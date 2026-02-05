Super Micro Computer cichym wygranym obecnego sezonu wyników?

Super Micro Computer pokazuje siłę w czasach niepewności

Super Micro Computer, wiodący producent serwerów i sprzętu dla centrów danych AI, opublikował we wtorek wyniki za drugi kwartał roku fiskalnego 2026, które były zdecydowanie lepsze niż wcześniejsze prognozy. Przychody firmy osiągnęły 12,68 miliarda dolarów, co oznacza ponad dwukrotny wzrost rok do roku i zdecydowane przekroczenie konsensusu analityków wynoszącego 10,43 miliarda dolarów. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 0,69 USD, a skorygowany zysk netto wzrósł o 26% do 486,5 miliona dolarów.

Firma prognozuje, że w trzecim kwartale sprzedaż netto wyniesie co najmniej 12,3 miliarda dolarów, przewyższając oczekiwania rynkowe na poziomie 10,25 miliarda dolarów, a skorygowany EPS osiągnie minimum 0,60 USD, wobec szacowanych 0,52 USD. Na cały rok fiskalny SMCI podniósł prognozę przychodów do co najmniej 40 miliardów dolarów w porównaniu z wcześniejszymi 36 miliardami, co podkreśla silną pozycję spółki w obszarze infrastruktury AI i serwerów high-performance.

Najważniejsze wyniki finansowe drugiego kwartału 2026

Przychody: 12,68 mld USD (rok wcześniej 5,68 mld USD, konsensus 10,43 mld USD)

Skorygowany EPS: 0,69 USD (rok wcześniej 0,59 USD, konsensus 0,49 USD)

Skorygowana marża brutto: 6,4% (rok wcześniej 11,9%, konsensus 6,52%)

Zysk netto: 486,5 mln USD (+26% r/r, konsensus 330 mln USD)

Prognoza na trzeci kwartał i na cały rok fiskalny

Przychody 3Q FY2026: co najmniej 12,3 mld USD,

EPS: co najmniej 0,60 USD

Prognozowane przychody na cały rok fiskalny 2026: co najmniej 40 mld USD

Przewidywania SMCI na kolejny kwartał i cały rok fiskalny pokazują, że spółka jest gotowa na dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków, utrzymując przewagę w strategicznym sektorze infrastruktury AI i serwerów high-performance..

Reakcja rynku i znaczenie dla inwestorów

Publikacja wyników wywołała niemal natychmiastowy wzrost cen akcji, co w obecnym środowisku rynkowym jest wyjątkowo istotne. Obecnie panuje duża ostrożność, a nawet dobre wyniki często są korygowane, jeśli nie są wybitne. Inwestorzy są dodatkowo wyczuleni na ryzyko przewartościowania spółek technologicznych oraz rosnącą presję na nakłady inwestycyjne w sektorze Big Tech. W tym kontekście SMCI wyróżnia się jako „wzorowy uczeń”, dostarczając wyniki i prognozy entuzjastycznie przyjęte przez rynek.

Silny wzrost przychodów, wyraźne przebicie oczekiwań analityków i wysokie prognozy na kolejny kwartał pokazują, że spółka potrafi skutecznie monetyzować swój biznes i skalować działalność nawet w obliczu niepewności makroekonomicznej i presji na marże. Przed SMCI w nadchodzących miesiącach stoją wyzwania w postaci presji na marże, rosnącej konkurencji oraz wymogów realizacji kontraktów AI, ale dotychczasowe wyniki i przewidywania wskazują, że firma ma potencjał do utrzymania tempa wzrostu oraz dalszej ekspansji w sektorze high-performance computing i infrastruktury AI.

Kluczowe wnioski z wyników Super Micro Computer 2Q FY2026

Silne wyniki kwartalne: Przychody 12,68 mld USD (+123% r/r), skorygowany EPS 0,69 USD, skorygowany zysk netto 486,5 mln USD (+26% r/r), wszystko znacznie powyżej konsensusu analityków.

Wyraźny wzrost prognoz: Przychody na 3Q co najmniej 12,3 mld USD, skorygowany EPS minimum 0,60 USD. Prognozy na cały rok fiskalny wzrosły do co najmniej 40 mld USD.

Pozycja w sektorze AI: Silny popyt na serwery high-performance i infrastrukturę AI pozwala SMCI skutecznie skalować działalność i monetyzować kontrakty z dużymi klientami.

Reakcja rynku: Publikacja wyników wywołała natychmiastowy wzrost akcji, co w obecnym środowisku pełnym ostrożności i presji na wycenę spółek Big Tech podkreśla mocną pozycję SMCI i zaufanie inwestorów.

Przewaga konkurencyjna: Połączenie skali operacyjnej, przewidywalności przychodów oraz ekspansji w strategicznie istotnym obszarze AI wyróżnia SMCI w sektorze technologicznym.

Wyzwania i perspektywy: Presja na marże, rosnąca konkurencja i wymagania realizacji kontraktów, ale wyniki i prognozy wskazują na zdolność utrzymania tempa wzrostu przychodów i zysków.

Zródło: xStation5

