiduje się, że zawieszenie prac rządu może objąć przymusowym urlopem około 750 000 pracowników i kosztować gospodarkę USA miliardy dolarów utraconej produkcji. W okresie shutdownu rząd federalny wstrzymuje wszelkie funkcje uznawane za nieistotne, podczas gdy pracownicy pełniący kluczowe obowiązki – na przykład żołnierze w służbie czynnej czy funkcjonariusze organów ścigania – muszą stawiać się w pracy, często bez wynagrodzenia.

Nie można wykluczyć, że z uwagi na narastający konflikt między obiema partiami, obecny shutdown pobije wszelkie rekordy długości. Na Polymarket przewiduje się, że zamknięcie prac rządu potrwa do 15 października lub dłużej z 45% prawdopodobieństwem. Do największych czynników ryzyka dla rynków finansowych zalicza się opóźnienia w zatwierdzaniu leków, wstrzymanie procesu pierwszych ofert publicznych (IPO) oraz, co kluczowe, opóźnienia w publikacji danych makroekonomicznych, takich jak raporty o zatrudnieniu czy inflacji. Departament Pracy, Handlu i Energii w zasadzie przestaje pracować, choć dzisiaj poznaliśmy dane dotyczące zapasów ropy naftowej.

Trump, Fed i Implikacje Rynkowe

Część Demokratów sugeruje, że obecny kryzys budżetowy jest zasłoną dymną, maskującą bardziej kontrowersyjne działania Trumpa. Obejmują one m.in. naciski na Departament Sprawiedliwości w celu ścigania jego przeciwników, wywieranie presji na media czy przygotowania wojska do walki z "wrogiem wewnętrznym". Co więcej, w przypadku przedłużającego się shutdownu, część pracowników z urlopów przymusowych mogłaby zostać zwolniona. Trump wielokrotnie sugerował, że chciałby jeszcze mocniej zredukować rozbudowaną administrację.

Gdyby shutdown potrwał trzy tygodnie, szacuje się, że stopa bezrobocia mogłaby podskoczyć z 4,3% w sierpniu do 4,6%–4,7%, ponieważ pracownicy na przymusowym urlopie są tymczasowo wliczani do bezrobotnych. Czy to może być ukryty cel Trumpa? Nowe sygnały recesji wymusiłyby na Rezerwie Federalnej obniżki stóp procentowych. Jednocześnie rentowność obligacji skarbowych mogłaby spaść zarówno z powodu luzowania polityki monetarnej, jak i z uwagi na rosnące ryzyko ekonomiczne - wzrost popytu na bezpieczne aktywa. Pozwoliłoby to rządowi na tańsze finansowanie w krytycznym momencie: refinansowanie ponad 11 bilionów dolarów zadłużenia przed końcem 2026 roku – czyli niemal jednej trzeciej całego długu publicznego USA.

Zapadalność długu publicznego USA. Źródło: Bloomberg Finance LP

Na razie inwestorzy aktywnie zabezpieczają się przed tymi zagrożeniami. Srebro właśnie zanotowało najlepszy kwartał w historii, podczas gdy złoto przekroczyło poziom 3900 USD. W tym momencie pojawia się pytanie wśród komentatorów w USA, nie czy złoto osiągnie 4000 USD, ale kiedy osiągnie ten poziom.