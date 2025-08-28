Spółka tygodnia - NVIDIA (28.08.2025)

NVIDIA jest dziś nie tylko największym producentem procesorów graficznych, ale także jednym z kluczowych graczy w globalnym sektorze technologicznym. Od ponad dwóch dekad firma aktywnie kształtuje rynek półprzewodników, koncentrując się na rozwoju innowacyjnych GPU, które z czasem znalazły zastosowanie nie tylko w grach i grafice, ale także w centrach danych oraz systemach opartych na sztucznej inteligencji. Dzięki przełomowym technologiom i zaawansowanej architekturze, NVIDIA zbudowała pozycję globalnego lidera o rosnącym wpływie na rozwój nowoczesnych technologii. Obecna kapitalizacja spółki przekracza 4 biliony dolarów, co stawia ją w elitarnym gronie najbardziej wartościowych firm na świecie tuż obok gigantów takich jak Apple, Microsoftu czy Amazona.

NVIDIA ma kluczowe znaczenie na rynkach kapitałowych. Odpowiada za około 10% kapitalizacji całego indeksu NASDAQ 100, który skupia największe firmy technologiczne notowane na amerykańskiej giełdzie, oraz blisko 8% wartości indeksu S&P 500, będącego szerokim wskaźnikiem kondycji największych przedsiębiorstw w USA. Tak wysoki udział świadczy o niezwykle silnej pozycji spółki, której sukcesy w dużej mierze napędzają rozwój całej branży technologicznej i wpływają na globalne trendy inwestycyjne.

Jako światowy lider w dziedzinie procesorów graficznych i zaawansowanych technologii obliczeniowych, NVIDIA nieustannie wyznacza nowe standardy na rynku komputerów osobistych, centrów danych oraz w sektorze rozwiązań dla sztucznej inteligencji i gamingu. Firma, będąca jednym z kluczowych graczy branży półprzewodnikowej, zdobyła uznanie dzięki nie tylko dzięki niespotykanej mocy obliczeniowej swoich produktów, ale również dzięki innowacyjnemu podejściu do oprogramowania, ekosystemów i współpracy z partnerami biznesowymi. Spółka kształtuje przyszłość technologii poprzez zaawansowane algorytmy AI, które znajdują zastosowanie w autonomicznych pojazdach, robotyce, medycynie, a także w szerokim spektrum zastosowań przemysłowych i naukowych, co czyni ją firmą o unikalnym znaczeniu strategicznym w erze cyfrowej transformacji.

Kompleksowe portfolio produktów i technologii NVIDIA

Spółka oferuje szerokie spektrum produktów, które znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach, od rozrywki, przez profesjonalną grafikę, po superkomputery obsługujące sztuczną inteligencję i chmury obliczeniowe.

GeForce

GeForce to flagowa linia kart graficznych skierowana do graczy i entuzjastów komputerowej grafiki. Seria RTX, wprowadzona w 2018 roku, zrewolucjonizowała branżę dzięki implementacji technologii ray tracingu, symulującej realistyczne efekty świetlne, oraz DLSS (Deep Learning Super Sampling), które wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawy jakości obrazu bez utraty wydajności. Te innowacje znacząco podniosły standardy wizualne w grach komputerowych, przyciągając miliony użytkowników na całym świecie. NVIDIA stale rozwija tę linię, wprowadzając coraz bardziej zaawansowane modele, które oferują lepszą wydajność, efektywność energetyczną i nowe funkcje.

Profesjonalne układy RTX PRO

Układy graficzne NVIDIA z serii RTX PRO są dedykowane profesjonalistom, twórcom cyfrowym, inżynierom, architektom oraz naukowcom. Wykorzystując zaawansowane możliwości obliczeniowe GPU oraz technologię AI, te produkty umożliwiają realizację najbardziej złożonych projektów wizualizacyjnych, animacji, symulacji oraz obróbki wideo. W branżach takich jak film, motoryzacja, medycyna czy badania naukowe, karty te stały się fundamentem nowoczesnych narzędzi pracy, pozwalając na znaczne przyspieszenie procesów i zwiększenie jakości efektów końcowych.

