Spółka tygodnia - Schneider Electric: Cichy fundament rewolucji AI i elektryfikacji świata

Wyścig o sztuczną inteligencję najczęściej przedstawiany jest jako rywalizacja o coraz potężniejsze chipy, lepsze modele i większe centra danych. W centrum tej narracji oczywiście znajdują się firmy takie jak NVIDIA, Microsoft czy Alphabet, które bezpośrednio budują infrastrukturę obliczeniową nowej ery.

To jednak tylko jedna strona tej historii.

Każdy model AI, każdy klaster GPU i każde centrum danych sprowadza się ostatecznie do jednego fundamentalnego zasobu, czyli energii. Bez stabilnego zasilania, systemów dystrybucji, chłodzenia i kontroli nawet najbardziej zaawansowane chipy pozostają bezużyteczne.

Właśnie w tym miejscu pojawia się Schneider Electric.

Spółka nie projektuje półprzewodników i nie tworzy modeli sztucznej inteligencji. Zamiast tego buduje warstwę infrastrukturalną, która pozwala tej technologii działać w praktyce na skalę przemysłową.

Boom na AI przekłada się więc w jej przypadku nie na popyt na moc obliczeniową, lecz na popyt na energię oraz systemy, które tę energię dostarczają, kontrolują i optymalizują.

Dlatego Schneider Electric można postrzegać jako jednego z najważniejszych, choć pośrednich beneficjentów rewolucji AI, czyli spółkę stojącą nie w centrum uwagi, ale w samym środku jej fizycznych fundamentów.

Czym właściwie jest Schneider Electric

Aby dobrze zrozumieć Schneider Electric, warto spojrzeć na tę spółkę w prostszy sposób. To firma, która pomaga dostarczać energię tam, gdzie jest potrzebna, a następnie kontrolować, jak ta energia jest wykorzystywana.

Jej rozwiązania znajdują się w budynkach, fabrykach, centrach danych i infrastrukturze miejskiej. W praktyce oznacza to wszystko od rozdzielni elektrycznych i systemów zasilania po oprogramowanie, które pozwala monitorować zużycie energii i zarządzać nim w czasie rzeczywistym.

Kluczowe jest to, że Schneider nie sprzedaje tylko pojedynczych urządzeń. Łączy sprzęt z oprogramowaniem i usługami w jeden spójny system. Dzięki temu klient nie kupuje jednego produktu, ale całe rozwiązanie, które pomaga mu działać taniej, sprawniej i bardziej niezawodnie.

To podejście ma duże znaczenie biznesowe. Sprzedaż jednego urządzenia to jednorazowy przychód. Sprzedaż całego systemu często oznacza dłuższą współpracę, dodatkowe usługi i regularne wpływy w kolejnych latach.

Dlatego model Schneider Electric można uprościć do trzech elementów. Sprzętu, który odpowiada za fizyczną stronę energii. Oprogramowania, które pozwala ją kontrolować. Oraz usług, które utrzymują cały system i rozwijają go w czasie.

To właśnie ta kombinacja sprawia, że spółka nie jest zwykłym producentem sprzętu, ale partnerem, z którym klienci zostają na lata.

Skąd Schneider Electric bierze przychody

Schneider Electric działa w czterech głównych obszarach, które razem tworzą jego model biznesowy.

Pierwszy to budynki. Obejmuje to biura, hotele, centra handlowe i inne obiekty komercyjne. Schneider dostarcza tam systemy, które pomagają zarządzać energią i obniżać jej zużycie. Drugi i obecnie najszybciej rosnący obszar to centra danych i sieci. To właśnie tutaj najmocniej widać wpływ sztucznej inteligencji. Każdy nowy projekt AI oznacza potrzebę budowy większej i bardziej zaawansowanej infrastruktury energetycznej. Trzeci obszar to przemysł. Fabryki i zakłady produkcyjne inwestują w automatyzację i cyfryzację, żeby działać szybciej i bardziej efektywnie. Czwarty to infrastruktura, czyli systemy energetyczne, sieci przesyłowe i projekty związane z modernizacją całych systemów zasilania.

