Trump–Xi: Kto reprezentuje biznes i jak reagują rynki?

Jedno z najważniejszych spotkań geopolitycznych i gospodarczych tego roku rozpoczęło się dziś w Pekinie. Szczyt dyplomatyczny ma obejmować bezpośrednie negocjacje między przywódcami USA i Chin, ale również rozmowy między przedstawicielami amerykańskiego biznesu a przedstawicielami Chińskiej Partii Komunistycznej.
Rynek oczekuje, że głównymi punktami dyskusji będą gospodarka i technologia. Jest to szczególnie ważne w trakcie trwającego „AI boomu” i spektakularnej hossy spółek półprzewodnikowych. Donald Trump częściowo potwierdza te przypuszczenia samym tylko składem delegacji - pęka ona w szwach od przedstawicieli i prezesów najważniejszych oraz największych spółek technologicznych i finansowych w USA.
Skład delegacji:
- Technologia:
- Elon Musk — Tesla
- Tim Cook — Apple
- Jensen Huang — Nvidia
- Cristiano Amon — Qualcomm
- Sanjay Mehrotra — Micron
- Chuck Robbins — Cisco
- Dina Powell McCormick — Meta
- Jim Anderson — Coherent
- Jacob Thaysen — Illumina
- Finanse:
- Larry Fink — BlackRock
- Stephen Schwarzman — Blackstone
- Jane Fraser — Citi
- David Solomon — Goldman Sachs
- Michael Miebach — Mastercard
- Ryan McInerney — Visa
- Przemysł:
- Kelly Ortberg — Boeing
- H. Lawrence Culp — GE
- Brian Sikes — Cargill
Rynek wyraźnie faworyzuje spółki, których przedstawiciele są przy stole negocjacyjnym. Szczególnie dobrze widać to na przykładzie mniej znanych firm z tego grona. Coherent rośnie o ponad 7%. Ponad 2% wzrostu notują też Nvidia oraz Tesla.
Z samego składu delegacji można odczytać nie tylko nazwiska dyrektorów generalnych. Interakcje międzypaństwowe na tak wysokim poziomie - zwłaszcza gdy zaangażowane są Chiny - są w równym stopniu teatrem, co biznesem.Obecność lub jej brak wśród większych podmiotów pokazuje bliskość oraz zgodność między władzami spółki a administracją USA. Może to również sygnalizować miejsce danych podmiotów w obecnej i przyszłej polityce gospodarczej - lub jego brak. Może to mieć jeszcze większe znaczenie w przypadku mniejszych firm.
Niezwykle istotne jest też wysłanie Diny Powell przez Meta. Interesy Meta są w Chinach ograniczone z uwagi na skrajny poziom cenzury. Może to być również sygnał ze strony Meta lub rządu USA po ostatnim zablokowaniu przez Chiny zakupu jednej z chińskich firm AI. Dina Powell to specjalistka przede wszystkim od doradztwa politycznego i finansowania - nie technologii.
To dopiero początek negocjacji. Poza samymi ustaleniami, dla uważnych inwestorów niezwykle istotne jest śledzenie pośrednich sygnałów i gestów uczestników.
