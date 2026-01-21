Prezydent USA Donald Trump rozpoczął przemówienie na Forum Ekonomicznym w Davos. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze komentarze prezydenta wraz z naszym komentarzem: PILNE: US100 odbija po tym jak Donald Trump powiedział, że nie użyje siły wojskowej, aby zdobyć Grenlandię Źródło: xStation Przemawiam do przyjaciół „I kilku wrogów” w Davos - rozpoczyna prezydent

Inflacja w usa została pokonana

Gospodarka USA rozwija się w tempie dwukrotnie wyższym niż prognozuje MFW

Wierzę, że moja polityka może przynieść jeszcze wyższy wzrost

Europa nie zmierza w dobrym kierunku

Osobiście krytykuje Europę za nacisk na ekologiczną energię i imigrację

Niektóre miejsca w Europie są już nie do poznania

Kiedy Stany Zjednoczone idą, „wy idziecie w ślad za nimi”

Kraje europejskie, Japonia i Korea są partnerami Stanów Zjednoczonych W pierwszej części przemówienia Trumpa przeważnie odosi się tylko i wyłącznie do kwestii wewnętrznych USA. Prezydent pomija tematy Grenlandii, Iranu, ceł i Wenezueli Stany Zjednoczone mocno stawiają na energię jądrową. Nie byłem jej zwolennikiem, ale postępy, jakie poczyniono w zakresie bezpieczeństwa, są niewiarygodne. Bardzo interesujemy się światem energii jądrowej

Stany Zjednoczone pomagają Wenezueli, podzielimy się z nimi dochodami z ropy naftowej.

Indeks dolara DXY spada do najniższego poziomu w ciągu dnia wynoszącego 98,384 w związku z przemówieniem Trumpa w Davos

Niemiecki Kanclerz Merz wykonuje świetną robotę

Krytykuje europejskie koszty energii, obwiniąc wiatraki

Merz rozwiązuje problemy z energią elektryczną w Niemczech

Akcje Oklo (spółki powiązanej z sektorem energetyki nuklearnej) zyskują przed otwarciem giełdy 7% po wystąpieniu Trumpa

Stany Zjednoczone bardzo dbają o mieszkańców Europy

Europa musi wyjść z kultury, w którą wciągnęła się w ciągu 10 lat

Żadne państwo poza Stanami Zjednoczonymi nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa Grenlandii.

Po drugiej wojnie światowej oddalimy Grenlandię, „jakże byliśmy głupi” - mówi Trump

Rządamy natychmiastowych negocjacji w celu nabycia Grenlandii

Wybrane osoby zostaną wkrótce pozwanie do sądu za wybory w 2020 roku - mówi Trump

USA nie chcą używać siły wojskowej, aby zdobyć Grenlandię 15:20 - reszta komentarzy Wczorajsze spadki na giełdzie to „drobny problem”, giełda podwoi swoją wartość

Stany Zjednoczone będą produkować broń jeszcze szybciej po wprowadzeniu nowych zasad dotyczących obrony

„Będziemy pamiętać”, jeśli kraje odrzucą porozumienie w sprawie Grenlandii.

Ceny leków spadną o aż 90%

Trump oświadcza zgromadzonym w Davos, że spodziewa się wkrótce podpisać ustawę o strukturze rynku kryptowalut (CLARITY ACT). Dolar amerykański odzyskuje nieco gruntu pod nogami w stosunku do euro po przemówieniu Trumpa. Źródło: xStation Video Live poniżej:

