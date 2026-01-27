Srebro zyskuje 8%📈 Kolejne rekordy w drodze❓

Po mocnym spadku z wczorajszego wieczora, srebro błyskawicznie odrobiło straty i odzyskuje siły, podejmując kolejną próbę ustanowienia nowego, historycznego rekordu cen. Szwajcarska rafineria MKS PAMP wskazała, że popyt ze strony inwestorów detalicznyc jest ogromny i znacznie przekracza dostępną podaż. Napięte harmonogramy dostaw i apetyt na fizyczne srebro sprawiają, że coraz więcej uncji srebrnego metali jest transportowanych drogą lotniczą, a nie morską. Do strony zakupowej potężnie dokładają się inwestorzy z Chin oraz Indii, a utrzymująca się dwucyfrowa premia cen srebra na giełdzie w Szanghaju w relacji do COMEX sugeruje, że cena na rynkach 'zachodnich' wciąż ma potencjał, by rosnąć.

Od dzisiejszego ranka mocno traci amerykański dolar, gdzie kontrakt na DXY (USDIDX) spadł z okolic 97 do 96.5. Inwestorzy wyceniają scenariusz trwale gołębiej polityki Fed, po potencjalnym objęciu władzy w Rezerwie Federalnej przez Nicka Riedera z BlackRock i dostrzegają ryzyko, jakie dla popytu na obligacje skarbowe rodzi 'izolacjonistyczna' poza nowej administracji w Białym Domu. To, w połączeniu z napiętymi relacjami z sojusznikami (Europą i Kanadą, która oficjalnie wskazuje już, że poprawia relacje z Chinami) i niechętnym dolarowi blokiem państw BRICS prowadzi do rosnącej alokacji w metale szlachetne - głównie do złota (które rośnie do niemal 5090 USD za uncję), na czym pośrednio korzysta srebro.

Źródło: xStation5

Na krótki, 5-minutowym interwale widzimy, że 'schłodzone' wskaźniki MACD jak i RSI wspierają odbicie cen. Cena wraca w okolice 113 USD za uncję, gdzie poprzedni wiedzieliśmy już trzykrotnie spadkowe, ale krótkotrwałe impulsy w poprzednich godzinach.

Źródło: xStation5

Raport Commitment of Traders (20 stycznia) z CFTC

Patrząc na pozycjonowanie inwestorów na COMEX, widzimy, że Commercials (czyli producenci, przetwórcy, użytkownicy metalu) są mocno po stronie short: mają ok. 24,7 tys. krótkich kontraktów i tylko 5 tys. długich... Wypadkowo bronią się przed spadkiem cen lub zabezpieczają sprzedaż metalu. Z kolei Managed money (fundusze, CTA, spekulacja instytucjonalna) aktualnie jest odwrotnie ustawione: ma ok. 20,6 tys. longów i 10,7 tys. shortów, czyli netto pozycję na wzrost cen. Wobec wzrostu cen, Commercials zmniejszyli presję spadkową i jednocześnie dolożyli długich pozycji. Z kolei duzi spekulanci zrobili coś odwrotnego: zredukowali longi i dołożyli nieco pozycji na spadki, jakby część graczy zaczęła zabezpieczać zyski albo przestała wierzyć w prosty, łatwy i wykładniczy rajd. Zatem najwięksi spekulanci nadal są po stronie wzrostu, ale w ostatnim tygodniu dostrzegliśmy pierwszy sygnał ostrożności. Commercials z kolei wciąż są „przeciwną stroną rynku”, ale lekko odpuścili, co dzieje się czasami, gdy ceny są już wysoko, a część ryzyka została zabezpieczona wcześniej. Widać, że bardzo byczo pozycjonują się inwestorzy drobni (niezmuszeni raportować pozycji do CFTC; Nonreportable positions). Widzimy, że mieli 35,6 tys. długich pozycji i 14,4 tys. krótkich pozycji, więc pozostawali mocno długą stroną rynku, wspierającą odbicie. To bywa klasyczne w fazach euforii i silnego trendu.

Źródło: CFTC