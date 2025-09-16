🎢Spektakularne ruchy na NATGAS

Nadprodukcja i pogoda wywołuje ogromną zmienność na NATGAS (od -5% do +1% w ciągu dnia)
Dzisiejsza zmienność na gazie amerykańskim wydaje się być mocno zastanawiająca. Po wczorajszym silnym wzroście cen, dzisiaj rynek otwiera się poniżej 2,9 USD, ale dosyć szybko cena powraca powyżej 3,0 USD i ponownie narusza średnią 50 okresową. Ostatnie wzrosty cenowe wywołane są obawami dotyczącymi zwiększonego popytu wobec nadchodzących “upałów”, ale jednocześnie ceny otwierają się nisko ze względu na zamieszanie dotyczące systemu gazociągów w USA i nadprodukcji. Co dzieje się w Stanach Zjednoczonych na rynku gazu?
Ujemne ceny w Teksasie
Ceny gazu West Texas w Waha Hub spadają do ujemnego poziomu nawet -3 USD/MMBTU, co było najniższym poziomem od 14 miesięcy. Sytuacja ta wynika z lokalnej mocnej nadpodaży surowca i ograniczeń związanych z możliwością przesyłania gazu dalej. Cena ujemna oznacza, że producenci płacą konsumentom za odbiór gazu, gdyż nie mają możliwości jego składowania. Wolą dopłacić za odbiór gazu niż go przetworzyć czy zdecydować się na jego spalenie. Spółka Kinder Morgan dokonuje obecnie konserwacji niektórych rurociągów, co uniemożliwia przesyłanie gazu z regionu Permian do kluczowych ośrodków popytowych nad Zatoką Meksykańską czy w Kaliforni. W Permian mamy obecnie do czynienia z silną nadprodukcją, która nie jest możliwa do zaabsorbowania przez istniejącą infrastrukturę przesyłową. Cena w Henry Hub zareagowała na ujemne ceny w Waha Hub, ze względu na częściowy arbitraż, ale dosyć szybko powróciła do wzrostów, biorąc pod uwagę mniejszą dostępność gazu z Teksasu oraz rosnące prawdopodobieństwo odbicia popytu w kolejnych tygodniach.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Pogoda wskazuje na odbicie popytu
Obecnie znajdujemy się w okresie przejściowym, między popytem generowanym przez potrzeby chłodzenia oraz popytem związanym z potrzebami grzewczymi. Niemniej w ostatnim czasie ponownie obserwujemy wzrost zapotrzebowania na gaz na potrzeby chłodzenia. Oczywiście opóźnia to też moment rozpoczęcia sezonu grzewczego. Niemniej cena reaguje przede wszystkim na ten pierwszy czynnik. Produkcja gazu w poniedziałek wyniosła 108,7 bcfd i była wyższa o 7% r/r, natomiast popyt wyniósł 71,8 bcfd i był wyższy o 2,0% r/r. EIA w zeszłym tygodniu podniosła prognozy średniej produkcji w USA do 106,63 bcfd.
Cena w kluczowym technicznym miejscu
Cena wzrosła wczoraj w okolice 3 USD/MMBTU, ale dzisiaj przebija średnią 50 okresową, powracając również powyżej zniesienia 23.6 ostatniej fali spadkowej. Jeśli cena pozostanie powyżej podczas dzisiejszej sesji, może dojść do próby przetestowania zakresu 3,1-3,2 USD/MMBTU. Jeśli jednak zamknie się poniżej, ponownie może dojść do presji spadkowej, w szczególności podczas czwartkowego raportu o zapasach, podczas którego oczekuje się kolejnego mocnego przyrostu zapasów, który może zbliżyć poziom zapasów do poziomu z zeszłego roku. Obecnie zapasy są zaledwie 1,3% niższe niż w zeszłym roku.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.