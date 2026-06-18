Spółka tygodnia: KLA Corporation i ekonomia błędu w erze sztucznej inteligencji

Kiedy inwestorzy myślą o produkcji półprzewodników, ich uwaga niemal automatycznie kieruje się w stronę fabryk TSMC, maszyn ASML czy procesorów NVIDIA. To właśnie te firmy najczęściej pojawiają się w nagłówkach i raportach analizujących rozwój sztucznej inteligencji oraz przyszłość globalnej gospodarki cyfrowej.

Znacznie rzadziej pojawia się jednak pytanie, które dla producentów chipów bywa równie ważne jak sama zdolność do ich wytwarzania.

Skąd wiadomo, że gotowy układ został wykonany prawidłowo?

Jeszcze kilkanaście lat temu pojedynczy defekt w procesie produkcyjnym oznaczał utratę stosunkowo taniego komponentu. Dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Najbardziej zaawansowane układy wykorzystywane w centrach danych składają się z miliardów tranzystorów, wielu warstw pamięci oraz niezwykle skomplikowanych struktur łączących poszczególne elementy w jeden pakiet. Wartość pojedynczego układu może sięgać dziesiątek tysięcy dolarów, a koszt błędu wykrytego zbyt późno rośnie wraz z każdą kolejną generacją technologii.

W efekcie współczesny przemysł półprzewodnikowy coraz mniej przypomina wyścig polegający wyłącznie na produkowaniu większej liczby chipów. Coraz większe znaczenie ma zdolność do wykrywania problemów zanim staną się one kosztowne. Każdy dodatkowy etap produkcji, każda nowa warstwa materiału i każda kolejna generacja litografii zwiększają liczbę miejsc, w których może pojawić się defekt.

To właśnie w tym obszarze od dekad działa KLA Corporation. Spółka, o której większość inwestorów słyszy znacznie rzadziej niż o producentach chipów, ale która odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu całego ekosystemu półprzewodników. Jej systemy nie projektują procesorów i nie produkują wafli krzemowych. Ich zadaniem jest coś znacznie bardziej fundamentalnego. Pomagają producentom wykrywać błędy, poprawiać uzyski i kontrolować proces produkcji w świecie, w którym margines pomyłki staje się coraz mniejszy.

A im bardziej zaawansowane stają się półprzewodniki, tym większe znaczenie zyskują firmy, które potrafią ten margines kontrolować.

Niewidzialna warstwa przemysłu półprzewodników

Produkcja nowoczesnego półprzewodnika należy do najbardziej skomplikowanych procesów przemysłowych, jakie stworzył człowiek. Współczesny układ scalony powstaje w wyniku setek, a często nawet tysięcy precyzyjnie kontrolowanych operacji wykonywanych na waflu krzemowym. Każda z nich musi zostać przeprowadzona z niemal idealną dokładnością, ponieważ nawet niewielkie odchylenie może obniżyć jakość gotowego produktu lub całkowicie uniemożliwić jego wykorzystanie.

Większość inwestorów zna najważniejszych uczestników tego procesu. ASML dostarcza maszyny litograficzne odpowiedzialne za nanoszenie wzorów na wafle. Lam Research specjalizuje się w procesach trawienia i obróbki materiałów. Applied Materials dostarcza rozwiązania wykorzystywane przy nanoszeniu kolejnych warstw materiałów tworzących strukturę układu.

Znacznie rzadziej mówi się jednak o pytaniu, które pojawia się po każdym z tych etapów. Czy wszystko zostało wykonane prawidłowo?

To właśnie tutaj zaczyna się rola KLA.

Spółka dostarcza systemy inspekcji, nadzoru oraz kontroli procesu, których zadaniem jest wykrywanie defektów i odchyleń jeszcze zanim staną się one kosztownym problemem dla producenta. W praktyce oznacza to analizowanie wafli, masek litograficznych oraz gotowych struktur z dokładnością mierzoną w nanometrach, czyli na poziomie niewidocznym dla ludzkiego oka.

