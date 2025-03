Trump ostrzega: Iran będzie odpowiedzialny za każdy wystrzał Houthi – co to oznacza dla rynku ropy?

Prezydent Donald Trump wydał dzisiaj stanowcze oświadczenie, stwierdzając, że „Iran będzie odpowiedzialny za każdy wystrzał oddany przez Houthi”. Ta deklaracja, choć krótka, niesie za sobą poważne implikacje – zarówno geopolityczne, jak i ekonomiczne – zwłaszcza dla globalnego rynku ropy naftowej. Houthi, rebeliancka grupa z Jemenu wspierana przez Iran, od lat destabilizuje Bliski Wschód, a teraz ich działania potencjalnie mogą wpłynąć na ceny i dostawy ropy na świecie.

Kim są Houthi i jak wiążą się z Iranem?

Houthi to jemeńska grupa rebeliancka, która od 2014 roku kontroluje znaczną część kraju, w tym stolicę Sanaę. Prowadzą wojnę przeciwko rządowi Jemenu i koalicji pod wodzą Arabii Saudyjskiej. Iran, oskarżany o dostarczanie im broni i wsparcia logistycznego, jest kluczowym sojusznikiem Houthi. Oświadczenie Trumpa sugeruje, że USA postrzegają działania Houthi jako przedłużenie polityki Teheranu, co może prowadzić do bezpośrednich konsekwencji dla Iranu. Warto wspomnieć, że Jemen leży tuż przy Morzu Czerwonym, który jest ważnym szlakiem komunikacyjnym. Zwiększona aktywność Houthi ograniczyła używanie Morza Czerwonego i Kanału Sueskiego do transportu towarów oraz surowców, takich jak ropa.

Wpływ na rynek ropy

Bliski Wschód to centrum światowej produkcji ropy, a jakakolwiek eskalacja konfliktu w tym regionie zagraża stabilności dostaw. Jeśli słowa Trumpa przełożą się na działania – np. kolejne sankcje lub aktywność militarna przeciwko Iranowi – Teheran może odpowiedzieć zdecydowanymi krokami. Jednym z najpoważniejszych scenariuszy jest zablokowanie Cieśniny Ormuz, przez którą przepływa około 20% globalnej ropy. Taki ruch wywołałby chaos na rynkach energetycznych i gwałtowny wzrost cen.

Houthi również mają na koncie ataki na infrastrukturę naftową, m.in. na saudyjskie instalacje, co w przeszłości tymczasowo zakłócało produkcję. Wzrost napięć mógłby zachęcić ich do nasilenia takich działań, co jeszcze bardziej zdestabilizowałoby region.

Ropa naftowa wystartowała wyraźnymi wzrostami po atakach lotniczych USA na pozycje Houthi w Jemenie. Houthi utrzymuje zdanie, że będzie atakować statki na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej do momentu wycofania blokady Strefy Gazy przez Izrael. Niemniej obecnie obserwujemy cofnięcie cen po wcześniejszych wzrostach. Warto również zauważyć, jak ekstremalnie nisko znajdują się pozycje spekulacyjne na ropie WTI. Źródło: xStation5