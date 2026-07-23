Spółka Tygodnia: TSMC – największy zakład produkcyjny ery sztucznej inteligencji

W ostatnich latach rynek technologiczny skupił swoją uwagę przede wszystkim na firmach tworzących rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją. Nvidia dostarcza układy napędzające centra danych, Microsoft i Google inwestują miliardy dolarów w rozwój infrastruktury obliczeniowej, a kolejne przedsiębiorstwa próbują wykorzystać możliwości generatywnej AI w swoich produktach i usługach. Jednak za każdą z tych historii stoi firma, której rola często pozostaje mniej widoczna, mimo że bez niej rozwój całej branży byłby znacznie trudniejszy.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company jest miejscem, gdzie powstaje znaczna część najbardziej zaawansowanych półprzewodników wykorzystywanych przez największe firmy technologiczne świata. To właśnie w fabrykach TSMC produkowane są układy projektowane przez Nvidię, AMD, Apple czy Broadcom, które później trafiają do najważniejszych urządzeń i centrów danych wykorzystywanych przez globalną gospodarkę.

Pozycja spółki jest wyjątkowa, ponieważ TSMC nie konkuruje ze swoimi klientami. Firma nie tworzy własnych procesorów ani kart graficznych, lecz koncentruje się na najbardziej skomplikowanym etapie całego procesu, czyli masowej produkcji układów scalonych. Dzięki temu stała się kluczowym ogniwem łączącym świat projektowania półprzewodników z ich fizycznym wytwarzaniem.

Opublikowane ostatnio wyniki kwartalne pokazały, że obecny cykl inwestycyjny związany ze sztuczną inteligencją nadal nabiera tempa. Spółka osiągnęła rekordowe poziomy sprzedaży, utrzymała wyjątkowo wysoką rentowność oraz przedstawiła bardzo pozytywne perspektywy dotyczące kolejnych kwartałów. Szczególnie ważny okazał się rosnący udział segmentu high performance computing, obejmującego między innymi układy wykorzystywane w infrastrukturze AI.

Dla inwestorów wyniki TSMC mają znaczenie znacznie wykraczające poza samą kondycję jednej firmy. W przypadku wielu przedsiębiorstw technologicznych pojedynczy raport kwartalny pokazuje jedynie sytuację konkretnego biznesu. TSMC jest jednak jednym z najlepszych wskaźników pokazujących, jak wygląda rzeczywisty popyt na najbardziej zaawansowane technologie. Jeżeli największe firmy świata zwiększają wydatki na rozwój sztucznej inteligencji, zapotrzebowanie na moce produkcyjne tajwańskiego producenta również rośnie.

Historia TSMC jest więc w pewnym sensie historią całego rynku półprzewodników. Firma nie tylko korzysta z rozwoju sztucznej inteligencji, ale sama umożliwia jego realizację. Każdy kolejny etap rozwoju AI wymaga bardziej zaawansowanych układów, a ich produkcja znajduje się właśnie w centrum działalności tajwańskiej spółki.

W dalszych częściach materiału przyjrzymy się temu, dlaczego tajwańska spółka zbudowała jedną z najtrudniejszych do skopiowania przewag konkurencyjnych na świecie, jak sztuczna inteligencja zmienia strukturę jej biznesu oraz czy obecna wycena pozostawia jeszcze przestrzeń do dalszego wzrostu.

Dlaczego TSMC jest jedną z najważniejszych spółek rynku półprzewodników

W przypadku TSMC największą przewagą nie jest pojedynczy produkt, lecz miejsce, które spółka zajmuje w globalnym łańcuchu technologicznym. Tajwańska firma stworzyła model pure-play foundry, czyli producenta układów scalonych działającego wyłącznie na zlecenie klientów. Dzięki temu największe firmy technologiczne świata mogą projektować najbardziej zaawansowane chipy, powierzając ich produkcję przedsiębiorstwu posiadającemu najbardziej rozwinięte kompetencje w tym obszarze.