Centra danych i sztuczna inteligencja GPU A100 i H100

Jednym z najważniejszych segmentów działalności NVIDIA jest dostarczanie rozwiązań dla centrów danych oraz branży AI. GPU z serii A100 oraz najnowsze H100 to potężne jednostki obliczeniowe dedykowane do zadań takich jak uczenie maszynowe, deep learning, analiza danych oraz high-performance computing (HPC). Produkty te są fundamentem infrastruktury IT największych globalnych firm technologicznych, instytucji badawczych i dostawców usług chmurowych. Dzięki wysokiej skalowalności, elastyczności i energooszczędności, NVIDIA umożliwia tworzenie i trenowanie najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, w tym sieci neuronowych wykorzystywanych w generatywnych AI czy rozpoznawaniu obrazów.

Ekosystem oprogramowania i platform

Sukces NVIDIA nie opiera się wyłącznie na sprzęcie. Firma konsekwentnie rozwija również własne platformy programistyczne i narzędzia, które integrują hardware z softwarem, pozwalając użytkownikom na maksymalne wykorzystanie możliwości GPU.

CUDA – flagowa platforma programistyczna, która zrewolucjonizowała obliczenia równoległe i stała się standardem w branży, umożliwiając deweloperom tworzenie wydajnych aplikacji na bazie GPU.

TensorRT – specjalistyczne oprogramowanie do optymalizacji modeli AI

Omniverse – platforma dla twórców i inżynierów, umożliwiająca współpracę w czasie rzeczywistym nad wirtualnymi światami, symulacjami i modelami 3D. Kluczowe narzędzie dla przemysłu, architektury oraz produkcji

Wyniki za drugi kwartał

Analitycy rynkowi spodziewali się, że NVIDIA osiągnie przychody na poziomie około 46,23 miliarda dolarów, co odzwierciedlało oczekiwania silnego popytu, zwłaszcza w segmencie centrów danych. Zysk na akcję (EPS) według szacunków miał wynieść około 1,01 USD, wskazując na stabilną rentowność firmy mimo rosnących kosztów operacyjnych. Przychody z segmentu Data Center, który stanowi kluczowy obszar wzrostu dla spółki, prognozowano na poziomie 41,25 miliarda dolarów. Analitycy zakładali także marżę brutto na poziomie około 72%, co potwierdzało oczekiwania co do wysokiej efektywności produkcyjnej i zarządzania kosztami.

NVIDIA co prawda przekroczyła oczekiwania rynkowe, zarówno pod względem przychodów ogółem, jak i zysku na akcję (EPS), co potwierdza jej silną pozycję na rynku półprzewodników i technologii sztucznej inteligencji. Jednak pełnego zadowolenia inwestorów nie było.. Przychody z kluczowego segmentu Data Center, mimo że rekordowe, okazały się minimalnie niższe od najbardziej optymistycznych prognoz, a reakcja rynku była chłodniejsza, niż można by się spodziewać po wynikach tej skali.

Przychody wyniosły 46,74 miliarda dolarów , co oznacza, że firma wygenerowała wyższy przychód niż zakładano o około 1,5%.

Zysk na akcję (EPS) osiągnął 1,05 USD według standardów non-GAAP oraz 1,08 USD według GAAP.

Przychody z kluczowego segmentu Data Center wyniosły 41,1 miliarda dolarów i okazały się delikatnie niższe od prognoz rynkowych, które zakładały nieco wyższy wynik (około 41,2 miliarda według części analityków). Mimo niewielkiego rozminięcia się z oczekiwaniami, segment ten pozostaje głównym źródłem przychodów firmy i motorem wzrostu napędzanym popytem na infrastrukturę AI, uczenie maszynowe oraz rozwiązania chmurowe.

Kluczowe Obserwacje

Źródło: XTB Research

Segment Centra danych wygenerował przychody na poziomie 41,1 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 56% rok do roku. To właśnie ten segment stanowi podstawę działalności NVIDIA, odpowiadając za około 88% całkowitych przychodów firmy. Wzrost jest napędzany rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania związane z AI, uczeniem maszynowym oraz przetwarzaniem w chmurze.

