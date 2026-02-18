Silny kwartał Analog Devices i rekordowe perspektywy

Analog Devices światowy lider w produkcji półprzewodników analogowych i rozwiązań przemysłowych, opublikował wyniki za pierwszy kwartał fiskalny 2026, które znacząco przewyższyły oczekiwania rynku. Prognozy na drugi kwartał również są wyższe od konsensusu analityków, co podkreśla silną pozycję firmy w kluczowych segmentach przemysłowych, centrów danych i infrastruktury AI.

Wyniki finansowe Q1 2026

Przychody: 3,16 mld USD (+30% r/r, konsensus 3,12 mld USD)

Zysk na akcję: 2,46 USD (konsensus 2,31 USD; rok wcześniej 1,63 USD)

Przychody według segmentów: Przemysłowy: 1,49 mld USD (konsensus 1,50 mld USD) Komunikacja: 476,8 mln USD (konsensus 432 mln USD) Motoryzacja: 794,4 mln USD (konsensus 815,3 mln USD) Konsumencki: 399,8 mln USD (konsensus 362,7 mln USD)

Marża brutto: 71,2% (konsensus 70%)

Marża operacyjna: 45,5% (konsensus 43,8%)

Po publikacji wyników kurs akcji ADI rośnie o ponad 3%.

Prognoza na Q2 2026

Przychody: 3,50 mld USD (konsensus 3,23 mld USD)

Zysk na akcję: 2,88 USD; konsensus 2,31 USD)

Prognoza ta wskazuje na utrzymujący się wysoki popyt w segmentach przemysłowym, komunikacyjnym i centrów danych, napędzany przede wszystkim inwestycjami w generatywną sztuczną inteligencję. Zarząd firmy podkreśla, że oczekiwane przychody Q2 mogą ustanowić nowy rekord dla ADI.

Reakcja rynku i znaczenie dla inwestorów

Po ogłoszeniu wyników i prognoz akcje ADI wzrosły, co świadczy o pozytywnym odbiorze przez inwestorów. Wyniki kwartalne i przewidywania na kolejny kwartał potwierdzają, że spółka jest w stanie skutecznie skalować działalność i utrzymywać solidny wzrost w strategicznych obszarach półprzewodników i technologii AI.

Kontekst biznesowy i perspektywy

ADI pozostaje liderem w sektorze półprzewodników analogowych oraz rozwiązań dla przemysłu. Wzrost firmy jest wspierany przez rosnące inwestycje w AI, rozwój centrów danych oraz solidny popyt ze strony kluczowych klientów.

Mocne strony spółki:

Skala operacyjna i przewidywalność przychodów

Silny popyt w sektorach przemysłowym, komunikacyjnym i konsumenckim

Wysokie marże operacyjne i brutto

Wyzwania:

Presja makroekonomiczna i geopolityczna

Silna konkurencja w sektorze półprzewodników

Konieczność utrzymania tempa innowacji w dynamicznym rynku

Mimo tych czynników, wyniki i prognozy ADI sugerują, że spółka ma solidny potencjał do dalszego wzrostu przychodów i zysków, umacniając swoją pozycję w strategicznych segmentach technologii i infrastruktury AI.

Kluczowe wnioski