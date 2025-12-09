Srebro zbliża się do 60 USD za uncję 📈

Srebro (SILVER) notuje dziś prawie 2% w oczekiwaniu na jutrzejszą decyzję Rezerwy Federalnej. Rynek spodziewa się cięcia o 25 punktów bazowych i zaczyna coraz 'agresywniej' grać na zmianę polityki Fed w 2026 roku, gdy nowym prezesem Fed zostać ma Kevin Hassett, realizujący prawdopodobnie cele polityki monetarnej sugerowanej przez Donalda Trumpa i bliskich mu członków administracji amerykańskiej, w tym Scotta Bessenta. Choć kontrakty na indeks dolara (USDIDX) rosną nieznacznie od kilku sesji, na rynku srebra obserwujemy wciąż presję na wzrosty. Po ostatnich dwóch korektach za każdym razem popyt odradzał się bardzo szybko. Najpierw po spadku do 45 USD za uncję, następnie po cofnięciu do 48 USD. Rynek podąża w kierunku psychologicznie istotnej strefy 60 USD za uncję, choć ETF-y zmniejszyły zasoby srebra o 4,76 mln uncji trojańskich podczas ostatniej sesji, obniżając tegoroczne zakupy netto do 127,6 mln uncji. Był to największy jednodniowy spadek od 24 października. Korzystne prognozy dla srebra wydał gigant branżowy Heraeus. Kluczowe wnioski z prognozy Heraeusa na 2026 rok Heraeus przewiduje, że złoto może osiągnąć 5 000 USD/oz w 2026 r. , a hossa powinna powrócić po okresie konsolidacji napędzanym zakupami banków centralnych, spadkiem realnych stóp procentowych oraz obawami o fiskalną dominację w USA.

Srebro może poruszać się w widełkach 43–62 USD/oz , jednak spowolnienie popytu w sektorze PV, jubilerskim i sreber użytkowych oznacza, że metal będzie w dużym stopniu zależny od napływu kapitału inwestycyjnego.

Zakupy banków centralnych pozostają kluczowym fundamentem dla złota , a proces dedolaryzacji nadal postępuje. Wiele banków centralnych planuje zwiększać rezerwy złota, jednocześnie ograniczając ekspozycję na dolara amerykańskiego.

Popyt inwestycyjny pozostaje solidny: sprzedaż sztabek i monet rośnie, a zasoby ETF zwiększyły się o 18% w 2025 r., choć wciąż są poniżej szczytu z 2020 r., co pozostawia przestrzeń na dalsze napływy.

Heraeus ostrzega, że ryzyko fiskalnej dominacji w USA - wyższe wydatki budżetowe i presja polityczna na utrzymywanie niskich stóp – może utrzymywać realne stopy procentowe na poziomach ujemnych, co sprzyja wzrostowi ceny złota.

Potencjalna recesja w USA w 2026 r. pozostaje ryzykiem spadkowym, szczególnie dla PGM-ów, ponieważ dane z rynku pracy słabną, a odwrócenie krzywej dochodowości wskazuje na pogorszenie perspektyw gospodarczych.

Popyt na platynę, pallad i rod może się zmniejszyć wraz ze spadkiem sprzedaży aut spalinowych, natomiast ruten pozostaje wspierany przez popyt wynikający z rozbudowy centrów danych (HDD).

Silny rajd cen srebra w 2025 r. był napędzany przez niską płynność oraz wzmożone zakupy ETF i inwestorów detalicznych , a nie fundamentalny popyt przemysłowy, co sugeruje, że rynek potrzebuje czasu na ustabilizowanie.

Oczekuje się, że popyt na srebro w fotowoltaice spadnie w 2026 r. po raz pierwszy od lat , ponieważ oszczędność srebra w procesach PV przyspiesza, a tempo instalacji w Chinach wyraźnie hamuje.

Wysokie ceny nadal ograniczają globalny popyt na srebrną biżuterię i srebra użytkowe, zwłaszcza w Indiach, które odpowiadają za większość popytu w tych segmentach.

Recykling srebra prawdopodobnie wzrośnie w 2026 r., ponieważ wyższe ceny zachęcają do odzysku, a produkcja kopalń powinna nieznacznie wzrosnąć wraz ze wzrostem wydobycia złota, miedzi i cynku.

W przypadku srebra inwestorzy pozostają głównym czynnikiem kierunkowym – napływy mogą windować ceny, ale były zmienne, a wysokie premie na monety mogą ograniczać aktywność detaliczną.

Heraeus podkreśla, że srebro pozostaje agresywniejszą wersją złota, jeśli hossa na złocie powróci, srebro prawdopodobnie podąży za nim, ale z większą zmiennością. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.