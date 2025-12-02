Spółki zbrojeniowe pod presją; rynki czekają na rezultat rozmów w Moskwie 🏛️

Rynki finansowe są dziś wyraźnie w trybie wyczekiwania na wynik rozmów specjalnego wysłannika USA Stevena Witkoffa z Władimirem Putinem, a wszelkie pogłoski dotyczące postępów w negocjacjach szybko przekładają się na ruchy w euro, europejskich indeksach i w segmencie spółek przemysłowo-zbrojeniowych. Inwestorzy dyskontują rosnące prawdopodobieństwo choćby ramowego porozumienia lub trwałego zawieszenia broni, traktując to jako potencjalny game‑changer dla premii za ryzyko w Europie.​

Jednocześnie sam fakt, że rynek coraz poważniej wycenia scenariusz bardziej optymistycznej rezolucji konfliktu, działa jak hamulec dla notowań europejskich spółek zbrojeniowych. Po miesiącach, w których sektor obronny korzystał z rekordowych zamówień i wzrostu wydatków na bezpieczeństwo, ostatnie fale nagłówków o planach pokojowych wywołały realizację zysków i korektę branżowych indeksów, mimo że na polu walki wciąż nie widać trwałego przełomu.

Czego możemy spodziewać się po dzisiejszych rozmowach?

Można rozważyć dwie możliwe ścieżki. Po pierwsze, Putin może zająć stanowisko przeciwko planowi pokojowemu prezydenta Donalda Trumpa. Natychmiastowa reakcja rynku byłaby odwrotna do tej, którą obserwowaliśmy w zeszłym tygodniu, czyli odbicia euro, walut krajów przyfrontowych, w tym polskiego złotego, wzrostu na szerokim rynku europejskim z wyjątkiem spółek surowcowych, przemysłowych i zbrojeniowych. Alternatywnie Putin mógłby zasygnalizować gotowość do podjęcia negocjacji. Na pierwszy rzut oka jest to pozytywna wiadomość, ale niekoniecznie. Putin ma bowiem motywację do podjęcia rozmów bez natychmiastowego wyrażania zgody na warunki porozumienia. Biorąc pod uwagę, że Ukraina wykazała już chęć przystąpienia do rozmów, Rosja ma interes w przeciąganiu negocjacji, aby uzyskać większe ustępstwa.

Pamiętajmy również, że nawet 30-dniowe porozumienie o częściowym zawieszeniu broni osiągnięte w marcu zostało niemal natychmiast złamane. Dlatego nawet porozumienie pokojowe uzgodnione przez wszystkie strony może nie przetrwać ostatecznej próby.

Akcje niemieckiego giganta sektora obronnego, spółki Rheinmetall (RHM.DE) tracą podczas dzisiejszej sesji i utrzymują się poniżej 200-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (złota krzywa na wykresie). Co ciekawe ten techniczny poziom nie był przez rynek testowany od listopada 2024 roku. Źródło: xStation