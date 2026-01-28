Starbucks zyskuje po wynikach 🗽Sprzedaż w USA odbija?

Starbucks (SBUX.US) wysyła sygnał odrodzenia biznesu w USA, choć marże firmy nadal są pod presją. Akcje po publikacji wyników rosną, a rynek reaguje z nadzieją, bo spółka wreszcie przerwała negatywną passę spowolnienia na kluczowym rynku, czyli w USA.

To pierwszy kwartał od dawna, w którym dane nie tylko „wyglądają lepiej na papierze”, ale realnie sugerują, że strategia odrodzenia pod wodzą CEO Briana Niccola zaczyna zapuszczać korzenie szybciej, niż część inwestorów zakładała.

Warto jednak podkreślić jedno: Starbucks pokazuje odbicie sprzedażowe, ale jednocześnie płaci za to cenę w postaci presji na rentowność. Innymi słowy, spółka zaczyna odzyskiwać klientów, ale fundamenty operacyjne wciąż wymagają inwestycji.

Od początku roku akcje notują prawie 15% wzrost, a po publikacji rosną ponad 3,5%. Ten raport ma w sobie coś, czego Starbucksowi brakowało: odwrócenie trendu w USA i wzrost napędzany transakcjami .

. Jednak marże są pod presją, wysokie ceny kawy utrzymują się, a technologia, logistyka i wdrażanie planu naprawczego wymagają inwestycji.

Wyniki Starbucks w IV kw. 2025

Globalna sprzedaż r/r: +4% vs oczekiwania ok. +2,25%

Sprzedaż w Ameryce Północnej: +4%

Pi erwszy wzrost sprzedaży od 2 lat ; wzrost napędzany transakcjami pierwszy raz od 8 kwartałów

USA: średnia kwota na zamówienie +1% napędzana przez: espresso, napoje herbaciane i rosnącą popularność dodatków typu cold foam

Marże skurczyły się o 290 pb (2,9 p.p.) w kwartale

Spółka wskazuje na wpływ ceł i presji kosztowej, a także inwestycji operacyjnych

Globalna sprzedaż ma w tym roku wzrosnąć o ponad 3% (rynek oczekiwał ok. +2,94% )

Zysk na akcję ma wynieść: 2,15-2,40 USD (środek przedziału poniżej konsensusu ok. 2,35 USD )

Spółka zakłada, że presja taryfowa zacznie słabnąć w drugiej połowie roku

Sprzedaż w Chinach: +7% r/r w IV kwartale (vs +2% r.r kwartał wcześniej)

Najbardziej „rynkowy” wniosek z tego raportu jest prosty: Starbucks znów zaczyna rosnąć w USA, a to właśnie tam spółka potrzebowała przełomu najbardziej. Kluczowy jest też charakter tej poprawy: nie jest to wyłącznie efekt ceny, tylko sygnał, że klienci wracają do sklepów. Wzrost wartości koszyka da się „wycisnąć” podwyżkami cen ale wzrost transakcji oznacza, że produkt dobrze działa. Brian Niccol porządkuje firmę od środka.W praktyce plan opiera się na kilku bardzo konkretnych zmianach:

1) Uproszczenie menu: mniej pracy dla baristów, szybsza realizacja zamówień, mniej błędów w godzinach szczytu.

2) Powrót do jakości i „coffeehouse: świeżo wypiekane jedzenie, mocniejszy nacisk na atmosferę w lokalu, personalizacja produktów

3) Krótszy czas obsługi: celem jest zejście poniżej 4 minut, ale spółka przyznaje, że nadal bywa z tym problem.

Starbucks ma jedną przewagę, której nie da się łatwo skopiować: potrafi sprzedawać „dodatki” tak, żeby klient czuł, że kupuje wyższą jakość, a nie dopłatę. W USA wzrost wartości koszyka (+1%) wynikał głównie z: espresso, napojów herbacianych, rosnącej popularności tzw .cold foam. Jednym z elementów, które mają przyciągać klientów z powrotem, są nowo wprowadzone napoje z dodatkiem białka. To może być większy ruch, niż wygląda na pierwszy rzut oka, bo rynek napojów przesuwa się w stronę: produktów „dla zdrowia”, rozwiązań dla osób aktywnych i generalnie napojów, które nie są tylko deserem.

Starbucks poprawia sprzedaż, ale jednocześnie raportuje presję na rentowność, bo marże spadły. Co za tym stoi? Wysokie koszty surowca i importu (w tym efekt ceł), koszty, które zostały „wbudowane” w bazę, inwestycje w poprawę operacji. Pytanie, jakie będzie stawiać dalej Wall Street sprowadzają się do kilku rzeczy:

Czy wzrost w USA utrzyma się przez kolejne kwartały?

Czy proteinowe napoje staną się trwałą częścią oferty?

Czy marże zaczną odbijać w drugiej połowie roku, zgodnie z oczekiwaniami spółki?

Jakie konkrety padną podczas pierwszego Investor Day pod Niccolem?