Najprostszym sposobem zrozumienia modelu biznesowego KLA jest spojrzenie na produkcję półprzewodników jak na budowę bardzo skomplikowanego wieżowca. Firmy takie jak ASML, Lam Research czy Applied Materials dostarczają narzędzia potrzebne do jego wzniesienia. KLA pełni natomiast rolę inspektora, który po każdym etapie sprawdza, czy konstrukcja została wykonana zgodnie z projektem.

Im wyższy budynek powstaje, tym większe konsekwencje może mieć przeoczenie nawet niewielkiego błędu. Dokładnie ten sam mechanizm działa w świecie półprzewodników.

Jeszcze kilkanaście lat temu pojedynczy defekt często oznaczał utratę stosunkowo taniego układu. Dzisiaj ten sam błąd może zostać wykryty dopiero po przejściu przez setki etapów produkcji, kiedy wartość przetwarzanego wafla liczona jest już w dziesiątkach lub setkach tysięcy dolarów. W takiej sytuacji koszt zakupu dodatkowych narzędzi kontrolnych staje się niewielki w porównaniu z potencjalnymi stratami wynikającymi z utraty zysku.

To właśnie dlatego kontrola procesu stała się jednym z najważniejszych elementów nowoczesnej produkcji półprzewodników. Im bardziej zaawansowane stają się technologie wykorzystywane przez producentów chipów, tym większe znaczenie zyskują firmy potrafiące wykrywać problemy zanim staną się one widoczne w gotowym produkcie.

A wszystko wskazuje na to, że wraz z rozwojem sztucznej inteligencji znaczenie tej zdolności będzie rosło jeszcze szybciej niż sama liczba produkowanych układów.

Im bardziej zaawansowany chip, tym droższa pomyłka

Przez wiele lat rozwój branży półprzewodników opierał się na stosunkowo prostym mechanizmie. Rosnący popyt na elektronikę oznaczał konieczność produkcji większej liczby chipów, co napędzało inwestycje w nowe fabryki i sprzęt produkcyjny.

Dzisiaj coraz większe znaczenie ma jednak nie sama liczba układów, lecz ich rosnąca złożoność.

Nowoczesne procesory i akceleratory AI coraz częściej składają się z wielu połączonych elementów. Wykorzystują pamięci HBM, architektury chipletowe oraz zaawansowane technologie pakietowania, które pozwalają integrować różne komponenty w jednym układzie. Każda kolejna generacja technologiczna dodaje nowe etapy produkcji, dodatkowe warstwy materiałów i coraz bardziej wymagające procesy litograficzne.

To dobra wiadomość dla wydajności chipów, ale znacznie gorsza dla producentów, którzy muszą utrzymać odpowiedni poziom uzysków.

Im bardziej złożony staje się układ, tym więcej miejsc, w których może pojawić się defekt. Co ważniejsze, koszt wykrycia błędu na późnym etapie produkcji rośnie znacznie szybciej niż koszt samej kontroli procesu. W przypadku najbardziej zaawansowanych układów nawet niewielka poprawa wskaźnika yield może oznaczać setki milionów dolarów dodatkowej wartości dla fabryki.

To właśnie dlatego znaczenie kontroli procesu rośnie szybciej niż sam rynek półprzewodników. Każda nowa generacja technologii zwiększa nie tylko zapotrzebowanie na sprzęt produkcyjny, ale również liczbę pomiarów, analiz i inspekcji niezbędnych do utrzymania jakości procesu.

W efekcie firmy takie jak KLA korzystają nie tylko na wzroście liczby produkowanych chipów. Korzystają przede wszystkim na tym, że każdy kolejny chip staje się coraz trudniejszy i coraz droższy do wyprodukowania.

AI nie zwiększa tylko liczby chipów. Zwiększa liczbę miejsc, w których można popełnić błąd.

Boom związany ze sztuczną inteligencją najczęściej przedstawiany jest przez pryzmat spektakularnego wzrostu popytu na procesory graficzne oraz centra danych. To oczywiście prawda, jednak z perspektywy KLA znacznie ważniejsza jest inna konsekwencja tej transformacji.

Sztuczna inteligencja zwiększa złożoność całego procesu produkcyjnego.

