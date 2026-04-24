Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii pozytywnie zaskoczyła rynek💡

Marcowe dane o sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii pozytywnie zaskoczyły rynek, pokazując wyraźne odbicie po słabym lutym. Wolumen sprzedaży detalicznej wzrósł o 0,7% m/m, znacznie powyżej konsensusu zakładającego brak zmian, po zrewidowanym w dół spadku o 0,6% w lutym. W ujęciu kwartalnym sprzedaż wzrosła aż o 1,6% w I kwartale 2026 r. względem IV kwartału 2025 r., co stanowi solidny wynik napędzany przede wszystkim przez sklepy niespożywcze – w tym galerie sztuki, sklepy z kosmetykami oraz sklepy z elektroniką, które raportowały premiery nowych produktów. Głównym motorem marcowego wzrostu były stacje paliw, gdzie detaliści odnotowali zwiększone zakupy paliwa przez kierowców w reakcji na rosnące ceny związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Po wyłączeniu paliw sprzedaż również wzrosła, choć skromniej – o 0,2% m/m – wspierana przez lepszą sprzedaż odzieży dzięki poprawie pogody oraz premiery nowych produktów w segmencie telekomunikacyjnym i u sprzedawców internetowych. Sprzedaż online wzrosła o 2,4% m/m, a jej udział w całkowitej sprzedaży detalicznej zwiększył się z 28,2% w lutym do 28,7% w marcu. Warto jednak zauważyć, że wolumeny sprzedaży pozostają o 0,1% poniżej poziomu sprzed pandemii z lutego 2020 roku. Źródło: ONS Szczegółowe dane: Sprzedaż z paliwami (M/M): 0,7% (prognoza: 0,0%; poprzednio: -0,4%; rewizja: -0,6%)

Sprzedaż z paliwami (R/R): 1,7% (prognoza: 1,1%; poprzednio: 2,5%; rewizja: 1,8%)

Sprzedaż bez paliw (M/M): 0,2% (prognoza: 0,0%; poprzednio: -0,4%; rewizja: -0,6%)

Sprzedaż bez paliw (R/R): 1,7% (prognoza: 2,0%; poprzednio: 3,4%; rewizja: 2,7%) GBP zatrzymuje wzrosty do USD po publikacji danych. Źródło: xStation

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.