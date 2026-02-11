Srebro zyskuje 3% 📈Hossa na metalach wraca?

Srebro (SILVER) notuje dziś ponad 3% i rośnie powyżej 83 USD za uncję - długoterminowe fundamenty dla metalu nadal wyglądają solidnie, a dolar amerykański ma przed sobą prawdopodobnie trudny czas. Wczoraj Donald Trump podkreślił, że USA powinny utrzymywać najniższe stopy procentowe spośród wszystkich krajów świata, a dolar przez wiele lat był manipulowany, utrzymując zbyt wysoką wartość.

Ograniczone zapasy srebra w Londynie, geopolityka (Trump zagroził wysłaniem drugiego lotniskowca w pobliże Iranu) oraz spekulacje o masowych obniżkach stóp w USA - nadal istnieją. Popyt na fizyczne metale rośnie, mimo oczekiwanego spowolnienia w sektorze przemysłowym i jubilerskim. Silver Institute prognozuje, że inwestycje w fizyczne srebro wzrosną o 20% do trzyletniego szczytu w pobliżu 227 mln uncji (po trzech kolejnych latach spadków)

Wspomniany popyt przemysłowy ma spaść o 2%, do około 650 mln uncji - najniższego poziomu od czterech lat. Największy wpływ będzie widoczny w sektorze fotowoltaiki, gdzie firmy idą w zamienniki dla drogich komponentów ze srebra. Mimo to trwająca elektryfikacja globalnej gospodarki nadal będzie wspierać szerszy popyt przemysłowy na srebro do końca dekady (centra danych, sektor motoryzacyjny mogą skompensować spadki w fotowoltaice)

Co jednak istotne sektor jubilerski ma w tym roku odnotować istotny spadek popytu na srebro (o blisko 10% r/r - najniższy poziom od 6 lat) - spadek ma dotyczyć głównie Indii, ale ograniczyć mają go nieco Chiny, gdzie wg. Silver Institute rośnie popyt na srebrną biżuterię pozłacaną. W ogólnym rozrachunku, w 2026 roku łączny popyt nadal ma przewyższać podaż, mimo że będzie ona w tym roku rekordowa (1,05 mld uncji i wyższa 1,5% r/r). Deficyt ma wynieść ok. 67 mln uncji.

Grupa Hareus w specjalnym raporcie podkreśliła, że wysoka zmienność metali utrzyma się, wobec rosnącej spekulacji zarówno na zachodzie jak i w Chinach, podzcas gdy fundusze ETF w ostatnim czasie wchłonęły znaczną ilość spadków wskazując na wciąż 'silny' apetyt kupowania srebra wśród inwestorów detalicznych. Inwestycyjny popyt na złoto rośnie - cena kruszcu wzrosła ponad 500% w ciągu 10 ostatnich lat, podczas gdy indeks dolara jest na 11-letnich minimach.

SILVER (interwał D1)

Cena srebra znalazła się dziś na poziomie 50-sesyjnej, wykładniczej średniej kroczącej symbolicznie oddzielającej spadkowe momentum od wzrostowego. Potencjalne przebicie 92 USD za uncję mogłoby otworzyć metalowi drogę powyżej 100 USD uncji (formacja odwróconej głowy z ramionami), podczas gdy spadek poniżej 80 USD może sugerować utrzymującą się siłę podaży, hamującej wzrosty.