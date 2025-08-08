Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (08.08.2025)

Wysokie cła nałożone na większość zagranicznych produktów w USA stały się faktem, ale nie oznacza to, że zawirowania w światowym handlu ustały. Administracja Trumpa nakłada kolejne cła na wybrane towary i grozi jeszcze większymi cłami z powodów politycznych. W przyszłym tygodniu kończy się termin zawieszenia ekstremalnie wysokich ceł na Chiny, choć istnieje duża szansa na przedłużenie negocjacji. O ile dotąd rynek koncentrował się głównie na dobrych wynikach amerykańskich spółek, teraz uwaga skupia się na potencjalnym spotkaniu Trumpa i Putina, którzy mają rozmawiać o pokoju w Ukrainie. W związku z tym w nadchodzącym tygodniu warto zwrócić uwagę na rynki takie jak US500, GOLD oraz OIL.

US500

Świetne wyniki amerykańskich spółek oraz prawdopodobnie wyłączenia z ceł dla firm, które inwestują i produkują w USA, spowodowały wzrosty na amerykańskich indeksach w kierunku historycznych szczytów. Na US500 czy na US100 odległość od najwyższych punktów w historii wynosi mniej niż 1%. Sezon wyników jest już niemal zakończony, choć jeszcze kilka spółek opublikuje wyniki w nadchodzącym tygodniu, choć będą to raczej podmioty z końcówki listy największych 500 spółek z USA. Wobec tego uwaga rynku skupi się również na danych makro. Z perspektywy amerykańskiej kluczowa będzie publikacja inflacji CPI we wtorek, która odpowie nam na pytanie, czy wrześniowa decyzja jest już raczej pewna, a dodatkowo w piątek poznamy dane dotyczące sprzedaży detalicznej, sentymentu konsumentów, czy produkcji przemysłowej.

GOLD

Okazuje się, że Stany Zjednoczone wcale nie wyłączają ceł na import złota, dlatego rynek na koniec tygodnia zareagował dosyć nerwowo, co doprowadziło do wzrostu kontraktów terminowych do okolic historycznych szczytów. Złoto było aktywem, które najmocniej zyskiwało w obliczu zagrożenia amerykańskimi cłami, co związane było z niechęcią zwiększania rezerw w dolarze. We wtorek mija termin zawieszenia ekstremalnie wysokich ceł z Chinami. Choć przedłużenie negocjacji jest możliwe, nie można wykluczyć, że Chiny obłożone będą również cłem wtórnym w związku z działaniami przeciwko Rosji, która obecnie zarabia przede wszystkim na eksporcie swoich surowców energetycznych. Na ten moment Stany Zjednoczone zdecydowały się ukarać Indie dodatkowymi cłami na poziomie 25% za import rosyjskiej ropy.

OIL

Ropa ma za sobą najdłuższą serię spadków od początku tego roku, nawet pomimo obaw o to, że na rynku może pojawić się mniej dostępnej podaży z cłami wtórnymi USA nakładanymi na Rosję. Na ten moment cła wtórne uderzyły jedynie w Indie, ale nie można wykluczyć kolejnych działań. Donald Trump potencjalnie może spotkać się z Władimirem Putinem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a ich rozmowa ma tyczyć się pokoju lub przynajmniej zawieszenia broni na Ukrainie. To pierwsze takie spotkanie na tak wysokim stopniu, dlatego można oczekiwać, że Trump będzie chciał ogłosić duży sukces lub zapowie absolutny nacisk na Rosję w celu wymuszenia pokoju. Bez względu na rezultat, zmienność na ropie może być naprawdę wysoka. Rynek standardowo będzie patrzył na dane dotyczące zapasów ropy z USA w środę, natomiast we wtorek poznamy dane dotyczące miesięcznego raportu OPEC.