Ważne jest to, że Schneider nie jest firmą zależną od jednego segmentu. Każdy z tych obszarów ma znaczenie i każdy wnosi coś do wzrostu spółki.

Dziś jednak największą dynamikę widać w centrach danych, które rosną szybciej niż pozostałe segmenty i są bezpośrednio napędzane przez rozwój sztucznej inteligencji.

Jednocześnie pozostałe obszary zapewniają stabilność i sprawiają, że cały biznes nie jest uzależniony od jednego trendu.

AI i centra danych jako silnik wzrostu

Najmocniejszym obecnie czynnikiem wpływającym na rozwój Schneider Electric jest dynamiczny wzrost inwestycji w centra danych. To właśnie tutaj sztuczna inteligencja przestaje być abstrakcyjną technologią, a zaczyna być fizyczną infrastrukturą, która musi działać w realnym świecie.

Każdy model AI, niezależnie od tego czy pochodzi od Microsoft, Amazon czy Google, wymaga ogromnej mocy obliczeniowej. Ta moc obliczeniowa musi być dostarczona przez centra danych, a te z kolei potrzebują stabilnej energii, chłodzenia oraz systemów zarządzania infrastrukturą.

I właśnie w tym miejscu pojawia się Schneider.

Spółka nie zarabia na samych modelach AI ani na chipach. Zarabia na tym, że te systemy muszą działać bez przerwy, w dużej skali i przy ogromnym zużyciu energii. Każde nowe centrum danych oznacza konieczność budowy całego zaplecza energetycznego. Od systemów zasilania awaryjnego, przez rozdział energii, aż po chłodzenie i oprogramowanie sterujące całą infrastrukturą.

Im bardziej zaawansowane stają się systemy AI, tym większe jest zagęszczenie mocy w centrach danych. A to automatycznie zwiększa zapotrzebowanie na rozwiązania, które oferuje Schneider. Co ważne, nie jest to jednorazowy efekt. Inwestycje w AI mają charakter długoterminowy i wieloetapowy, co oznacza, że popyt na infrastrukturę energetyczną rozkłada się na wiele lat.

W praktyce Schneider znajduje się więc w drugiej warstwie łańcucha wartości AI. Nie konkuruje o tworzenie algorytmów, ale o umożliwienie ich działania na skalę przemysłową. Warto też zwrócić uwagę, że to nie tylko same centra danych napędzają popyt. Coraz większe znaczenie ma także ich modernizacja oraz rozbudowa istniejących obiektów, które muszą dostosować się do wyższej gęstości obliczeniowej i większego zużycia energii.

To sprawia, że Schneider korzysta zarówno na nowych inwestycjach, jak i na modernizacji już istniejącej infrastruktury.

Wyniki finansowe Schneider Electric

Schneider Electric w 2025 roku pokazał połączenie stabilnego wzrostu i bardzo wysokiej jakości finansowej.

Przychody spółki przekroczyły poziom 40 miliardów euro, co oznacza wzrost organiczny w okolicach około 10% rok do roku. To istotne, ponieważ pokazuje, że mamy do czynienia z dużym, globalnym biznesem, który nadal potrafi rosnąć mimo swojej skali.

Jednocześnie poprawiła się rentowność. Marża operacyjna utrzymała się na bardzo wysokim poziomie. W praktyce oznacza to, że Schneider nie tylko zwiększa sprzedaż, ale robi to coraz efektywniej, czyli zarabia więcej na każdej jednostce przychodu.

Bardzo ważnym elementem wyników była również gotówka. Wolne przepływy pieniężne osiągnęły rekordowy poziom około 4,6 miliarda euro. To jeden z najważniejszych wskaźników jakości biznesu, ponieważ pokazuje, że zyski księgowe przekładają się na realne pieniądze, które firma może przeznaczyć na inwestycje, dywidendy lub dalszy rozwój.

