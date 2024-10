Solidne wyniki American Express za 3Q24 📊

American Express (AXP.US) opublikowa艂o wyniki za 3Q24. Sp贸艂ka lekko rozczarowa艂a na poziomie przychod贸w, jednak偶e w pozosta艂ych istotnych danych finansowych przebi艂a prognozy konsensusu. Mimo to notowania trac膮 w handlu przed otwarciem rynku, spadaj膮c o ok. -1,3%.聽

Notowania American Express maj膮 za sob膮 bardzo udany rok, zyskuj膮c od pocz膮tku 2024 r. ponad 50%. 殴r贸d艂o: xStation聽

W 3Q24 sp贸艂ka uzyska艂a przychody w wysoko艣ci 16,64 mld $ (+8,2% r/r). Warto艣膰 ta jest lekko poni偶ej oczekiwa艅 konsensusu, kt贸ry spodziewa艂 si臋 16,67 mld $. S艂abszy wynik spowodowany jest przede wszystkim ni偶szym wzrostem przychod贸w z op艂at za transakcj臋, kt贸re w 3Q24 wzros艂y do 8,78 mld $, wobec szacowanych 8,84 mld $. Jeszcze ni偶sze w stosunku do prognoz okaza艂y si臋 przychody z op艂at za karty, kt贸re wynios艂y 2,17 mld $ wobec szacunkowych 2,38 mld $. Mimo to segment ten dalej utrzymuje bardzo wysokie dynamiki wzrostu, wynosz膮ce 18% r/r.聽

Wy偶sze przychody odsetkowe netto w otoczeniu wci膮偶 wysokich st贸p procentowych, wspierane wzrostem wolumen贸w po偶yczek i podparte stabilnym wzrostem wydatk贸w u偶ytkownik贸w kart sta艂y u podstaw mocnych dynamik przychod贸w w tym kwartale.

American Express zwi臋ksza tempo pozyskiwania u偶ytkownik贸w kart premium, przy czym liczba nowych kart wzros艂a do 3,3 mln. Najszybciej rosn膮c膮 grup膮 u偶ytkownik贸w s膮 kliencie z pokolenia Millenials贸w i Gen Z, kt贸rzy stanowi膮 ok. 80% nowych kont. Aby podtrzyma膰 zainteresowanie z tej grupy, sp贸艂ka wci膮偶 musi rozszerza膰 oferty benefit贸w do kart, st膮d dynamika wydatk贸w na nagrody za korzystanie z kart wzros艂a w 3Q24 o 9,9% r/r do 4,17 mld $. Cho膰 jest to wy偶sze tempo od wzrostu przychod贸w, tak wci膮偶 jest to ni偶sza warto艣膰 ni偶 przewidywa艂 konsensus. Sp贸艂ka poinformowa艂a tak偶e o wzro艣cie 艂膮cznej warto艣ci po偶yczek udzielonych u偶ytkownikom kart o 18% r/r do 134,55 mld $ (wobec szacunkowych: 133,51 mld $). Rezerwy na straty kredytowe wynios艂y 1,4 mld $ wobec 1,23 mld $ w poprzednim roku.聽

Wobec ni偶szych dynamik sp贸艂ka obni偶y艂a swoje prognozy dotycz膮ce przychod贸w do ok. 9% wobec wcze艣niejszych 9-11%, natomiast podwy偶szy艂a przewidywania odno艣nie zysku na akcj臋 do przedzia艂u 13,75-14,05 $ (wcze艣niej: 13,3-13,8$).聽

Wyniki American Express wskazuj膮 na stabiln膮 dynamik臋 przychod贸w, skuteczn膮 dyscyplin臋 kosztow膮 i wysokie tempo bazy pozyskiwania nowych klient贸w. Reakcja w handlu przed otwarciem rynk贸w mo偶e by膰 zwi膮zana z wysokimi oczekiwaniami odno艣nie sezonu wynik贸w, a tak偶e realizacj膮 zysk贸w wobec przebicia przez sp贸艂k臋 poziom贸w ATH na ostatniej sesji. Tym samym opublikowane wyniki nie wskazuj膮 na zmian臋 trendu na notowaniach sp贸艂ki.聽

WYNIKI ZA 3Q24: