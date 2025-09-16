🎢Spektakularne ruchy na NATGAS

Nadprodukcja i pogoda wywołuje ogromną zmienność na NATGAS (od -5% do +1% w ciągu dnia)

Dzisiejsza zmienność na gazie amerykańskim wydaje się być mocno zastanawiająca. Po wczorajszym silnym wzroście cen, dzisiaj rynek otwiera się poniżej 2,9 USD, ale dosyć szybko cena powraca powyżej 3,0 USD i ponownie narusza średnią 50 okresową. Ostatnie wzrosty cenowe wywołane są obawami dotyczącymi zwiększonego popytu wobec nadchodzących “upałów”, ale jednocześnie ceny otwierają się nisko ze względu na zamieszanie dotyczące systemu gazociągów w USA i nadprodukcji. Co dzieje się w Stanach Zjednoczonych na rynku gazu?

Ujemne ceny w Teksasie

Ceny gazu West Texas w Waha Hub spadają do ujemnego poziomu nawet -3 USD/MMBTU, co było najniższym poziomem od 14 miesięcy. Sytuacja ta wynika z lokalnej mocnej nadpodaży surowca i ograniczeń związanych z możliwością przesyłania gazu dalej. Cena ujemna oznacza, że producenci płacą konsumentom za odbiór gazu, gdyż nie mają możliwości jego składowania. Wolą dopłacić za odbiór gazu niż go przetworzyć czy zdecydować się na jego spalenie. Spółka Kinder Morgan dokonuje obecnie konserwacji niektórych rurociągów, co uniemożliwia przesyłanie gazu z regionu Permian do kluczowych ośrodków popytowych nad Zatoką Meksykańską czy w Kaliforni. W Permian mamy obecnie do czynienia z silną nadprodukcją, która nie jest możliwa do zaabsorbowania przez istniejącą infrastrukturę przesyłową. Cena w Henry Hub zareagowała na ujemne ceny w Waha Hub, ze względu na częściowy arbitraż, ale dosyć szybko powróciła do wzrostów, biorąc pod uwagę mniejszą dostępność gazu z Teksasu oraz rosnące prawdopodobieństwo odbicia popytu w kolejnych tygodniach.

Ceny w Waha Hub spadły poniżej -3 USD/MMBTU. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Pogoda wskazuje na odbicie popytu

Obecnie znajdujemy się w okresie przejściowym, między popytem generowanym przez potrzeby chłodzenia oraz popytem związanym z potrzebami grzewczymi. Niemniej w ostatnim czasie ponownie obserwujemy wzrost zapotrzebowania na gaz na potrzeby chłodzenia. Oczywiście opóźnia to też moment rozpoczęcia sezonu grzewczego. Niemniej cena reaguje przede wszystkim na ten pierwszy czynnik. Produkcja gazu w poniedziałek wyniosła 108,7 bcfd i była wyższa o 7% r/r, natomiast popyt wyniósł 71,8 bcfd i był wyższy o 2,0% r/r. EIA w zeszłym tygodniu podniosła prognozy średniej produkcji w USA do 106,63 bcfd.

Temperatury w USA ponownie mają być wyższe od standardowych. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Liczba stopniodni chłodniczych wyraźnie odbiła w ostatnim czasie, ale trajektoria pozostaje spadkowa. Źródło: Bloomberg FInance LP, XTB

Cena w kluczowym technicznym miejscu

Cena wzrosła wczoraj w okolice 3 USD/MMBTU, ale dzisiaj przebija średnią 50 okresową, powracając również powyżej zniesienia 23.6 ostatniej fali spadkowej. Jeśli cena pozostanie powyżej podczas dzisiejszej sesji, może dojść do próby przetestowania zakresu 3,1-3,2 USD/MMBTU. Jeśli jednak zamknie się poniżej, ponownie może dojść do presji spadkowej, w szczególności podczas czwartkowego raportu o zapasach, podczas którego oczekuje się kolejnego mocnego przyrostu zapasów, który może zbliżyć poziom zapasów do poziomu z zeszłego roku. Obecnie zapasy są zaledwie 1,3% niższe niż w zeszłym roku.