Thermo Fisher Scientific ogłasza strategiczną współpracę z OpenAI📱

Akcje Thermo Fisher Scientific (TMO.US) zyskują dziś przed sesją około 4% po ogłoszeniu strategicznej współpracy z OpenAI. Firma wdraża rozwiązania sztucznej inteligencji do kluczowych obszarów działalności – od badań klinicznych, przez obsługę klientów, aż po platformę Accelerator™ Drug Development i wewnętrzne wdrożenia ChatGPT Enterprise, licząc na skrócenie czasu wprowadzania nowych leków, efektywniejsze zarządzanie innowacją i lepsze wykorzystanie zasobów.
To kolejny przykład firmy spoza klasycznego sektora technologicznego, która ogłasza partnerstwo z OpenAI, chcąc w oczach inwestorów uchodzić za beneficjenta rewolucji AI, która napędza wyceny takich gigantów, jak Nvidia, Microsoft, czy Alphabet. Rynek wyraźnie nagradza wszelkie próby wdrażania rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję: automatycznie pojawia się narracja o możliwości powtórzenia sukcesu spółek technologicznych, których akcje od miesięcy zyskują dzięki boomowi na AI. Stąd dzisiejsza pozytywna reakcja notowań TMO – inwestorzy widzą szansę, że do rozpędzonego pociągu technologii AI wskakują dziś kolejne sektory, starając się powtórzyć sukcesy firm, które już od jakiegoś czasu są kluczowymi beneficjentami tej transformacji.
Tuż przed otwarciem Wall Street akcje spółki zyskują 4% i testują ostatnie lokalne szczyty z października.
Źródło: xStation