Jeśli chodzi o źródła wzrostu, kluczową rolę odegrał segment zarządzania energią, a szczególnie obszar centrów danych. To właśnie tam w 2025 roku widoczny był najsilniejszy popyt, napędzany inwestycjami związanymi ze sztuczną inteligencją.

W końcówce roku segment Data Centers rósł znacznie szybciej niż reszta biznesu, co potwierdza, że boom na AI ma bardzo realne przełożenie na wyniki spółki, ale nie w formie sprzedaży chipów, tylko w formie infrastruktury energetycznej i systemów zarządzania energią.

Geograficznie najsilniejszym rynkiem pozostawała Ameryka Północna, gdzie wzrost sięgał około 15% rok do roku. To szczególnie ważne, ponieważ właśnie w tym regionie koncentruje się największa część inwestycji w centra danych i sztuczną inteligencję.

Całościowo wyniki 2025 roku pokazują bardzo spójny obraz. Schneider Electric to duży, stabilny biznes przemysłowy, który jednocześnie ma wyraźny dodatkowy motor wzrostu związany z rozwojem AI i infrastruktury cyfrowej.

Ryzyka i przyszłe szanse wzrostu

Choć Schneider Electric korzysta obecnie z bardzo silnego trendu inwestycji w centra danych i sztuczną inteligencję, przyszłość tej historii nie jest jednowymiarowa.

Z jednej strony istnieją realne ryzyka. Najważniejszym z nich jest cykliczność inwestycji w infrastrukturę. Budowa centrów danych oraz modernizacja sieci energetycznych to projekty bardzo kosztowne i rozciągnięte w czasie. Oznacza to, że nawet niewielkie zmiany w harmonogramach inwestycji mogą wpływać na wyniki kwartalne i powodować okresową zmienność.

Drugim czynnikiem ryzyka jest koncentracja obecnego wzrostu wokół jednego, bardzo dynamicznego segmentu, jakim są centra danych. Dziś to właśnie sztuczna inteligencja napędza największy popyt, ale jeśli tempo inwestycji w AI spowolni, część tego efektu wzrostowego może się osłabić.

Dodatkowo Schneider działa w konkurencyjnym środowisku, w którym obecni są silni gracze tacy jak Siemens oraz ABB. Oznacza to, że przewaga technologiczna nie jest dana raz na zawsze i wymaga ciągłych inwestycji oraz utrzymania jakości produktów i usług.

Jednocześnie te same czynniki, które tworzą ryzyka, jednocześnie otwierają nowe możliwości wzrostu.

Coraz wyraźniej widać, że Europa będzie dążyć do większej niezależności technologicznej i energetycznej. Oznacza to rozwój własnych centrów danych, lokalnych hubów obliczeniowych oraz modernizację infrastruktury krytycznej. W takim scenariuszu zapotrzebowanie na rozwiązania takie jak systemy zarządzania energią, automatyka i infrastruktura cyfrowa może rosnąć nie tylko dzięki globalnym graczom, ale także dzięki polityce i inwestycjom publicznym oraz prywatnym w Europie.

To ważne, ponieważ Schneider jest firmą silnie zakorzenioną zarówno w Europie, jak i globalnie. Dzięki temu może korzystać jednocześnie z dwóch trendów. Z jednej strony globalnego boomu na sztuczną inteligencję i centra danych, a z drugiej strony z regionalnej strategii budowania niezależności technologicznej.

Warto też zauważyć, że rozwój sztucznej inteligencji nie ogranicza się wyłącznie do największych hyperscalerów. Coraz więcej inwestycji pojawia się również w średnich i lokalnych centrach danych, co dodatkowo zwiększa bazę potencjalnych klientów Schneider Electric.

