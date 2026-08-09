Spółki, na które warto zwrócić uwagę w nadchodzącym tygodniu na GPW (10–14 sierpnia)

Po bardzo mocnym tygodniu na warszawskiej giełdzie uwaga inwestorów w najbliższych dniach powinna koncentrować się na spółkach, które mogą dostarczyć kolejnych impulsów do wzrostów. WIG20 po raz pierwszy w historii przebił barierę 4000 pkt, potwierdzając siłę trwającego trendu wzrostowego i bardzo dobre nastawienie inwestorów do krajowych aktywów. Przy tak wysokich poziomach indeksów szczególnego znaczenia nabierają jednak wyniki spółek i ich perspektywy na kolejne kwartały. W kalendarzu na najbliższy tydzień znalazło się kilka interesujących publikacji, dlatego warto zwrócić uwagę zarówno na największe spółki, jak i przedstawicieli bardziej perspektywicznych segmentów technologicznych.

Na pierwszym miejscu znajduje się PKO BP. Sektor bankowy, mimo spadku stóp procentowych i utrzymującej się presji fiskalnej, wykazuje relatywną odporność w obecnym otoczeniu. Wyniki publikowane przez banki w ostatnich tygodniach w wielu przypadkach pozytywnie zaskakiwały, pokazując, że niższe stopy procentowe nie przekładają się jeszcze na gwałtowne pogorszenie rentowności sektora. Od największego banku w Polsce rynek będzie oczekiwał przede wszystkim potwierdzenia tej tendencji. Kluczowe będą wynik odsetkowy, marża, koszty ryzyka oraz perspektywy na kolejne kwartały. Raport PKO BP może być więc ważny nie tylko dla samej spółki, ale również dla całego sektora bankowego, który pozostaje ważnym filaren obecnej hossy na GPW.

Źródło: xStation5

Ciekawie zapowiada się również Scanway, reprezentujący coraz bardziej popularny na warszawskim parkiecie sektor kosmiczny. Zainteresowanie inwestorów krajowymi spółkami działającymi w obszarze technologii kosmicznych systematycznie rośnie, a wraz z nim apetyt na firmy, które mogą w przyszłości korzystać z dynamicznego rozwoju rynku satelitarnego i obserwacji Ziemi. W przypadku Scanway kluczowe będą przede wszystkim postępy w realizacji kontraktów, wartość portfela zamówień oraz tempo komercjalizacji rozwijanych technologii. Jest to jednocześnie spółka o zdecydowanie wyższym profilu ryzyka niż PKO BP, dlatego reakcja kursu na raport może być znacznie bardziej dynamiczna.

Źródło: xStation5

Na uwagę zasługuje także Syn2bio, które w ostatnich miesiącach zyskało dużą popularność po wydzieleniu ze spółki Synektik. W tym przypadku inwestorzy muszą jednak pamiętać, że mamy do czynienia z biznesem znajdującym się na znacznie wcześniejszym etapie rozwoju. Spółka koncentruje się obecnie na działalności badawczo-rozwojowej i rozwijaniu projektów, które dopiero w przyszłości mają zostać skomercjalizowane. Oznacza to, że obecnie trudno oceniać ją przez pryzmat tradycyjnych wskaźników, takich jak przychody czy zysk netto. Znacznie większe znaczenie będą miały postępy prac badawczych, kolejne kamienie milowe oraz tempo przechodzenia projektów do kolejnych etapów rozwoju. Syn2bio pozostaje więc propozycją zdecydowanie bardziej spekulacyjną, ale właśnie dlatego każda istotna informacja dotycząca rozwoju technologii może mieć duży wpływ na kurs.

Źródło: xStation5

Wśród spółek przemysłowych warto natomiast obserwować Boryszew. W tym przypadku rynek będzie przede wszystkim szukał potwierdzenia, że poprawa wyników widoczna w poprzednich okresach ma charakter trwały. Istotne pozostaną marże, sytuacja w segmencie motoryzacyjnym i metalowym oraz wpływ prowadzonej restrukturyzacji na wyniki całej grupy. Boryszew może być interesującą pozycją na tle obecnej hossy, ponieważ jego historia inwestycyjna opiera się nie tyle na wysokich oczekiwaniach dotyczących przyszłej technologii, co na poprawie efektywności istniejącego biznesu.

Źródło: xStation5

Piątą spółką wartą uwagi jest Noctiluca. Spółka rozwija materiały wykorzystywane w technologii OLED, a jej potencjał wiąże się przede wszystkim z możliwością komercjalizacji opracowywanych rozwiązań i wejściem we współpracę z dużymi producentami wyświetlaczy. W przypadku Noctiluca również nie należy skupiać się wyłącznie na bieżących wynikach finansowych. Znacznie ważniejsze będzie to, jak szybko spółka przechodzi od etapu badań i rozwoju do komercyjnych zastosowań swoich technologii. Dla inwestorów będzie to przede wszystkim historia o potencjale przyszłych przychodów, a nie o obecnej skali biznesu.

Źródło: xStation5

Najbliższy tydzień może więc przynieść ciekawe zderzenie dwóch grup spółek. Z jednej strony znajdzie się PKO BP, którego raport będzie potwierdzeniem siły dla całego sektora bankowego i jednocześnie dla fundamentów obecnej hossy. Z drugiej strony pojawią się Scanway, Syn2bio i Noctiluca, czyli spółki technologiczne, w których znacznie większą rolę od bieżących wyników odgrywają oczekiwania dotyczące przyszłego rozwoju. Boryszew stanowi natomiast ciekawy punkt pośredni, łącząc poprawę fundamentów z potencjałem dalszej restrukturyzacji biznesu. Przy WIG20 powyżej 4000 pkt rynek będzie szczególnie wyczulony na to, czy kolejne raporty są w stanie uzasadnić obecne, coraz wyższe wyceny.