Technologiczna danina: Nvidia i AMD pod presją nowego podatku eksportowego

Amerykańscy giganci sektora technologiczne Nvidia oraz AMD zgodziły się przekazywać 15% przychodów ze sprzedaży swoich czipów AI w Chinach na rzecz rządu Stanów Zjednoczonych. Jest nadrzędny warunek, któremu obaj giganci muszą się poddać, aby uzyskać niezbędną licencję eksportową, która pozwoli na kontynuowanie sprzedaży produktów na rynek chiński. Porozumienie wywołuje wielkie i wzbudza duże kontrowersje na rynkach finansowych

Sprawa dotyczy chipów H20 od Nvidii oraz MI308 od AMD – mniej zaawansowanych wersji układów AI, które mają spełniać wymogi obowiązujących ograniczeń eksportowych. Po wcześniejszej blokadzie eksportu, firmy mogą teraz powrócić do sprzedaży na lukratywnym rynku chińskim, ale muszą lwią część przychodów oddać na rzecz amerykańskiego skarbu.

Informacja o porozumieniu nie została przyjęta z entuzjazmem przez inwestorów, a akcje Nvidii i AMD notują spadki. Obawy budzą zarówno skutki finansowe umowy, jak i jej wpływ na relacje handlowe między USA a Chinami. Nvidia przyznała, że w ostatnim kwartale wygenerowała 4,6 mld dolarów przychodów z H20, a przez ograniczenia nie mogła sprzedać chipów za kolejne 2,5 mld dolarów. Jeśli sprzedaż powróci do wcześniejszych poziomów, 15% zysków przekazywanych rządowi może przynieść budżetowi USA nawet 1 miliard dolarów kwartalnie.

Chińskie media państwowe ostro skrytykowały chipy H20, nazywając je nieefektywnymi i potencjalnie niebezpiecznymi. Oskarżenia dotyczące możliwego wykorzystania chipów do działań szpiegowskich czy sabotażu mają na celu zniechęcenie krajowych firm do ich zakupu. Mimo to, ponieważ Chiny nadal nie są w stanie samodzielnie wyprodukować wystarczającej liczby zaawansowanych układów AI, H20 nadal może znaleźć szerokie zastosowanie w lokalnym przemyśle.

Administracja Trumpa coraz częściej stosuje podejście transakcyjne, uzależniając dostęp do amerykańskiego rynku od politycznych i finansowych ustępstw. Podobne mechanizmy wprowadzono już przy sprzedaży US Steel do Japonii czy negocjacjach z Apple. Część analityków ostrzega jednak, że taka polityka może prowadzić do destabilizacji międzynarodowego systemu handlu i stanowić zachętę do tworzenia podobnych „podatków” w przyszłości.

Zawieszenie sporu handlowego pomiędzy USA a Chinami wygasa 12 sierpnia. Choć wiele wskazuje na to, że rozejm zostanie przedłużony, negocjacje wciąż trwają, a sytuacja jest dynamiczna. Ewentualne niepowodzenie rozmów może doprowadzić do kolejnych ceł i ograniczeń, co ponownie zagrozi zyskom technologicznych gigantów. Eksperci podkreślają, że umowa z Nvidią i AMD może być początkiem nowej ery, w której państwa będą wykorzystywać prywatne firmy jako narzędzie polityki zagranicznej.