Ten model sprawił, że TSMC stało się jednym z najważniejszych elementów gospodarki cyfrowej. W fabrykach spółki powstają układy wykorzystywane przez Nvidię, AMD czy Apple, a rozwój sztucznej inteligencji dodatkowo zwiększył znaczenie tajwańskiego producenta.

Co istotne, struktura biznesu TSMC wyraźnie przesunęła się w kierunku sztucznej inteligencji i wysokowydajnych obliczeń. Segment High Performance Computing stał się najważniejszym motorem wzrostu, zastępując wcześniejszą dominację urządzeń konsumenckich. Oznacza to, że obecny cykl półprzewodnikowy nie jest napędzany wyłącznie wymianą smartfonów czy komputerów, ale wieloletnią rozbudową infrastruktury potrzebnej do rozwoju modeli AI.

Przewaga TSMC wynika jednak nie tylko ze skali działalności. Produkcja najbardziej zaawansowanych półprzewodników jest jednym z najbardziej skomplikowanych procesów przemysłowych na świecie. Sama budowa fabryki nie wystarcza, ponieważ kluczowe znaczenie ma zdolność do masowej produkcji układów z odpowiednią jakością, wydajnością i powtarzalnością.

To właśnie dlatego pozycja spółki jest tak trudna do skopiowania. TSMC przez dekady budowało relacje z największymi firmami technologicznymi, rozwijało własny ekosystem dostawców i inwestowało miliardy dolarów w kolejne generacje technologii. Dzisiaj firma znajduje się w miejscu, w którym korzysta zarówno z rosnącego popytu na chipy AI, jak i z coraz większej wartości pojedynczego układu.

Technologiczna przewaga TSMC: od 3 nm do ery 2 nm

W branży półprzewodników sama możliwość opracowania nowej technologii nie jest największym wyzwaniem. Najważniejsza pozostaje zdolność do jej masowej produkcji na ogromną skalę. To właśnie tutaj od lat znajduje się największa przewaga TSMC.

Najbardziej zaawansowane procesy technologiczne, takie jak 3 nm oraz nadchodzący 2 nm, pozwalają tworzyć układy o wyższej wydajności i niższym zużyciu energii. Ma to ogromne znaczenie w przypadku centrów danych AI, gdzie każdy wzrost efektywności przekłada się na niższe koszty działania ogromnej infrastruktury.

Technologia 3 nm stała się jednym z głównych filarów obecnego wzrostu spółki. Wraz z rozpoczęciem produkcji 2 nm TSMC otwiera kolejny etap rozwoju, który powinien pozwolić utrzymać przewagę w najbardziej wymagających segmentach rynku.

Jednocześnie coraz większego znaczenia nabiera zaawansowane pakowanie półprzewodników. W przypadku sztucznej inteligencji dalszy rozwój nie zależy już wyłącznie od zmniejszania tranzystorów. Najbardziej zaawansowane systemy wymagają łączenia wielu układów w jeden bardziej wydajny kompleks.

Dzięki temu TSMC korzysta z dwóch równoległych trendów. Z jednej strony rośnie zapotrzebowanie na najbardziej zaawansowane procesy produkcyjne, z drugiej coraz większą wartość generują dodatkowe technologie związane z integracją układów.

Rynek dostał dokładnie to, na co liczył

Wyniki kwartalne TSMC od lat są jednym z najważniejszych punktów sezonu wynikowego w sektorze półprzewodników. Powód jest prosty. Tajwańska spółka znajduje się w centrum globalnego łańcucha dostaw technologii i jej rezultaty pokazują nie tylko kondycję własnego biznesu, ale również tempo inwestycji największych firm rozwijających sztuczną inteligencję.

Drugi kwartał 2026 roku przyniósł dokładnie taki obraz, na jaki liczył rynek. TSMC ponownie pobiło własne prognozy, osiągając rekordowe poziomy przychodów oraz rentowności. Jeszcze ważniejszy od samych wyników okazał się komentarz zarządu dotyczący kolejnych miesięcy. Spółka podniosła oczekiwania dotyczące wzrostu przychodów i utrzymała bardzo pozytywne nastawienie do dalszego rozwoju segmentu AI oraz wysokowydajnych obliczeń.

Najważniejsze informacje po wynikach:

Przychody wyniosły 40,2 mld USD, co oznacza wzrost o 36% rok do roku i najwyższy poziom w historii spółki.

Zysk netto wzrósł o około 77% rok do roku.

Marża brutto osiągnęła 67,7%, przewyższając wcześniejsze oczekiwania zarządu.

Segment High Performance Computing odpowiadał już za około 66% przychodów spółki.

Technologie 7 nm i bardziej zaawansowane odpowiadały za około 77% przychodów z wafli, a sam proces 3 nm kontynuował szybki wzrost.

W praktyce raport TSMC pokazał kilka bardzo istotnych rzeczy. Po pierwsze, obecny cykl wzrostowy w półprzewodnikach rzeczywiście wygląda inaczej niż wcześniejsze okresy. Tym razem głównym motorem nie jest elektronika konsumencka, lecz infrastruktura potrzebna do rozwoju sztucznej inteligencji.

Jeszcze kilka lat temu wyniki TSMC były mocno powiązane z kondycją rynku smartfonów. Dzisiaj coraz większą rolę odgrywają układy wykorzystywane w centrach danych, akceleratory AI oraz rozwiązania dla wysokowydajnych systemów obliczeniowych. To właśnie ten segment odpowiada obecnie za największą część działalności spółki i pozostaje głównym źródłem wzrostu.

Drugim ważnym sygnałem pozostają marże. W branży półprzewodników wysokie tempo wzrostu często wymaga ogromnych inwestycji i może prowadzić do presji na rentowność. TSMC pokazuje jednak zupełnie inny obraz. Rosnący popyt na najbardziej zaawansowane układy pozwala spółce utrzymywać wyjątkowo wysoką marżowość, ponieważ klienci są gotowi płacić więcej za dostęp do ograniczonych mocy produkcyjnych w najnowszych technologiach.

Szczególnie istotne jest to, że TSMC nie korzysta wyłącznie ze wzrostu wolumenu produkcji. Wraz z przejściem klientów na coraz bardziej zaawansowane procesy technologiczne rośnie również wartość pojedynczego zamówienia. Produkcja układów 3 nm, rozwój procesu 2 nm oraz rosnące znaczenie zaawansowanego pakowania sprawiają, że spółka znajduje się w najbardziej atrakcyjnej części rynku półprzewodników.

Bardzo pozytywnie inwestorzy odebrali również prognozy dotyczące kolejnych kwartałów. Zarząd oczekuje dalszego utrzymania wysokiego poziomu popytu, a prognoza przychodów na trzeci kwartał zakłada dalszy wzrost do około 44,6–45,8 mld USD. Jednocześnie spółka utrzymuje bardzo wysokie oczekiwania dotyczące marż, co pokazuje, że obecne środowisko popytowe nadal pozostaje wyjątkowo korzystne.

Oczywiście tak dynamiczny rozwój wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych. TSMC zwiększa wydatki na nowe fabryki, rozwój technologii oraz rozbudowę mocy produkcyjnych, aby odpowiedzieć na potrzeby klientów takich jak Nvidia, AMD czy Apple. Skala tych inwestycji pokazuje jednocześnie największą siłę i największe wyzwanie spółki. Z jednej strony pozwalają one utrzymać technologiczną przewagę, z drugiej wymagają bardzo dużego kapitału i odpowiedniego zarządzania cyklem inwestycyjnym.

