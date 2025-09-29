czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Szaleństwo na rynku metali – LIVE 7:50⏰

07:38 29 września 2025

🔝Kolejne rekordy cen złota i srebra, szarża cen platyny

W dzisiejszym webinarze:

- co stoi za tak mocnymi wzrostami cen metali szlachetnych?

- mieszane dane i kontra dolara

Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie

Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

- nieudana próba korekty na Wall Street

- przegrani rewolucji AI

Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video poniżej:

 

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót

Z ostatniej chwili

30.09.2025
20:03

Podsumowanie Dnia: Wall Street łapie zadyszkę wobec ryzyka zamknięcia rządu USA🏛️Złoto zyskuje

Na europejskiej sesji dominował pozytywny sentyment. Główne indeksy notowały wzrosty. Najwięcej zyskał IBREX rosnąć o ponad 1,2% oraz SMI20 który...

 19:38

Kakao spada 3,5% do najniższego poziomu od października 2024 roku 📉Produkcja w górę?

Kontrakty terminowe na kakao na ICE (COCOA) tracą dziś blisko 3,5%, ponieważ rynek koncentruje się na sezonie 2025/2026, oczekując wyraźnej poprawy podaży....

 19:03

Pszenica najniżej od miesiąca!📉

Notowania pszenicy osuwają się dziś o blisko 2,5%, reagując na najnowsze dane USDA, które pokazały wyraźny wzrost zapasów tego zboża wobec...
Więcej wiadomości

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację