Starbucks w opałach: sprzedaż spada, a klienci odchodzą

Gigant kawowy, Starbucks, boryka się z poważnymi problemami. Wstępne wyniki za czwarty kwartał pokazują, że sprzedaż ponownie spadła, co jest najgorszym wynikiem od czasu pandemii.

Wstępne wyniki za IV kwartał:

Wstępna sprzedaż porównywalna: -7% (szacunki: -3,48%) Wstępna sprzedaż porównywalna w USA: -6% (szacunki: -2,81%) Wstępna sprzedaż porównywalna w Chinach: -14% (szacunki: -10,5%)

Wstępny skorygowany zysk na akcję: 80 centów (szacunki: 1,03 dolara)

Wstępne przychody netto: 9,1 miliarda dolarów (szacunki: 9,36 miliarda dolarów)

Dodatkowe informacje ze wstępnego raportu:

Zwiększenie kwartalnej dywidendy do 0,61 dolara na akcję z 0,57 dolara.

Raport wskazuje na słabość przychodów w Ameryce Północnej.

Starbucks zawiesza publikacje wytycznych na 2025 rok

Wstępne wyniki Starbucksa okazały się być gorsze od oczekiwań. Finalne dane za IV kwartał fiskalny 2024 roku zostaną opublikowane 30 października. Źródło: Bloomberg Finance LP





Wyniki do III kwartału fiskalnego. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Komentarz do wstępnych wyników:

Klienci, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, coraz rzadziej odwiedzają kawiarnie Starbucksa, co jest związane z wysokimi cenami kaw. W ostatnim czasie sporo mówiło się o kawie Latte, której cena zbliża się do poziomu 6 dolarów. Globalna sprzedaż w porównywalnych kawiarniach spadła o 7%, a w samych USA o 6%. W Chinach, największym zagranicznym rynku Starbucksa, sprzedaż spadła aż o 14%, co jest powiązane ze słabością chińskiego konsumenta, który zaczyna oszczędzać na niepewną przyszłość.

W USA konsumenci, z powodu rosnących kosztów życia, ograniczają wydatki i szukają tańszych alternatyw. Z kolei w Chinach Starbucks zmaga się z silniejszą konkurencją, taką jak Luckin Coffee, oraz ze spowolnieniem gospodarczym, które wpływa na nastroje chińskich konsumentów. Warto również wspomnieć o znacznym wzroście cen kawy w ostatnim roku, zarówno ze strony Arabiki, jak i Robusty, co zmniejsza marże ze strony kawiarni.

Akcje Starbucksa spadły o ponad 4% po ogłoszeniu wstępnych wyników. Cena od początku roku spada o ponad 1%, wliczając w to wczorajszy handel posesyjny.





Akcje Starbucksa poruszają się w trendzie bocznym od 2019 roku, znajdując się daleko w tyle za S&P 500. Źródło: xStation5

Czy nowy CEO poprawi kondycję spółki?

Warto zwrócić uwagę, że od niedawna Starbucks ma nowego CEO. Nowy dyrektor generalny, Brian Niccol, ma przed sobą trudne zadanie. Dołączył on do firmy w momencie, gdy sprzedaż spada już od dwóch kwartałów. Obiecał skupić się na poprawie doświadczenia klientów, szczególnie w godzinach porannego szczytu, oraz na usprawnieniu kawiarni. Chce również uprościć zbyt skomplikowane menu i upewnić się, że za każdym razem wizyta w Starbucksie będzie dla klienta pozytywnym doświadczeniem.

Niccol planuje też zmiany w systemie mobilnych zamówień, aby nie wpływał on negatywnie na atmosferę w kawiarniach. Niektórzy krytycy twierdzą bowiem, że Starbucks oddalił się od swoich korzeni i przestał być miejscem spotkań i relaksu dla miłośników kawy.