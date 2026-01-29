⏬Srebro traci ok. 6%

Ceny złota oraz srebra sięgnęły dzisiaj kolejnych historycznych poziomów. Cena złota znalazła się przy 5600, natomiast srebra powyżej 120 dolarów za uncję. Wczorajsze wyniki finansowe ze strony Microsoftu zostały negatywnie przyjęte przez rynek, co skutkowało ok. 10% cofnięciem akcji na rozpoczęciu sesji. Choć metale szlachetne są zazwyczaj zabezpieczeniem przed ryzykiem, ich ostatnie wzrosty sugerowały, że największe ryzyko leżało obecnie po stronie potencjalnej korekty. Wobec tego ryzyko na Wall Street pociąnęło za sobą również spadki na rynku metali szlachetnych. Co ciekawe, tuż przed rozpoczęciem spadków, spread między ceną pomiędzy Szanghajem oraz Nowym Jorkiem wzrósł do niemal 30 dolarów na uncji, co może było uznać potencjalnie za bańkę w Chinach. Obecnie obserwujemy cofnięcie ceny poniżej 110 USD za uncję. Pierwszym ważnym wsparciem są okolice 110 USD za uncję przy zniesieniu 38.2 ostatniej fali wzrostowej.
