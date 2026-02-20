PILNE: Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie ceł 🚨

Sąd najwyższy wydał wyrok dotyczących ceł Donalda Trumpa. Wynikiem 6-3 uznał cła wprowadzone przez prezydenta za przekroczenie uprawnień.
Administracja USA stoi w obliczu konieczności zwrotu do 170 miliardów dolarów bezprawnych opłat.
Warto pamiętać, że wyrok przeciwko cłom nie oznacza automatycznego zwrotu ceł.
Wyrok Sądu Najwyższego pozwala jednak importerom na pozwanie rządu w Amerykańskim Sądzie Handlu Międzynarodowego.
EURUSD (M1)
Źródło: xStation5
