Srebro zyskuje 5% 📈

Srebro (SILVER) rośnie dziś ponad 5%, a złoto (GOLD) notuje 2,5% odbicie niemal do 4900 USD za uncję, na fali poprawy sentymentów na rynkach globalnych. Cena srebra odbiła z okolic 64 USD do ponad 74 USD za uncję i wydaje się mieć na tym etapie podłoże bardziej techniczne, niż fundamentalne. Dane Reuters wskazują, że analitycy podnieśli średnią prognozę ceny srebra na 2026 rok do 79,50 USD. Wczoraj srebro spadło aż o 12%/, a CME - amerykańska giełda kontraktów na metale (COMEX) podniosła wymagane depozyty dla kontraktów z 15% do 18%, co bezpośrednio podniosło koszt utrzymywania pozycji i zmusza część inwestorów do ich zamykania. JPMorgan ostrzegł, że wysokie wyceny srebra czynią rynek szczególnie podatnym na gwałtowne spadki w momentach awersji do ryzyka .

W ostatnim czasie umocnienie dolara było jednym z głównych czynników presji - USD utrzymuje się dziś blisko 2-tygodniowych maksimów, co historycznie działa negatywnie na metale. Z drugiej strony wczorajsze, słąbe dane z rynku pracy USA (JOLTS, wnioski o zasiłek, dane z raportu Challengera) mogą osłabić impet dolara - zwłaszcza jeśli publikowane dziś dane Uniwersytetu Michigan (nastroje konsumentów, oczekiwania inflacyjne) 'potwierdzą' narrację wokół słabnącego gospodarki.

Także w Chinach doszło do poważnych zaburzeń na lokalnym rynku srebra. Fundusz UBS SDIC Silver Futures spadł ponownieo 10% (dzienny limit) a handel został wstrzymany; indeks znalazł się obecnie ponad 40% poniżej szczytu z 26 stycznia, ale mimo tego nadal handluje z premią ok. 29% do wartości aktywów (NAV).

Z drugiej strony analitycy Julius Baer zasygnalizowali słabnący popyt przemysłowy, m.in. ze strony producentów paneli słonecznych, słabszy popyt jubilerski, co możę ograniczać potencjał długotrwałego odbicia. CME zapowiedziało start nowych kontraktów na 100 uncji srebra od 9 lutego (po zatwierdzeniu regulacyjnym), co może zwiększyć aktywność rynku, ale krótkoterminowo podbić zmienność Wykresy SILVER, GOLD (D1) Źródło: xStation5 Źródło: xStation5 Ostatni raz tak silny ruch na srebrze miał miejsce w marcu 2020 roku, podczas covidowego krachu. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie zmienność pozostanie podwyższona. Źródło: Bloomberg Finance L.P. XTB Research Aktualnie srebro i złoto poruszają się niemal w 'tandemie' - korelacja sięga historycznie bardzo wysokich wartości. Źródło: Bloomberg Finance L.P. XTB Research

