Poranna odprawa (16.03.2026)

Brent dodaje kolejny 1% do blisko 105 USD po ataku na wyspę Chark (90% eksportu Iranu). Globalnie uwolniono ok. 400 mln baryłek rezerw (dzienne światowe zapotrzebowanie wynosi ok. 100 mln). Trump naciska na NATO i Chiny, by wsparły "patrolowanie" cieśniny Ormuz, grożąc Xi Jinpingowi odwołaniem szczytu w kwietniu. Dodatkowo atak drona na zbiorniki paliwa w Dubaju wymusił zawieszenie lotów.
Trump dodatkowo podkreślił, że widzi “bardzo złą przyszłość”, jeśli NATO nie wesprze USA w działaniach w Iranie.
Ambasador Iranu w Rijadzie wezwał do „poważnej rewizji” relacji regionalnych, krytykując zależność od mocarstw zewnętrznych podczas wojny z USA i Izraelem. Od 28 lutego w regionie odnotowano ponad 2000 ataków, choć Teheran zaprzecza uderzeniom w saudyjską infrastrukturę naftową. Rijad deklaruje, że jego terytorium nie posłuży do agresji, mimo rosnącej frustracji państw Zatoki Perskiej uwikłanych w konflikt.
Azjatyckie giełdy wchodzą w nowy tydzień na ogół spadkami, przytłoczone dalszymi wzrostami cen ropy powyżej 100 USD, choć kupujący ograniczają słabość pod koniec sesji. Nikkei 225 traci ok. 0,1% (w krytycznym momencie: -1,2%), a Shanghai Composite zniżkuje ok. 0,4%, pomimo pozytywnych danych z chińskiej produkcji przemysłowej. KOSPI odbił się od dziennego dołka i aktualnie dodaje 1,2%.
Chińska gospodarka weszła w 2026 rok z optymizmem: produkcja przemysłowa wzrosła o 6,3% (prognoza: 5,3%), a sprzedaż detaliczna o 2,8% (prognoza: 2,6%). Inwestycje w środki trwałe zwiększyły się o 1,8%, przerywając dotychczasowy trend spadkowy. Optymizm studzi jednak stopa bezrobocia (5,3%) oraz dalszy, 11,1-procentowy spadek inwestycji w nieruchomości. Eskalacja wojny w Iranie destabilizuje handel i ceny energii, co może skłonić Pekin do opóźnienia planowanych obniżek stóp procentowych.
Nowozelandzki sektor usług powrócił w lutym do spadków. Wskaźnik PSI spadł do 48,0 pkt, przerywając krótkie ożywienie. Negatywne nastroje (56,4%) napędzają skutki inflacji oraz słaby popyt. Wynik ten jest rozczarowaniem, szczególnie w zestawieniu z opublikowanymi wcześniej, optymistycznymi danymi z sektora przemysłowego.
Indeks dolara bez większych zmian, a głównym źródłem zmienności na FX są waluty Antypodów, które odbijają po wznowionej presji spadkowej na koniec zeszłego tygodnia (AUDUSD, NZDUSD: +0,25%). EURUSD handluje na płasko przy 1,1427.
Srebro cofa się 0,8% do 80 USD za uncję, natomiast złoto znajduje się delikatnie pod kreską (-0,05%), handlując przy 5025 USD. Platyna i pallad odbijają z kolei ok. 1,1%.
Bitcoin kontynuuje stopniowe odbicie, zyskując 1,5% do 73 800 USD, natomiast Ethereum dodaje kolejne 3,8% do 2270 USD.
Komentarz Giełdowy: Zapomnijmy o obniżkach. To już nie ten scenariusz
US Open: Wojenna niepewność i gorąca inflacja mrożą nastroje na Wall Street
Spadki na Wall Street 🚩 US30 traci blisko 1%
PILNE: Indeks cen producentów (PPI) w USA zaskakuje mocno w górę 🚨
