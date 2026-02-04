Spadki bez dna na spółkach tech❗️US100 najniżej od grudnia 📉

US100 pogłębia spadki o kolejne 2,1%, schodząc poniżej poziomu 25 000 po raz pierwszy od grudnia 2025 roku.

Sektor technologiczny znajduje się obecnie w fazie silnej wyprzedaży, napędzanej głównie przez zmęczenie strategią „kupowania wszystkiego”, wraz z tym jak rynek wchodzi w etap, w którym nie każdy gracz z branży sztucznej inteligencji ma gwarancję sukcesu. Presja na cały sektor została spotęgowana przez rozczarowujące prognozy Advanced Micro Devices (AMD) na pierwszy kwartał, co przełożyło się na 16-procentowe tąpnięcie kursu akcji spółki.

Słabość rozlała się na całą branżę półprzewodników i oprogramowania – akcje Micron Technology tracą 9%, Broadcom 5%, a Oracle 4%. Nawet czołowi dostawcy infrastruktury, tacy jak Nvidia i CrowdStrike, znaleźli się pod presją podaży. Microsoft wykazał się relatywną stabilnością, jednak szerszy sektor technologiczny pozostaje najsłabszym ogniwem indeksu S&P 500, tracąc ponad 2%, podczas gdy inwestorzy czekają na kluczowe wyniki Alphabet i Amazon, które mogą wyznaczyć dalszy trend.

Dane z rynku pracy również ciążą na ogólnym sentymencie. Według najnowszego raportu ADP, zatrudnienie w sektorze prywatnym wzrosło zaledwie o 22 000 osób, co jest wynikiem znacznie poniżej oczekiwanych 45 000. Co więcej, odczyt byłby ujemny, gdyby nie gwałtowny wzrost zatrudnienia w sektorach edukacji i usług medycznych, a rewizja w dół danych z poprzedniego miesiąca dodatkowo pogarsza mieszane perspektywy dla rynku pracy.

US100 (D1)

Indeks US100 wszedł w głębszą fazę korekty, notując gwałtowny spadek o 2,3%. Indeks zdecydowanie przełamał poziom 50% zniesienia Fibonacciego (25 136), który jeszcze wcześniej tego dnia służył jako wsparcie. Obecna akcja cenowa testuje poziom 38,2% Fibonacciego (~24 885) oraz długoterminową, 120-okresową średnią EMA (ciemnofioletowa linia), która stanowi teraz dla byków kluczową „linię na piasku”.

Brak obrony poziomu 24 800 prawdopodobnie wywoła zjazd w stronę 23,6% Fibo (24 575) lub nawet psychologicznego dna przy 24 000. Odreagowanie zależy od odzyskania poziomu 25 130 (100-dniowa średnia EMA). Niepowodzenie w tym zakresie może potwierdzić, że obecne załamanie jest strukturalną zmianą trendu.

Źródło: xStation5