Prezydent USA Donald Trump rozpoczął przemówienie na Forum Ekonomicznym w Davos. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze komentarze prezydenta wraz z naszym komentarzem:
PILNE: US100 odbija po tym jak Donald Trump powiedział, że nie użyje siły wojskowej, aby zdobyć Grenlandię
Źródło: xStation
- Przemawiam do przyjaciół „I kilku wrogów” w Davos - rozpoczyna prezydent
- Inflacja w usa została pokonana
- Gospodarka USA rozwija się w tempie dwukrotnie wyższym niż prognozuje MFW
- Wierzę, że moja polityka może przynieść jeszcze wyższy wzrost
- Europa nie zmierza w dobrym kierunku
- Osobiście krytykuje Europę za nacisk na ekologiczną energię i imigrację
- Niektóre miejsca w Europie są już nie do poznania
- Kiedy Stany Zjednoczone idą, „wy idziecie w ślad za nimi”
- Kraje europejskie, Japonia i Korea są partnerami Stanów Zjednoczonych
W pierwszej części przemówienia Trumpa przeważnie odosi się tylko i wyłącznie do kwestii wewnętrznych USA. Prezydent pomija tematy Grenlandii, Iranu, ceł i Wenezueli
- Stany Zjednoczone mocno stawiają na energię jądrową. Nie byłem jej zwolennikiem, ale postępy, jakie poczyniono w zakresie bezpieczeństwa, są niewiarygodne. Bardzo interesujemy się światem energii jądrowej
- Stany Zjednoczone pomagają Wenezueli, podzielimy się z nimi dochodami z ropy naftowej.
- Indeks dolara DXY spada do najniższego poziomu w ciągu dnia wynoszącego 98,384 w związku z przemówieniem Trumpa w Davos
- Niemiecki Kanclerz Merz wykonuje świetną robotę
- Krytykuje europejskie koszty energii, obwiniąc wiatraki
- Merz rozwiązuje problemy z energią elektryczną w Niemczech
- Akcje Oklo (spółki powiązanej z sektorem energetyki nuklearnej) zyskują przed otwarciem giełdy 7% po wystąpieniu Trumpa
- Stany Zjednoczone bardzo dbają o mieszkańców Europy
- Europa musi wyjść z kultury, w którą wciągnęła się w ciągu 10 lat
- Żadne państwo poza Stanami Zjednoczonymi nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa Grenlandii.
- Po drugiej wojnie światowej oddalimy Grenlandię, „jakże byliśmy głupi” - mówi Trump
- Rządamy natychmiastowych negocjacji w celu nabycia Grenlandii
- Wybrane osoby zostaną wkrótce pozwanie do sądu za wybory w 2020 roku - mówi Trump
- USA nie chcą używać siły wojskowej, aby zdobyć Grenlandię
15:20 - reszta komentarzy
- Wczorajsze spadki na giełdzie to „drobny problem”, giełda podwoi swoją wartość
- Stany Zjednoczone będą produkować broń jeszcze szybciej po wprowadzeniu nowych zasad dotyczących obrony
- „Będziemy pamiętać”, jeśli kraje odrzucą porozumienie w sprawie Grenlandii.
- Ceny leków spadną o aż 90%
- Trump oświadcza zgromadzonym w Davos, że spodziewa się wkrótce podpisać ustawę o strukturze rynku kryptowalut (CLARITY ACT).
Dolar amerykański odzyskuje nieco gruntu pod nogami w stosunku do euro po przemówieniu Trumpa. Źródło: xStation
Video Live poniżej:
Podsumowanie dnia: Szaleństwo metali szlachetnych 🚨SILVER przebija 101 USD i rośnie 5%❗
PILNE: SILVER przebija 100 dolarów za uncję – przełomowy moment na rynkach surowców 🚨
Jaki jest najgorszy miesiąc dla WIG20?
Kakao spada 7% 📉
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.