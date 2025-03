Trump zawiesza cła na produkty i usługi USMCA z Meksyku. 📌 USDMXN traci 0.5%

Trump zapowiedzia艂 dzi艣 na platformie Truth Social wycofanie wszystkich ce艂 dotycz膮cych tzw. towar贸w USMCA z Meksyku, do 2 kwietnia. Po aktualizacji na temat ce艂, pary walutowe USDMXN i USDCAD trac膮 ok. 0,5%, umacniaj膮c si臋 znacz膮co w relacji do dolara.聽

Post臋powanie administracji i samego Trumpa upewnia rynki, 偶e c艂a b臋d膮 w r臋kach Stan贸w Zjednoczonych raczej narz臋dziem negocjacyjnym w regionie, a nie sta艂膮 cz臋艣ci膮 polityki, mog膮c膮 wepchn膮膰 gospodarki Meksyku i Kanady w recesj臋.

Prezydent podj膮艂 t臋 decyzj臋 po spotkaniu z prezydent Meksyku Claudi膮 Sheinbaum i jak napisa艂 we wpisie dotyczy ona wszystkich towar贸w wchodz膮cych w sk艂ad umowy USMCA. M.in. s膮 to produkty rolne, towary przemys艂owe, samochody i cz臋艣ci samochodowe.聽

Wed艂ug Lutnicka, w przybli偶eniu ponad 50% produkt贸w z Kanady i Meksyku spe艂nia normy USMCA. Na ten moment jednak nie jest jasne, czy zwolnienie towar贸w USMCA (wsp贸lna umowa Meksyku, Kanady i USA) obejmie tak偶e Kanad臋, czy sam Meksyk, poniewa偶 Trump w swoim wpisie odni贸s艂 si臋 wy艂膮cznie do Meksyku. Bior膮c pod uwag臋 narracj臋 Trumpa oraz dynamik臋 jego decyzji nie mo偶na wykluczy膰, 偶e w toku rozm贸w r贸wnie偶 i Kanada zostanie obj臋ta tymczasowym zwolnieniem celnym. Na razie wiadomo, 偶e prezydent oferowa艂 Kanadzie wy艂膮czenie z ce艂 pojazd贸w spe艂niaj膮cych wymogi USCMA, a przedstawiciele administracji wskazywali na potencjalne ograniczenie ce艂 tak偶e na niekt贸re produkty rolne.聽

Sekretarz Handlu Howard Lutnick jako pierwszy informowa艂, 偶e prezydent Donald Trump najprawdopodobniej op贸藕ni na艂o偶enie 25% ce艂 na Meksyk (oraz Kanad臋) na wszystkie towary i us艂ugi obj臋te umow膮 handlow膮 USMCA.

Zwolnienie z ce艂 potrwa do 2 kwietnia. P贸藕niej Donald Trump zamierza wprowadzi膰 nowe taryfy, w tym 鈥瀢zajemne鈥 op艂aty celne na inne kraje oraz sektorowe dotycz膮ce bran偶 takich jak motoryzacja, farmaceutyka, czy p贸艂przewodniki.

USDMXN kontynuuje trend spadkowy po informacji o zawieszeniu ce艂, spadaj膮c do najni偶szych warto艣ci od 19.02. Jednocze艣nie notowania pary naruszy艂y dzi艣 100-sesyjn膮 艣redni膮, kt贸rej poziom wyznaczony jest na 20.228. Na razie jednak notowania odbi艂y si臋 od tego poziomu, a obecnie pozostaj膮 one poni偶ej poziomu 20.3612 wyznaczaj膮cego doln膮 stref臋 konsolidacji z ko艅c贸wki lutego. 殴r贸d艂o: xStation

Trump skrytykowa艂 Justina Trudeau, premiera Kanady, 偶e ten wykorzystuje problem ce艂, aby ponownie ubiega膰 si臋 o urz膮d premiera. Lutnick zapowiedzia艂, 偶e og艂oszony przez Trumpa US Sovereign Fund nie b臋dzie finansowany zyskami z ce艂.

Lutnick oczekuje, 偶e 2 kwietnia pocz膮tkowe stawki ce艂 wzajemnych b臋d膮 wysokie, a nast臋pnie zaczn膮 spada膰. Wed艂ug jego stanowiska, do 2 kwietnia Meksyk i Kanada zrobi膮 wystarczaj膮co du偶o w kwestii fentanylu, aby ten temat zosta艂 zamkni臋ty, a rozmowy dotyczy艂y samych ce艂 wzajemnych.

Justin Trudeau przekaza艂, 偶e Kanada prowadzi rozmowy, kt贸re maj膮 doprowadzi膰 finalnie do ca艂kowitego zniesienia ce艂, ale dop贸ki sprawa nie zostanie rozwi膮zana, jest gotowa toczy膰 z USA wojn臋 handlow膮.