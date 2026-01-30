TFI PZU wchodzi w ETF-y. Debiut na GPW w marcu

TFI PZU otwiera nowy rozdział w rozwoju krajowego rynku pasywnych instrumentów inwestycyjnych, zapowiadając debiut własnych funduszy ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Towarzystwo poinformowało, że pierwszy ETF z oferty PZU pojawi się na GPW w połowie marca i ma oferować ekspozycję zaprojektowaną z myślą o krajowych inwestorach.

Pierwszy produkt będzie funkcjonował w formie certyfikatów inwestycyjnych funduszu PZU ETF WIG20 TR plus mWIG40 TR Portfelowy FIZ. Jego benchmark stanowić będzie koszyk złożony w 50% z indeksu WIG20 TR oraz w 50 proc. z mWIG40 TR, co oznacza ekspozycję zarówno na największe, jak i średnie spółki notowane na warszawskim parkiecie, z uwzględnieniem reinwestycji dywidend.

TFI PZU zapowiada, że debiut pierwszego ETF to początek szerszej ofensywy produktowej. W przygotowaniu znajdują się kolejne dwa fundusze ETF. Jeden z nich ma zapewniać ekspozycję na zagraniczne akcje i replikować jeden z głównych światowych indeksów z zastosowaniem zabezpieczenia walutowego. Drugi fundusz ma być oparty o alternatywną klasę aktywów. Wnioski o utworzenie obu funduszy są obecnie procedowane w Komisji Nadzoru Finansowego.

Wejście TFI PZU do segmentu ETF jest postrzegane jako istotne wzmocnienie lokalnego rynku pasywnych produktów inwestycyjnych, który dotychczas pozostawał relatywnie niewielki na tle rynków rozwiniętych, mimo systematycznie rosnącego zainteresowania inwestowaniem indeksowym. Połączenie WIG20 TR i mWIG40 TR w jednym instrumencie upraszcza budowę zdywersyfikowanej ekspozycji na krajowy rynek akcji, szczególnie dla inwestorów detalicznych, którzy dotąd musieli korzystać z kilku odrębnych produktów lub samodzielnie selekcjonować spółki.

Z punktu widzenia rynku emerytalnego istotna jest dostępność nowego ETF w ramach IKE i IKZE. Może to sprzyjać zwiększeniu udziału pasywnych strategii inwestycyjnych w długoterminowych portfelach emerytalnych Polaków. Jednocześnie obecność silnego krajowego emitenta z rozpoznawalną marką może zwiększyć konkurencję kosztową i przyczynić się do dalszego rozwoju segmentu ETF notowanych na GPW.

Z perspektywy inwestorów indywidualnych nowy ETF PZU może pełnić rolę podstawowego rdzenia portfela akcyjnego skoncentrowanego na polskim rynku. Konstrukcja benchmarku oparta o indeksy dochodowe oraz relatywnie wysoki udział segmentu średnich spółek oznaczają potencjalnie większą dynamikę wzrostu przy jednoczesnym zachowaniu ekspozycji na największe podmioty krajowej giełdy.

Zapowiedź ETF na zagraniczne akcje z zabezpieczeniem walutowym wpisuje się w rosnące zainteresowanie polskich inwestorów rynkami globalnymi przy jednoczesnej chęci ograniczenia ryzyka kursowego. Dodatkowe zainteresowanie może wzbudzać również planowany fundusz oparty o alternatywną klasę aktywów, który mógłby poszerzyć wachlarz narzędzi dywersyfikacyjnych dostępnych na GPW.

Strategicznie wejście w ETF stanowi dla PZU TFI naturalną kontynuację rozwoju oferty pasywnej. Rozszerzenie jej o ETF notowane na GPW pozwala dotrzeć zarówno do aktywnych inwestorów giełdowych, jak i do klientów długoterminowo oszczędzających w ramach produktów emerytalnych.

W dłuższym horyzoncie rosnąca dostępność ETF emitowanych przez krajowego gracza może sprzyjać dalszej instytucjonalizacji polskiego rynku kapitałowego oraz zwiększeniu roli produktów portfelowych kosztem bezpośredniej selekcji pojedynczych spółek przez inwestorów detalicznych. Jeśli zapowiadana rodzina ETF będzie się dynamicznie rozwijać, PZU może stać się jednym z kluczowych punktów odniesienia dla pasywnej części portfeli polskich inwestorów.