Najbardziej zaawansowane systemy AI wymagają dziś połączenia wielu technologii, które jeszcze kilka lat temu rozwijały się względnie niezależnie. Nowoczesny akcelerator wykorzystywany do trenowania modeli językowych nie jest już pojedynczym układem scalonym. To rozbudowany system składający się z procesora graficznego, pamięci HBM oraz zaawansowanej infrastruktury komunikacyjnej zamkniętej w jednym pakiecie.

Każdy z tych elementów musi zostać wyprodukowany oddzielnie, a następnie połączony z niezwykle wysoką precyzją. Wystarczy niewielki defekt jednego komponentu, aby wartość całego pakietu została utracona.

Szczególnie dobrze widać to w segmencie pamięci HBM, które stały się jednym z kluczowych elementów współczesnych akceleratorów AI. W przeciwieństwie do tradycyjnych pamięci, HBM powstają poprzez układanie wielu warstw krzemu jedna na drugiej i łączenie ich tysiącami mikroskopijnych połączeń. Taka konstrukcja zapewnia ogromną przepustowość, ale jednocześnie zwiększa liczbę potencjalnych źródeł błędów.

Podobny proces zachodzi w obszarze zaawansowanego pakietowania. Jeszcze kilka lat temu kontrola jakości koncentrowała się głównie na etapie produkcji wafla. Dzisiaj coraz większe znaczenie ma również to, co dzieje się później, podczas łączenia wielu układów w jeden gotowy produkt.

To właśnie dlatego KLA coraz mocniej rozwija swoją obecność w segmencie advanced packaging. Producentom nie wystarcza już kontrolowanie jakości pojedynczych komponentów. Muszą mieć pewność, że cały system będzie działał prawidłowo po zintegrowaniu wszystkich elementów.

Z perspektywy spółki jest to wyjątkowo atrakcyjny trend. Każdy dodatkowy etap kontroli oznacza bowiem kolejne możliwości sprzedaży systemów inspekcji, metrologii oraz oprogramowania wspierającego analizę procesu produkcyjnego.

W efekcie sztuczna inteligencja nie zwiększa jedynie liczby chipów trafiających do centrów danych. Zwiększa również liczbę kontroli, pomiarów i analiz niezbędnych do ich wyprodukowania.

To właśnie dlatego KLA stała się jednym z mniej oczywistych, ale jednocześnie najważniejszych beneficjentów obecnej fali inwestycji w infrastrukturę AI.

Najbardziej niedoceniana przewaga KLA

W świecie półprzewodników często mówi się o technologicznych monopolach i dominujących pozycjach rynkowych. ASML jest kojarzone z litografią EUV, NVIDIA z akceleratorami AI, a TSMC z najbardziej zaawansowaną produkcją układów scalonych.

Znacznie rzadziej podobne skojarzenia pojawiają się w przypadku KLA, mimo że spółka od wielu lat zajmuje dominującą pozycję w obszarze kontroli procesu.

Nie wynika to jednak wyłącznie z jakości jej produktów. Przewaga KLA opiera się na połączeniu technologii, doświadczenia oraz relacji budowanych z klientami przez dekady.

Systemy inspekcji i nadzoru są głęboko zintegrowane z procesami produkcyjnymi największych fabryk półprzewodników. Ich zadaniem nie jest jedynie wykrywanie defektów. Równie ważne jest gromadzenie danych, analiza procesu oraz identyfikowanie źródeł problemów wpływających na uzyski produkcyjne.

W praktyce oznacza to, że wraz z każdą kolejną instalacją rośnie nie tylko liczba urządzeń pracujących u klienta, ale również ilość wiedzy i danych wykorzystywanych do optymalizacji procesu. To tworzy naturalną barierę wejścia dla konkurencji.

Producent budujący fabrykę wartą kilkanaście lub kilkadziesiąt miliardów dolarów nie szuka najtańszego dostawcy systemów kontroli jakości. Szuka rozwiązania, które pozwoli osiągnąć możliwie najwyższy poziom uzysków i jak najszybciej uruchomić produkcję na pełną skalę.

Drugim elementem przewagi KLA jest ogromna baza zainstalowanych urządzeń.

Przez lata spółka dostarczyła tysiące systemów pracujących w fabrykach na całym świecie. Każde z tych urządzeń wymaga regularnego serwisu, aktualizacji oprogramowania, części zamiennych oraz wsparcia technicznego.

