ASML: Czy europejski hegemon technologii znów pobije oczekiwania?

Największa europejska spółka, holenderski ASML, będzie publikować swoje wyniki przed sesją 28 stycznia. Rynek już jakiś czas temu zorientował się, jak niezbywalny dla światowej gospodarki oraz sektora technologicznego jest ASML. Spółka ma za sobą okres imponujących wzrostów zarówno wyników, jak i wycen. Czy spółka ma jeszcze miejsce na dalsze wzrosty?

ASML udało się pobić oczekiwania względem zysków już sześć razy z rzędu. Czy uda mu się utrzymać zwycięską passę? Oczekiwania rynku są wygórowane.

Konsensus zakłada EPS na poziomie ok. 8,2 USD oraz ponad 11 miliardów dolarów przychodów. Jest to wzrost o ponad 50% w ujęciu kwartalnym.

Przy poprzeczce zawieszonej tak wysoko ryzyka dla wyników oraz reakcji rynku mnożą się. Nawet ASML może mieć problem z dostarczeniem tak dużego wzrostu w tak krótkim czasie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ograniczenia kanału sprzedaży występują głównie po stronie klientów, a nie po stronie samej spółki. Wynika to m.in. z opóźnień realizacji projektów lub niewystarczającej liczby tzw. „czystych” pokoi, w których musi odbywać się montaż i użytkowanie maszyn.

Na co rynek będzie patrzył szczególnie uważnie, to segment „ High NA ”, czyli najnowszej generacji maszyn litograficznych. Jest to segment rynku, w którym ASML wciąż ma kompletny monopol, a jednocześnie segment, z którym rynek wiąże największe nadzieje.

Nawet jeśli spółka dostarczy fenomenalne wyniki oczekiwane przez inwestorów, prognozy mogą okazać się zachowawcze. Dobre wyniki w połączeniu ze „słabymi” prognozami mogłyby dać powód do krótkoterminowej przeceny.

Znacznym zagrożeniem dla długoterminowych perspektyw spółki może być zachowanie popytu wynikającego z „ rewolucji AI ”. Jednak nawet w przypadku takiego scenariusza inercja wyników spółki byłaby ogromna i bardziej prawdopodobne jest to, że rynek nie w pełni wycenił korzyści dla spółki, aniżeli że zacznie on dyskontować zagrożenia.

Czarnym koniem konferencji wynikowej może być wzrost wyników lub prognoz w ramach gigantycznego wzrostu zapotrzebowania na pamięć RAM.

Ostatecznie o reakcji rynków zdecyduje synergia wyników finansowych i prognoz.

ASML.NL (D1)

Trend wzrostowy pozostaje silny i niewiele jest podstaw, by miał się on zatrzymać, jednak miejsca na dalsze wzrosty pozostaje coraz mniej. Źródło: xStation