Segment Compute wygenerował przychody na poziomie 33,8 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 50% rok do roku. Jest to kluczowa część działalności w ramach segmentu centrów danych, odpowiadająca za większość sprzedaży procesorów graficznych wykorzystywanych w zastosowaniach AI, HPC i chmurze obliczeniowej. Niewielki spadek przychodów względem poprzedniego kwartału był efektem ograniczeń eksportowych dotyczących chipów H20 przeznaczonych na rynek chiński.

Segment Gaming przyniósł przychody w wysokości 4,3 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 49% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wynik ten jest efektem wysokiego popytu na karty graficzne z serii GeForce RTX 50, a także nowych technologii takich jak DLSS 4, które zwiększają wydajność i jakość wizualną gier.

Segment Professional Visualization osiągnął przychody na poziomie 601 milionów dolarów, odnotowując wzrost o 32% rok do roku. Produkty w tym segmencie są wykorzystywane przez twórców cyfrowych, inżynierów oraz naukowców do zaawansowanych projektów graficznych i symulacji.

Segment Auto wygenerował przychody na poziomie 586 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 69% rok do roku. Rozwój autonomicznych pojazdów oraz zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) napędza popyt na rozwiązania NVIDIA w tej branży.

Dodatkowo, segment OEM i inne zanotował przychody w wysokości 173 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 97% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Prognozy Rynku

Źródło: Bloomberg Finance LP

Oczekiwania rynku wobec NVIDIA są bardzo wysokie, co odzwierciedla jej dominację w sektorze sztucznej inteligencji i półprzewodników. Analitycy prognozują, że w roku fiskalnym 2026 spółka osiągnie 204,8 miliarda dolarów przychodów, czyli o 57 procent więcej niż rok wcześniej. Tylko w drugim kwartale roku fiskalnego 2026, NVIDIA odnotowała 46,74 miliarda dolarów przychodu, zgodnie z oczekiwaniami, jednak widać stopniowe spowolnienie dynamiki wzrostu z 69 procent rok do roku w pierwszym kwartale do prognozowanych 53 procent w czwartym kwartale.

Rynek zakłada również dynamiczny wzrost zysków. Wskaźnik cena do zysku, czyli P/E, ma spaść z obecnych 51 do 32.36 w perspektywie najbliższych czterech kwartałów, natomiast wskaźnik EV do EBITDA z 49,6 do 26,69. Oznacza to, że wysoka wycena spółki opiera się na silnej wierze inwestorów w dalszy wzrost skali działalności oraz poprawę rentowności. NVIDIA musi więc nie tylko kontynuować rozwój, ale robić to zgodnie z ambitnymi prognozami. Każde, nawet niewielkie odchylenie od oczekiwań może zostać przez rynek negatywnie ocenione.

Rywalizacja z AMD, a rynek chiński

Na globalnym rynku procesorów graficznych NVIDIA dominuje, posiadając zdecydowaną większość udziałów w segmencie dedykowanych GPU, szczególnie tych wykorzystywanych w zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym i centrach danych. AMD, mimo coraz lepszej oferty produktowej, utrzymuje się na poziomie około 15%, skupiając się zarówno na rynku konsumenckim, jak i serwerowym. NVIDIA dzięki serii układów H100 oraz nadchodzącej generacji Blackwell umacnia swoją pozycję lidera, kontrolując kluczowy segment rynku AI GPU, który stał się głównym motorem wzrostu w branży półprzewodników.

W Chinach układ sił jest podobny. NVIDIA dominuje na rynku GPU, podczas gdy AMD stopniowo zwiększa swoją obecność, oferując tańsze, lecz konkurencyjne rozwiązania. Rynek chiński jest niezwykle ważny dla obu firm, jednak ekspansję utrudniają napięcia geopolityczne oraz amerykańskie regulacje eksportowe. NVIDIA szczególnie odczuwa skutki zakazów sprzedaży zaawansowanych chipów AI, takich jak H100 czy H20, co zmusiło firmę do anulowania części dostaw do Chin. W efekcie zanotowano odpisy księgowe na poziomie 5,5 mld USD oraz przychody niższe o około 2,5 mld USD w porównaniu do pierwotnych prognoz. Mimo że sprzedaż na rynek chiński jest nadal możliwa, pod warunkiem uzyskania zgody amerykańskich władz i spełnienia określonych wymogów, sytuacja na tym rynku stała się wyraźnie trudniejsza. W USA wprowadzono podatek od eksportu chipów na poziomie 15%, który formalnie umożliwia sprzedaż zaawansowanych układów do Chin, jednocześnie utrzymując ścisłą kontrolę nad tym procesem.

Równocześnie chiński rząd intensyfikuje wsparcie dla rozwoju krajowego ekosystemu półprzewodników, inwestując w lokalne firmy takie jak Huawei, Iluvatar CoreX, Biren Technology czy Moore Threads. Nowe regulacje dotyczące efektywności energetycznej w chińskich centrach danych mogą ograniczyć popyt na produkty, które nie spełniają określonych norm, co może wpłynąć na niektóre układy NVIDII. Ponadto chińskie władze badają kwestie bezpieczeństwa sprzętowego, co dodatkowo komplikuje działalność amerykańskich firm na tym rynku.

Spojrzenie na Wycenę

Przeanalizujemy wycenę NVIDII, wykorzystując metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Pragniemy podkreślić, że przedstawiona analiza ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinna być traktowana jako rekomendacja inwestycyjna, ani dokładna prognoza ceny akcji.

Prognozy zakładają średnioroczny wzrost przychodów NVIDII na poziomie dwucyfrowym, szacowanym na około 40-55%. W naszych kalkulacjach uwzględniamy ten zakres, zwracając szczególną uwagę na strategiczne znaczenie rynku chińskiego. Dostęp do tak ogromnego i dynamicznego rynku może znacząco przyczynić się do dalszego wzrostu przychodów firmy. Rynek Chin, jako jeden z największych na świecie, stanowi ważny fundament optymistycznych prognoz dotyczących przyszłych wyników NVIDII.

Dodatkowo NVIDIA utrzymuje przewagę technologiczną dzięki zaawansowanym produktom, takim jak układy z serii H100 oraz nowa generacja Blackwell. Silna innowacyjność pozwala firmie utrzymywać pozycję lidera na rynku, szczególnie w segmentach AI i centrów danych, które są kluczowymi motorami wzrostu.

Wycena opiera się także na średnim ważonym koszcie kapitału (WACC), który na podstawie obecnej sytuacji rynkowej i specyfiki sektora technologicznego oszacowaliśmy na około 10%. NVIDIA cechuje się umiarkowanym poziomem zadłużenia, które jest efektywnie zarządzane, co powoduje, że koszt długu ma ograniczony, lecz istotny wpływ na całkowity koszt kapitału. Przyjęliśmy także wartość rezydualną z założonym wzrostem przychodów na poziomie 2%, natomiast pozostałe parametry opieraliśmy na średnich z ostatnich pięciu lat.

Na podstawie tych założeń wycena NVIDII wynosi około 304,45 dolarów za akcję, co wskazuje na potencjał wzrostu o około 68% względem obecnej ceny rynkowej. Aktualna wycena może zatem nie odzwierciedlać w pełni wartości firmy i jej perspektyw rozwoju. Wierzymy, że NVIDIA stoi przed szansą dalszej dynamicznej ekspansji, napędzanej rosnącym zapotrzebowaniem na nowoczesne rozwiązania w dziedzinie sztucznej inteligencji, centrów danych oraz gier komputerowych, a także poprzez zwiększenie obecności na kluczowych rynkach, takich jak Chiny.

Źródło: xStation5

Spojrzenie na wykres

Z perspektywy analizy technicznej akcje NVIDII znajdują się w wyraźnym trendzie wzrostowym, co potwierdzają dynamicznie rosnące średnie kroczące (EMA 50, 100 i 200), które układają się w klasyczną, byczą sekwencję. Obecna struktura wykresu nie wskazuje na osłabienie tego trendu. Notowania utrzymują się powyżej wszystkich kluczowych średnich, a ewentualne korekty są płytkie i szybko wykorzystywane przez stronę popytową. Jeśli utrzyma się wysoki popyt na układy AI oraz sprzyjające otoczenie w branży technologicznej, scenariusz dalszych wzrostów w średnim terminie pozostaje jak najbardziej realny.

Źródło: xStation5