Dzięki temu znacząca część przychodów KLA nie pochodzi z jednorazowej sprzedaży nowych systemów, lecz z długoterminowej obsługi już istniejącej infrastruktury.

To szczególnie istotne, ponieważ biznes serwisowy należy do najbardziej stabilnych i przewidywalnych segmentów działalności spółki. W ostatnich latach usługi oraz oprogramowanie odpowiadały za około jedną piątą przychodów, a ich znaczenie systematycznie rosło wraz z rozbudową zainstalowanej bazy urządzeń. W efekcie KLA nie jest wyłącznie dostawcą sprzętu dla przemysłu półprzewodnikowego.

Coraz większą część jej działalności stanowi model oparty na powtarzalnych przychodach, który generuje stabilne przepływy pieniężne nawet w okresach słabszej aktywności inwestycyjnej klientów.

To właśnie połączenie dominującej pozycji technologicznej, wysokich kosztów zmiany dostawcy oraz rosnącego udziału przychodów serwisowych sprawia, że KLA zajmuje dziś wyjątkową pozycję w całym ekosystemie półprzewodników.

Liczby pokazują, że KLA sprzedaje coś więcej niż sprzęt

Najciekawszą cechą wyników KLA nie jest sam wzrost przychodów, lecz sposób, w jaki ten wzrost przekłada się na rentowność i generowanie gotówki.

W ciągu ostatnich kilkunastu kwartałów przychody spółki wzrosły z około 2,4 mld USD do ponad 3,4 mld USD kwartalnie. Jeszcze bardziej imponujący jest jednak wzrost zysków. W tym samym okresie marża operacyjna wzrosła do ponad 40%, a marża netto zbliżyła się do 36%.

Świetnie obrazuje to historia z ostatnich dwóch lat, gdy firma błyskawicznie podniosła się po chwilowym dołku z początku 2024 roku. Wystarczyło zaledwie kilka miesięcy, aby roczne tempo wzrostu sprzedaży wystrzeliło z małego minusa do imponujących 30 procent na początku 2025 roku. Choć tak szalonego rajdu nie dało się utrzymywać w nieskończoność i dynamika naturalnie opadła, to najświeższe dane z początku 2026 roku potwierdzają, że KLA wciąż jedzie na fali, rosnąc o stabilne 11,5 procent rok do roku.

Dla inwestora oznacza to coś bardzo istotnego. KLA nie zwiększa sprzedaży poprzez agresywne obniżanie cen lub walkę o udział w rynku kosztem rentowności. Wręcz przeciwnie. Spółka potrafi przejmować coraz większą część wartości generowanej przez rozwój całej branży półprzewodników.

Widać to również w generowanych przepływach pieniężnych. Rosnące zyski przekładają się na coraz większą ilość gotówki w bilansie, podczas gdy zadłużenie netto systematycznie maleje. Na koniec ostatniego kwartału spółka posiadała blisko 5 mld USD środków pieniężnych przy zadłużeniu netto wynoszącym niewiele ponad 1 mld USD.

Gdy zajrzymy głębiej w strukturę finansów, uderza przede wszystkim niesamowita powtarzalność tej maszyny do zarabiania pieniędzy. Podstawowy biznes spółki co kwartał generuje potężne nadwyżki gotówkowe, które regularnie przebijają barierę miliarda dolarów. Co kluczowe dla akcjonariuszy, KLA nie musi wszystkiego wydawać na bieżące utrzymanie czy spłatę długów. Wolna gotówka, jaką firma może bezpośrednio przeznaczyć dla swoich inwestorów, od dłuższego czasu znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym. Po drodze zdarzył się co prawda jeden słabszy kwartał w połowie 2025 roku przez jednorazowe wydatki finansowe, ale już rok później wolne przepływy dla akcjonariuszy sięgnęły rekordowego miliarda dolarów

Jeszcze lepiej jakość biznesu pokazuje wskaźnik ROIC, który utrzymuje się w okolicach 40%. Oznacza to, że każdy dolar reinwestowany w działalność generuje stopę zwrotu znacząco przewyższającą koszt kapitału. Takie wyniki należą do rzadkości nawet wśród najlepszych spółek technologicznych.

