Srebro rośnie 3,5% do najwyższego poziomu od 2011 roku 📈

Srebro (SILVER) zyskuje dziś 3,5% do niemal 35,6 USD za uncję i osiąga najwyższe poziomu od 2011 roku. Wzrosty napędza słabnący amerykański dolar, który pozostaje pod presją. Wczorajsze dane ISM usług ze Stanów Zjednoczonych wskazały na niższe zamówienia, wyższe ceny i dość stabilny rynek pracy.

Korzystny klimat makroekonomiczny wspiera zainteresowanie aktywami tzw. bezpiecznych przystani, co też widzimy w niższym kursie dolara. Z drugiej strony również rosnące ryzyko fiskalne Stanów Zjednoczonych sprawia, że większa część kapitału dywersyfikuje się poza gotówką i obligacjami, co wspiera sentymenty metali szlachetnych. Złoto także zyskuje dziś ok. 0,7% do blisko 3400 USD za uncję.

SILVER (interwał W1)

Źródło: xStation5