Sam raport kwartalny potwierdził więc najważniejszą część historii inwestycyjnej TSMC. Spółka nie tylko korzysta z obecnego boomu na sztuczną inteligencję, ale znajduje się w miejscu, w którym ten boom musi zostać zrealizowany. Każdy kolejny etap rozwoju AI wymaga większej mocy obliczeniowej, bardziej zaawansowanych układów i coraz bardziej skomplikowanej produkcji półprzewodników.

Analiza finansowa: biznes, który zmienia przewagę technologiczną w rekordowe wyniki

Sama dominująca pozycja technologiczna nie wystarczy, aby uzasadnić wyjątkową jakość biznesu. W przypadku TSMC kluczowe znaczenie ma to, czy przewaga konkurencyjna rzeczywiście przekłada się na wyniki finansowe. Ostatnie lata pokazują, że spółka stała się nie tylko największym producentem półprzewodników na świecie, ale również jednym z najważniejszych beneficjentów rozwoju infrastruktury sztucznej inteligencji.

Pierwszym elementem, który zwraca uwagę, jest dynamika przychodów. Po okresie słabszej koniunktury w całym sektorze półprzewodników, związanym między innymi z korektą zapasów po pandemii, TSMC powróciło na ścieżkę bardzo dynamicznego wzrostu. W drugim kwartale 2026 roku przychody osiągnęły rekordowe 40,2 mld USD, co oznacza wzrost o 36% rok do roku. Tak szybka poprawa pokazuje, że spółka znajduje się w centrum obecnego cyklu inwestycyjnego związanego ze sztuczną inteligencją.

Jeszcze większe wrażenie robi jednak struktura tego wzrostu. Nie wynika on wyłącznie ze zwiększenia liczby produkowanych wafli, lecz przede wszystkim z przesunięcia działalności w kierunku najbardziej zaawansowanych technologii. Segment High Performance Computing, obejmujący między innymi układy AI oraz procesory wykorzystywane w centrach danych, odpowiada już za około dwie trzecie przychodów spółki. To fundamentalna zmiana w porównaniu z poprzednimi cyklami, kiedy większą rolę odgrywała elektronika konsumencka.

Najważniejszym wyróżnikiem finansowym TSMC pozostaje jednak rentowność. Produkcja półprzewodników wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych, dlatego wiele firm działających w tym sektorze zmaga się z presją na marże. TSMC znajduje się jednak w zupełnie innej sytuacji. Dzięki technologicznej przewadze, wysokiemu wykorzystaniu mocy produkcyjnych oraz silnej pozycji negocjacyjnej wobec klientów spółka utrzymuje marże na poziomach niespotykanych w tradycyjnym przemyśle produkcyjnym. Dane finansowe na poniższych wykresach są przedstawione w lokalnej walucie Tajwanu.

W drugim kwartale 2026 roku marża operacyjna wyniosła 56,1%, natomiast marża netto osiągnęła 50,4%. Tak wysoki poziom rentowności pokazuje, że TSMC nie konkuruje wyłącznie skalą produkcji. Największą wartość generują najbardziej zaawansowane procesy technologiczne, w których liczba potencjalnych konkurentów jest bardzo ograniczona.

Szczególnie interesująca jest zdolność spółki do utrzymywania wysokich marż pomimo rekordowych inwestycji. TSMC każdego roku przeznacza dziesiątki miliardów dolarów na nowe fabryki, rozwój technologii oraz zwiększanie mocy produkcyjnych. W teorii tak duża ekspansja powinna prowadzić do presji na zwrot z kapitału, jednak obecna struktura rynku pozwala spółce skutecznie monetyzować te inwestycje.

Kluczowym wskaźnikiem jakości biznesu pozostaje zwrot z zainwestowanego kapitału. Wysoki poziom ROIC pokazuje, że ogromne nakłady inwestycyjne TSMC nie są jedynie kosztem, ale inwestycją generującą wartość dla akcjonariuszy.

Równie mocno wygląda sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. TSMC posiada bardzo solidny bilans, który daje spółce dużą elastyczność w realizacji kolejnych projektów inwestycyjnych. Jest to szczególnie ważne w branży, gdzie przewaga konkurencyjna wymaga nieustannego zwiększania nakładów na badania, nowe fabryki i kolejne generacje technologii.

Warto zwrócić uwagę również na przepływy pieniężne. Mimo ogromnych inwestycji TSMC pozostaje biznesem zdolnym do generowania znaczącej ilości gotówki. Spółka finansuje rozwój przede wszystkim dzięki skali własnej działalności, co ogranicza zależność od zewnętrznego finansowania i pozwala utrzymywać strategiczną niezależność.

Największym dowodem jakości biznesu TSMC jest więc nie tylko tempo wzrostu, ale zdolność do łączenia kilku pozornie trudnych do pogodzenia elementów. Firma jednocześnie zwiększa skalę działalności, inwestuje rekordowe kwoty w przyszłość i utrzymuje jedne z najwyższych marż w całej branży technologicznej.

To właśnie ta kombinacja sprawia, że TSMC jest postrzegane nie tylko jako producent chipów, ale jako jedno z najważniejszych przedsiębiorstw stojących za rozwojem całej infrastruktury sztucznej inteligencji.

Co będzie napędzać TSMC w kolejnych latach?

W przypadku TSMC najważniejsze pytanie nie dotyczy tego, czy spółka jest obecnie liderem rynku półprzewodników. Jej pozycja pozostaje wyjątkowo silna. Znacznie ważniejsze jest to, czy obecne tempo wzrostu może utrzymać się w kolejnych latach oraz czy inwestycje realizowane dzisiaj przełożą się na dalszy wzrost wyników finansowych.

Największym motorem rozwoju pozostaje sztuczna inteligencja. Obecny cykl inwestycyjny różni się od wcześniejszych okresów wzrostu w branży półprzewodników, ponieważ nie jest napędzany wyłącznie wymianą urządzeń konsumenckich. Tym razem kluczową rolę odgrywa budowa całej infrastruktury potrzebnej do rozwoju modeli AI, centrów danych oraz systemów wymagających ogromnej mocy obliczeniowej.

To właśnie w tym miejscu TSMC znajduje się w wyjątkowej pozycji. Spółka produkuje najbardziej zaawansowane układy dla największych firm technologicznych świata, a rosnące zapotrzebowanie na akceleratory AI i procesory serwerowe bezpośrednio przekłada się na wzrost zamówień. Segment High Performance Computing stał się najważniejszą częścią działalności firmy i wszystko wskazuje na to, że jego znaczenie będzie nadal rosnąć.

Drugim ważnym elementem pozostaje rozwój kolejnych generacji technologii produkcji. Przejście do procesu 2 nm będzie jednym z najważniejszych etapów w historii TSMC, ponieważ pozwoli spółce utrzymać przewagę w najbardziej wymagających segmentach rynku. Dla klientów rozwijających sztuczną inteligencję każdy wzrost wydajności oraz efektywności energetycznej układów ma ogromne znaczenie, ponieważ centra danych zużywają coraz większe ilości energii.

Równolegle rośnie znaczenie zaawansowanego pakowania półprzewodników. Współczesne systemy AI nie składają się już wyłącznie z pojedynczych układów wykonanych w najnowszej technologii. Coraz większą rolę odgrywa możliwość łączenia wielu komponentów w jeden bardziej wydajny system. Technologie takie jak CoWoS stają się więc kolejnym elementem przewagi TSMC i dodatkowym źródłem wzrostu przychodów.