W praktyce oznacza to, że KLA nie jest wyłącznie beneficjentem boomu inwestycyjnego w półprzewodnikach. Jest również jedną z firm, które potrafią wyjątkowo skutecznie zamieniać ten wzrost na gotówkę pozostającą do dyspozycji akcjonariuszy.

Co może pójść nie tak?

Mimo bardzo silnej pozycji rynkowej KLA nie jest biznesem pozbawionym ryzyk.

Największym pozostaje geopolityka. Jeszcze kilka lat temu Chiny odpowiadały za ponad 40% przychodów spółki, jednak zaostrzające się ograniczenia eksportowe stopniowo zmniejszają znaczenie tego rynku. Choć KLA częściowo kompensuje ten wpływ dzięki inwestycjom realizowanym na Tajwanie, w Korei Południowej, Japonii oraz Stanach Zjednoczonych, dalsza eskalacja napięć między USA a Chinami pozostaje istotnym zagrożeniem.

Drugim ryzykiem jest cykliczność branży półprzewodników. Popyt na rozwiązania KLA jest silnie powiązany z poziomem inwestycji największych producentów chipów, dlatego okresowe spowolnienie wydatków kapitałowych może przełożyć się na słabsze wyniki finansowe. Ryzyko to jest jednak częściowo ograniczone przez rosnący udział przychodów serwisowych i oprogramowania.

Warto również pamiętać o koncentracji klientów. Decyzje inwestycyjne takich firm jak TSMC, Samsung czy SK Hynix mają istotny wpływ na tempo wzrostu spółki, a ewentualne opóźnienia w budowie nowych fabryk mogą zwiększać krótkoterminową zmienność wyników.

Jednocześnie żadne z tych ryzyk nie podważa długoterminowej tezy inwestycyjnej. Niezależnie od tego, gdzie powstają nowe moce produkcyjne, każda kolejna generacja półprzewodników wymaga coraz większej liczby pomiarów, inspekcji i analiz, a właśnie na tym opiera się biznes KLA.

Czy obecna wycena pozostawia jeszcze margines bezpieczeństwa?

Przedstawiamy wycenę KLA metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Należy podkreślić, że ma ona charakter wyłącznie informacyjny i nie powinna być traktowana jako rekomendacja inwestycyjna ani precyzyjna wycena spółki. Ze względu na dużą wrażliwość modelu na przyjęte założenia, nawet niewielkie zmiany dotyczące tempa wzrostu przychodów, marż czy kosztu kapitału mogą prowadzić do istotnie odmiennych rezultatów.

Historia KLA jest dziś dobrze znana inwestorom. Rynek dostrzega zarówno korzyści płynące z rozwoju sztucznej inteligencji, jak i rosnące znaczenie kontroli procesu w produkcji najbardziej zaawansowanych półprzewodników. Nie jest więc zaskoczeniem, że akcje spółki w ostatnich latach zachowywały się bardzo dobrze.

Mimo to przeprowadzona wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych wskazuje, że obecny kurs nadal nie odzwierciedla w pełni potencjału biznesu. W bazowym scenariuszu wartość godziwa akcji została oszacowana na 290 USD, co oznacza około 20% potencjału wzrostu względem bieżącej ceny rynkowej.

Nie jest to poziom sugerujący głębokie niedowartościowanie. Trudno zresztą oczekiwać tego od spółki o tak wysokiej rentowności, dominującej pozycji rynkowej oraz ekspozycji na jeden z najważniejszych trendów technologicznych obecnej dekady.

Jednocześnie wycena sugeruje, że rynek nadal może nie doszacowywać skali korzyści wynikających z rosnącej złożoności produkcji półprzewodników. W przeciwieństwie do wielu beneficjentów AI, których wyniki zależą przede wszystkim od liczby sprzedawanych układów, KLA korzysta na czymś znacznie bardziej trwałym: wzroście znaczenia kontroli jakości, poprawy zysków produkcyjnych oraz optymalizacji procesu technologicznego.

To właśnie ten element sprawia, że spółka może pozostawać jednym z bardziej interesujących sposobów uzyskania ekspozycji na rozwój sztucznej inteligencji i całego sektora półprzewodników.