Srebro zyskuje 8%📈 Kolejne rekordy w drodze❓

Po mocnym spadku z wczorajszego wieczora, srebro błyskawicznie odrobiło straty i odzyskuje siły, podejmując kolejną próbę ustanowienia nowego, historycznego rekordu cen. Szwajcarska rafineria MKS PAMP wskazała, że popyt ze strony inwestorów detalicznyc jest ogromny i znacznie przekracza dostępną podaż. Napięte harmonogramy dostaw i apetyt na fizyczne srebro sprawiają, że coraz więcej uncji srebrnego metali jest transportowanych drogą lotniczą, a nie morską. Do strony zakupowej potężnie dokładają się inwestorzy z Chin oraz Indii, a utrzymująca się dwucyfrowa premia cen srebra na giełdzie w Szanghaju w relacji do COMEX sugeruje, że cena na rynkach 'zachodnich' wciąż ma potencjał, by rosnąć.
Od dzisiejszego ranka mocno traci amerykański dolar, gdzie kontrakt na DXY (USDIDX) spadł z okolic 97 do 96.5. Inwestorzy wyceniają scenariusz trwale gołębiej polityki Fed, po potencjalnym objęciu władzy w Rezerwie Federalnej przez Nicka Riedera z BlackRock i dostrzegają ryzyko, jakie dla popytu na obligacje skarbowe rodzi 'izolacjonistyczna' poza nowej administracji w Białym Domu. To, w połączeniu z napiętymi relacjami z sojusznikami (Europą i Kanadą, która oficjalnie wskazuje już, że poprawia relacje z Chinami) i niechętnym dolarowi blokiem państw BRICS prowadzi do rosnącej alokacji w metale szlachetne - głównie do złota (które rośnie do niemal 5090 USD za uncję), na czym pośrednio korzysta srebro.
Źródło: xStation5
Na krótki, 5-minutowym interwale widzimy, że 'schłodzone' wskaźniki MACD jak i RSI wspierają odbicie cen. Cena wraca w okolice 113 USD za uncję, gdzie poprzedni wiedzieliśmy już trzykrotnie spadkowe, ale krótkotrwałe impulsy w poprzednich godzinach.
Źródło: xStation5
Raport Commitment of Traders (20 stycznia) z CFTC
Patrząc na pozycjonowanie inwestorów na COMEX, widzimy, że Commercials (czyli producenci, przetwórcy, użytkownicy metalu) są mocno po stronie short: mają ok. 24,7 tys. krótkich kontraktów i tylko 5 tys. długich... Wypadkowo bronią się przed spadkiem cen lub zabezpieczają sprzedaż metalu. Z kolei Managed money (fundusze, CTA, spekulacja instytucjonalna) aktualnie jest odwrotnie ustawione: ma ok. 20,6 tys. longów i 10,7 tys. shortów, czyli netto pozycję na wzrost cen. Wobec wzrostu cen, Commercials zmniejszyli presję spadkową i jednocześnie dolożyli długich pozycji. Z kolei duzi spekulanci zrobili coś odwrotnego: zredukowali longi i dołożyli nieco pozycji na spadki, jakby część graczy zaczęła zabezpieczać zyski albo przestała wierzyć w prosty, łatwy i wykładniczy rajd. Zatem najwięksi spekulanci nadal są po stronie wzrostu, ale w ostatnim tygodniu dostrzegliśmy pierwszy sygnał ostrożności. Commercials z kolei wciąż są „przeciwną stroną rynku”, ale lekko odpuścili, co dzieje się czasami, gdy ceny są już wysoko, a część ryzyka została zabezpieczona wcześniej. Widać, że bardzo byczo pozycjonują się inwestorzy drobni (niezmuszeni raportować pozycji do CFTC; Nonreportable positions). Widzimy, że mieli 35,6 tys. długich pozycji i 14,4 tys. krótkich pozycji, więc pozostawali mocno długą stroną rynku, wspierającą odbicie. To bywa klasyczne w fazach euforii i silnego trendu.
Źródło: CFTC
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.