Stopy w Turcji ścięte mocniej od oczekiwań

Stopy procentowe w Turcji zostały obniżone o 250 punktów bazowych do poziomu 47,5% z poziomu 50%. Oczekiwano cięcia do 48,5%. Warto wspomnieć, że inflacja od maja spadła z poziomu 75% do poziomu 47% w listopadzie. USDTRY kontynuuje wzrosty, choć nie widać reakcji na dzisiejszą decyzję. CBRT kontynuuje stabilizację rynku poprzez interwencje walutowe, co zapobiega mocniejszemu osłabieniu waluty. USDTRY wzrósł w tym roku o niemal 20%.