Tesla kontynuuje wzrosty mimo doniesień o problemach z Robotaxi 📈

W niedziel臋 Tesla oficjalnie rozpocz臋艂a projekt Robotaxi w Austin, co spowodowa艂o ponad 8% wzrost na wczorajszej sesji. Dzi艣 w notowaniach przed otwarciem Tesla dalej zyskuje, wzrastaj膮c ok. 2%. Pierwsze informacje o poczynaniach autonomicznych taks贸wek pozostawiaj膮 mieszane wra偶enie.

Notowania Tesli kontynuuj膮 wczorajsze wzrosty w handlu przed otwarciem. 殴r贸d艂o: xStation

Zgodnie z doniesieniami taks贸wki Tesli z艂ama艂y cz臋艣膰 zasad ruchu drogowego, w tym mo偶na zobaczy膰 nagrania, na kt贸rych samochody jad膮 pod pr膮d, czy przekraczaj膮 ograniczenia pr臋dko艣ci. Krajowa Administracja Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego (NHTSA) zapowiedzia艂a dok艂adne monitorowanie sytuacji oraz pozostanie w kontakcie z Tesl膮 w celu wyja艣nienia wydarze艅.聽

Mimo to inwestorzy pozostaj膮 pozytywnie nastawieni w stosunku do technologii a brak wyra藕nych problem贸w (jak wypadki, czy awaria systemu) nastraja rynek optymistycznie do przysz艂o艣ci sp贸艂ki.聽