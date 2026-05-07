Srebro wraca do silnych wzrostów? 📈Metal przedłuża odbicie i rośnie o 3%

Srebro notuje ponad 3% wzrost i zbliża się do 80 USD za uncję. Od lokalnego minimum przy 62 USD za uncję cena wzrosła już o ponad 25% - wsparta słabszym dolarem, spadkiem rentowności i solidnymi danymi z globalnego przemysłu. cena wybija się powyżej EMA50 (pomarańczowa linia) - pierwszy raz od 17 kwietnia. Źródło: xStation5 Jeśli spojrzymy na notowania srebra, na interwale godzinowym widzimy formację trójkąta, z którego bazowym scenariuszem jest wybicie górą - być może właśnie takowe obserwujemy, jednak okolice 80 USD wciaż mogą pełnić rolę istotnego punktu oporu, podobnie jak 82 - 83 USD gdzie widzimy ostatni, lokalny szczyt. Źródło: xStation5

