W dniu giełdowego debiutu SpaceX był absolutnie największą gwiazdą światowych rynków finansowych. Wystarczyło jednak niewiele czasu, aby ta gwiazda zaczęła gwałtownie spadać na ziemię. Spółka, która chwilowo była wyceniana na ponad 2 bln dolarów, straciła już około połowy swojej wartości rynkowej, a kurs akcji znalazł się nie tylko daleko od historycznych szczytów, ale również poniżej ceny z IPO. Wraz z przeceną zmniejszył się również papierowy majątek Elona Muska, którego udziały w SpaceX są dziś warte setki miliardów dolarów mniej niż w momencie największej euforii inwestorów.

Spadek kursu SpaceX nie wynika jednak z nagłego pogorszenia sytuacji operacyjnej spółki. Fundamenty biznesu nie zmieniły się na tyle, aby uzasadnić utratę blisko biliona dolarów kapitalizacji. SpaceX nadal pozostaje liderem rynku wynoszenia ładunków na orbitę, Starlink zwiększa liczbę użytkowników i generuje coraz większe przepływy pieniężne, a firma kontynuuje rozwój kolejnych projektów technologicznych. Zmieniło się przede wszystkim podejście inwestorów do wyceny spółki.

Debiut oparty na przyszłości

IPO SpaceX od początku różniło się od większości debiutów giełdowych. Inwestorzy nie wyceniali wyłącznie obecnych przychodów, zysków czy przepływów pieniężnych. Znaczna część kapitalizacji opierała się na oczekiwaniach dotyczących przyszłości. Rynek zakładał scenariusz, w którym SpaceX nie tylko utrzyma dominującą pozycję w sektorze kosmicznym, ale również stanie się jednym z najważniejszych przedsiębiorstw technologicznych świata, łącząc działalność kosmiczną, telekomunikację, infrastrukturę danych oraz sztuczną inteligencję.

Pierwsze dni notowań dodatkowo sprzyjały wzrostom. Do obrotu trafiła ograniczona liczba akcji, co przy ogromnym zainteresowaniu inwestorów stworzyło silną nierównowagę pomiędzy popytem i podażą. SpaceX stał się jednym z najbardziej medialnych debiutów ostatnich lat, przyciągając zarówno inwestorów długoterminowych, jak i kapitał spekulacyjny nastawiony na szybkie wykorzystanie rynkowego entuzjazmu. Dodatkowym źródłem popytu były fundusze pasywne oraz ETF-y, które po wejściu spółki do najważniejszych indeksów musiały zwiększyć zaangażowanie w akcje SpaceX, aby odwzorować ich skład. Ten techniczny popyt dodatkowo wspierał kurs w początkowej fazie notowań.

Dlaczego akcje SpaceX zaczęły spadać?

SpaceX nie stracił połowy swojej wartości dlatego, że jego biznes nagle się pogorszył. Spadek wynika przede wszystkim z tego, że inwestorzy przestali wyceniać najbardziej optymistyczny scenariusz rozwoju. Wraz z upływem czasu rynek zaczął koncentrować się nie tylko na potencjale firmy, ale również na pytaniu, kiedy poszczególne segmenty działalności będą w stanie przełożyć się na realne zyski. Sama wizja przyszłego wzrostu przestała wystarczać do utrzymywania ekstremalnie wysokiej premii w wycenie.

Istotnym czynnikiem pozostaje również harmonogram stopniowego uwalniania akcji objętych wcześniej okresem lock-up. Kolejne transze trafiają na rynek sukcesywnie, zwiększając dostępną podaż papierów. Nie są to jeszcze największe pakiety przewidziane w harmonogramie, jednak sama świadomość przyszłych odblokowań wpływa na zachowanie inwestorów. Rynek z wyprzedzeniem dyskontuje możliwość większej podaży akcji w kolejnych miesiącach, co ogranicza przestrzeń do dalszych dynamicznych wzrostów kursu.

Nie bez znaczenia pozostaje również szersze otoczenie rynkowe. Spółki wzrostowe i technologiczne znalazły się pod większą presją ze względu na bardziej wymagające warunki finansowe oraz większą selekcję inwestorów. Kapitał coraz częściej kieruje się w stronę firm, które poza obietnicą przyszłego wzrostu potrafią przedstawić konkretne wyniki finansowe.

Czy wycena SpaceX nadal jest zbyt wysoka?

Mimo spadku kapitalizacji o około 1 bln dolarów SpaceX nadal pozostaje jedną z najdrożej wycenianych spółek świata. Starlink jest jednym z najbardziej wartościowych aktywów firmy i generuje coraz większe przepływy pieniężne. SpaceX posiada również wyjątkową pozycję na rynku rakiet wielokrotnego użytku oraz przewagę technologiczną, której konkurenci nie będą w stanie szybko odrobić.

Problem polega jednak na tym, że obecna wycena wykracza daleko poza wartość obecnych biznesów. Znaczna część kapitalizacji opiera się na oczekiwaniach wobec nowych segmentów działalności, szczególnie związanych ze sztuczną inteligencją oraz budową infrastruktury obliczeniowej. To właśnie te obszary mają w przyszłości uzasadnić bardzo wysoką wycenę spółki. Na obecnym etapie wymagają jednak ogromnych nakładów inwestycyjnych i pozostają przede wszystkim historią przyszłego wzrostu, a nie źródłem stabilnych zysków.

Dla porównania, nawet po blisko 50-procentowej przecenie SpaceX pozostaje wyceniany wyżej niż zdecydowana większość globalnych koncernów przemysłowych, telekomunikacyjnych czy obronnych, mimo że spółka wciąż znajduje się na etapie bardzo intensywnych inwestycji i budowania nowych źródeł przychodów.

Rynek zakłada więc, że przyszłe segmenty działalności będą rozwijać się wyjątkowo szybko i w kolejnych latach staną się głównym motorem wyników finansowych. Jeżeli ten scenariusz zostanie zrealizowany, obecna kapitalizacja może okazać się uzasadniona. Jeżeli jednak tempo rozwoju będzie wolniejsze od oczekiwań, presja na dalszą rewizję wyceny może powrócić.

SpaceX wciąż pozostaje wyjątkową spółką

Przecena akcji SpaceX nie oznacza, że firma utraciła swoją wyjątkową pozycję. Spółka nadal pozostaje jednym z najbardziej ambitnych projektów technologicznych na świecie i posiada aktywa, których wartość trudno kwestionować.

Rynek zmienił jednak sposób patrzenia na SpaceX. Po okresie, w którym dominowała wiara w niemal nieograniczony potencjał wzrostu, inwestorzy zaczęli większą uwagę przykładać do tego, czy ambitne plany znajdą odzwierciedlenie w przyszłych przychodach i zyskach.

Ostatecznie o dalszych losach akcji SpaceX zdecyduje nie sama wizja, ale zdolność spółki do zamiany tej wizji w trwały i skalowalny biznes.