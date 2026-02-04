Spadki bez dna na spółkach tech❗️US100 najniżej od grudnia 📉

US100 pogłębia spadki o kolejne 2,1%, schodząc poniżej poziomu 25 000 po raz pierwszy od grudnia 2025 roku.
Sektor technologiczny znajduje się obecnie w fazie silnej wyprzedaży, napędzanej głównie przez zmęczenie strategią „kupowania wszystkiego”, wraz z tym jak rynek wchodzi w etap, w którym nie każdy gracz z branży sztucznej inteligencji ma gwarancję sukcesu. Presja na cały sektor została spotęgowana przez rozczarowujące prognozy Advanced Micro Devices (AMD) na pierwszy kwartał, co przełożyło się na 16-procentowe tąpnięcie kursu akcji spółki.
Słabość rozlała się na całą branżę półprzewodników i oprogramowania – akcje Micron Technology tracą 9%, Broadcom 5%, a Oracle 4%. Nawet czołowi dostawcy infrastruktury, tacy jak Nvidia i CrowdStrike, znaleźli się pod presją podaży. Microsoft wykazał się relatywną stabilnością, jednak szerszy sektor technologiczny pozostaje najsłabszym ogniwem indeksu S&P 500, tracąc ponad 2%, podczas gdy inwestorzy czekają na kluczowe wyniki Alphabet i Amazon, które mogą wyznaczyć dalszy trend.
Dane z rynku pracy również ciążą na ogólnym sentymencie. Według najnowszego raportu ADP, zatrudnienie w sektorze prywatnym wzrosło zaledwie o 22 000 osób, co jest wynikiem znacznie poniżej oczekiwanych 45 000. Co więcej, odczyt byłby ujemny, gdyby nie gwałtowny wzrost zatrudnienia w sektorach edukacji i usług medycznych, a rewizja w dół danych z poprzedniego miesiąca dodatkowo pogarsza mieszane perspektywy dla rynku pracy.
US100 (D1)
Indeks US100 wszedł w głębszą fazę korekty, notując gwałtowny spadek o 2,3%. Indeks zdecydowanie przełamał poziom 50% zniesienia Fibonacciego (25 136), który jeszcze wcześniej tego dnia służył jako wsparcie. Obecna akcja cenowa testuje poziom 38,2% Fibonacciego (~24 885) oraz długoterminową, 120-okresową średnią EMA (ciemnofioletowa linia), która stanowi teraz dla byków kluczową „linię na piasku”.
Brak obrony poziomu 24 800 prawdopodobnie wywoła zjazd w stronę 23,6% Fibo (24 575) lub nawet psychologicznego dna przy 24 000. Odreagowanie zależy od odzyskania poziomu 25 130 (100-dniowa średnia EMA). Niepowodzenie w tym zakresie może potwierdzić, że obecne załamanie jest strukturalną zmianą trendu.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.