Dodatkowym czynnikiem wspierającym długoterminowy wzrost jest rosnący udział oprogramowania i usług w strukturze przychodów. Ten element biznesu jest bardziej powtarzalny i mniej wrażliwy na cykl inwestycyjny, co stabilizuje całą historię.

W efekcie Schneider Electric znajduje się w interesującym punkcie. Z jednej strony jest narażony na zmienność inwestycji infrastrukturalnych i konkurencję w branży. Z drugiej strony korzysta z kilku nakładających się megatrendów, takich jak sztuczna inteligencja, elektryfikacja, cyfryzacja i rosnąca potrzeba niezależności technologicznej w Europie.

Spojrzenie na wycenę

Przedstawiamy wycenę Schneider Electric metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Należy podkreślić, że ma ona charakter wyłącznie informacyjny i nie powinna być traktowana jako rekomendacja inwestycyjna ani precyzyjna wycena.

Schneider Electric to globalny lider technologii zarządzania energią i automatyki, który korzysta na długoterminowych trendach takich jak cyfryzacja, elektryfikacja, rozwój sztucznej inteligencji oraz rosnące inwestycje w infrastrukturę centrów danych i sieci energetycznych. Spółka łączy sprzęt, oprogramowanie i usługi, co pozwala jej generować stabilne przepływy pieniężne oraz rosnący udział bardziej powtarzalnych przychodów.

Wycena opiera się na scenariuszu bazowym prognoz przychodów i wyników finansowych, uwzględniającym dalszy wzrost popytu w segmentach związanych z centrami danych, infrastrukturą oraz automatyzacją przemysłu. Przyjęte założenia dotyczące kosztu kapitału (WACC) oraz wzrostu w długim terminie mają charakter konserwatywny i odzwierciedlają stabilny, ale wciąż rozwijający się profil spółki.

Biorąc pod uwagę obecny kurs akcji na poziomie 270 euro oraz wycenę DCF na poziomie 306 euro, szacowany potencjał wzrostu wynosi około 13%. Oznacza to umiarkowany, ale dodatni potencjał wzrostu, który wspiera tezę o jakościowym charakterze spółki, łączącej stabilność dużego biznesu przemysłowego z ekspozycją na długoterminowe megatrendy technologiczne.

Spojrzenie na wykres

Analizując wykres notowań akcji Schneider Electric od początku analizowanego okresu, widzimy wyraźny trend wzrostowy, który mimo okresowych korekt pozostaje stabilny i dobrze uporządkowany.

Kurs w dłuższym horyzoncie porusza się w strukturze wyższych dołków i wyższych szczytów, co wskazuje na utrzymującą się przewagę strony popytowej. Korekty, które pojawiały się w trakcie ruchu wzrostowego, miały raczej charakter techniczny i nie zmieniały ogólnego kierunku trendu.

Na wykresie widoczne jest również stopniowe wsparcie ze strony średnich kroczących, które w miarę upływu czasu układają się w układ typowy dla trendu wzrostowego. Spadki do tych poziomów były często wykorzystywane przez rynek jako okazja do ponownego wejścia w pozycję, co dodatkowo wzmacniało siłę trendu.

Z punktu widzenia fundamentów, taka struktura notowań jest spójna z wynikami spółki. Schneider Electric działa w środowisku rosnącego zapotrzebowania na energię, automatyzację i infrastrukturę dla centrów danych, co przekłada się na stabilny popyt i dobre perspektywy wzrostu przychodów.

Szczególnie istotne jest to, że wzrost kursu nie ma charakteru jednorazowego impulsu, lecz opiera się na kilku równoległych trendach, takich jak rozwój sztucznej inteligencji, modernizacja sieci energetycznych oraz cyfryzacja przemysłu i budynków.

Połączenie tych czynników sprawia, że wykres nie tylko odzwierciedla poprawę sentymentu rynkowego, ale także stopniowe umacnianie się długoterminowej historii wzrostowej spółki.

Źródło: xStation5