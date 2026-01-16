🚨Srebro spada 1,5%. Czy odwarca trend wzrostowy?

Ceny srebra (SILVER) spadają dziś ponad 1,5% po olbrzymim wzroście, który względem ostatniego, lokalnego dołka z 28 października 2025 roku wyniósł ponad 100%. Patrząc na wykres, widzimy, że zarówno długo, średnio, jak i krótkoterminowy trend wzrostowy pozostają utrzymane. Z drugiej strony jednak kruszec nie zdołał wzbić się zdecydowanie powyżej 93 USD za uncję, a dziś traci i cofa się w kierunku 90 USD.
- Na wykresie widzimy, że poprzedni impuls wzrostowy z 31 lipca trwał przez 79 dni, dopóki nie rozpoczęła się głębsza korekta, która zniosła ceny w stronę 45 USD za uncję, wyznaczając szczyt 17 października.
- Teraz obserwujemy, że 28 października został zainicjowany kolejny, mocny impuls wzrostowy, który do dzisiejszego dnia trwa 79 dni a ceny dziś spadaja; impuls przyniósł dwukrotnie wyższe wzrosty, ponieważ w okresie lato - jesień 2025 ceny srebra wzrosły około 53%, podczas gdy dynamika jesień - zima przyniosła ponad 100% zwyżkę cen.
- Jeśli sytuacja techniczna się osłabi, znosząc ceny poniżej 90 USD za uncję, możemy oczekiwać, że presja na realizację zysków będzie ciążyć rynkom i ograniczać efekt ewentualnego przyspieszenia zakupów.
- Patrząc na raport Commitment of Traders dla srebra z CFTC na dzień 6 stycznia, widzimy, że grupa producentów (Commercials) posiada dużą pozycję krótką, zabezpieczając dostawy (pozycja krótka netto -25,545 kontraktów), a funudsze spekulacyjne (Managed Money) posiadają pozycję długą netto w wysokości 15,822 kontraktów.
- Ekspozycja na wzrosty cen wg. danych na 6 stycznia rosła, ale nie przez dokładanie pozycji długich, a domykanie shortów. Nieznaczną ilość pozycji krótkich 'zdjęła' też grupa Commercials, natomiast była to śladowa ilość w wysokości 529 kontraktów wobec wciąż ponad 25,5 tys. kontraktów na spadki.
- Długie pozycje na srebrze utrzymuje grupa Other oraz Nonreportables, co sugeruje silny popyt wzrostowy w grupach raportujących zbiorczo, dysponujących mniejszym kapitałem (Nonreportables posiada pozycję na wzrosty w wysokości ponad 22,4 tys. kontraktów)
Wobec odbicia cen srebra powyżej 90 USD za uncję, ruch wzrostowy był bardzo dynamiczny - w dużej mierze z uwagi na wysoką koncentrację pozycji krótkich - po stronie net short znalazło się 8 największych instytucji rozgrywających short jest 37,6% wszystkich kontraktów. Dynamika odbicia jednak powoli słabnie i złapała lekką zadyszkę.
SILVER (interwał D1)
Potencjalnie istotnym poziomem wsparcia dla srebra w scenariuszu spadkó mogą być okolice 70 USD, gdzie widzimy silną 'bazę' z przełomu 2025 i 2026 roku. Z drugiej strony zdecydowane odbicie powyżej 93 USD mógłby otworzyć drogę do testu okolic 100 USD za uncję.
Źródło: xStation5