Istotnym czynnikiem pozostaje również zdolność spółki do utrzymywania wysokich marż. Rosnący popyt na najbardziej zaawansowane technologie daje TSMC możliwość stopniowego zwiększania cen oraz poprawy struktury przychodów. W sytuacji, gdy dostępne moce produkcyjne pozostają ograniczone, a klienci konkurują o dostęp do najnowocześniejszych procesów, pozycja negocjacyjna spółki pozostaje bardzo silna.

Nie można jednak pominąć skali inwestycji, które stoją przed TSMC. Budowa nowych fabryk na Tajwanie, w Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz Europie wymaga ogromnych nakładów kapitałowych. Wydatki inwestycyjne na poziomie kilkudziesięciu miliardów dolarów rocznie pokazują, jak kapitałochłonna jest walka o utrzymanie technologicznej przewagi. Jednocześnie są one niezbędne, aby spółka mogła odpowiedzieć na rosnące potrzeby klientów.

W długim terminie największym atutem TSMC pozostaje fakt, że praktycznie każdy scenariusz dalszego rozwoju sztucznej inteligencji wymaga większej liczby zaawansowanych półprzewodników. Jeżeli firmy technologiczne będą nadal zwiększać wydatki na infrastrukturę AI, TSMC pozostanie jednym z głównych beneficjentów tego trendu.

Historia spółki nie opiera się więc na jednym produkcie ani krótkoterminowej modzie. Jej wzrost wynika z rosnącego znaczenia półprzewodników w całej gospodarce oraz z faktu, że coraz więcej branż staje się zależnych od zaawansowanej mocy obliczeniowej.

Silny biznes, ogromna przewaga, ale również wysokie oczekiwania

Największą siłą spółki pozostaje trudna do skopiowania przewaga konkurencyjna. Dziesiątki lat inwestycji w technologię, ogromna skala działalności oraz relacje z największymi firmami technologicznymi świata stworzyły biznes, którego pozycja jest niezwykle trudna do podważenia. Konkurenci mogą inwestować miliardy dolarów w nowe fabryki, jednak odtworzenie całego ekosystemu, doświadczenia produkcyjnego i zaufania klientów wymagałoby wielu lat.

Jednocześnie TSMC stoi przed wyzwaniami typowymi dla firmy znajdującej się w centrum globalnego wyścigu technologicznego. Rosnąca skala inwestycji oznacza konieczność utrzymania wysokiego poziomu popytu, a ekspansja produkcji poza Tajwan zwiększa koszty działalności. Dodatkowym czynnikiem pozostaje sytuacja geopolityczna oraz ryzyko związane z koncentracją najbardziej zaawansowanej produkcji na jednej wyspie.

Największym pytaniem dla inwestorów nie jest jednak to, czy TSMC jest wyjątkową spółką. Fundamenty biznesu pokazują, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo pozytywna. Kluczowe znaczenie ma natomiast to, czy tempo rozwoju sztucznej inteligencji, wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową oraz dalsza adopcja najbardziej zaawansowanych półprzewodników będą wystarczające, aby uzasadnić obecne oczekiwania rynku.

Historia inwestycyjna TSMC opiera się na przekonaniu, że sztuczna inteligencja nie jest krótkotrwałym trendem, lecz zmianą technologiczną porównywalną z wcześniejszymi przełomami cyfrowymi. Jeżeli ten scenariusz się zrealizuje, tajwańska spółka pozostanie jednym z największych beneficjentów tej transformacji.

TSMC jest więc przykładem biznesu o wyjątkowej jakości: ogromnych barierach wejścia, wysokiej rentowności i strategicznym znaczeniu dla całej gospodarki technologicznej. Jednocześnie właśnie ta wyjątkowa pozycja sprawia, że oczekiwania wobec spółki pozostają bardzo wysokie. W kolejnych latach inwestorzy będą musieli oceniać nie tylko to, czy TSMC nadal będzie rozwijać się szybciej niż rynek, ale przede wszystkim, czy skala przyszłego wzrostu będzie wystarczająca, aby uzasadnić obecną wycenę.

Źródło: xStation5