Kalendarz ekonomiczny: Dane Uniwersytetu Michigan w centrum uwagi

Na co warto zwrócić szczególną uwagę podczas dzisiejszej sesji? • Przed otwarciem rynków w Stanach Zjednoczonych swoje raporty kwartalne opublikują firmy Procter & Gamble, Norfolk Southern, Charter Communications oraz SLB — w szczególności wyniki SLB (sektor naftowy) mogą dostarczyć informacji na temat wpływu kryzysu energetycznego na branżę. • O godz. 16:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) zostanie opublikowany ostateczny wynik kwietniowego indeksu nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan – w kontekście ostrzeżeń Trumpa dotyczących wzrostu cen benzyny wynik ten może potwierdzić pogorszenie nastrojów amerykańskich gospodarstw domowych. • Rynki będą nadal wrażliwe na wiadomości z Bliskiego Wschodu – weekend zapowiada się burzliwie ze względu na wzmożoną gotowość Izraela na ewentualną eskalację konfliktu. Niewielka liczba sektorów napędzających rynek (z dominacją półprzewodników) oraz rozbieżność między optymizmem inwestorów a realiami geopolitycznymi tworzą niestabilną sytuację, w której każda negatywna wiadomość może wywołać gwałtowną korektę. Więcej informacji znajdziesz poniżej:

