Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (13.02.2026)

Po serii kluczowych publikacji z amerykańskiej gospodarki, które dostarczyły Rezerwie Federalnej mieszanych sygnałów, nadchodzi czas relatywnego spokoju w kalendarzu makroekonomicznym. W Stanach Zjednoczonych przed nami przedłużony weekend związany z obchodami urodzin George'a Washingtona. Z kolei w Chinach rozpoczynają się ponadtygodniowe obchody Księżycowego Nowego Roku, w trakcie których część tamtejszych rynków pozostanie zamknięta. Jednocześnie w Brazylii trwa finałowa faza karnawału. Mimo tych wydarzeń o charakterze lokalnym, globalny rynek otrzyma impulsy do większej zmienności w postaci publikacji „minutes” FOMC, odczytu inflacji PCE oraz decyzji w sprawie stóp procentowych w Nowej Zelandii. W najbliższych dniach inwestorzy powinni skupić uwagę przede wszystkim na parach walutowych takich jak AUDNZD, indeksie US500 oraz notowaniach aluminium.

AUDNZD

Para AUDNZD wzrosła do najwyższych poziomów od 2013 roku. Ruch ten jest napędzany umocnieniem cen metali szlachetnych i przemysłowych (Australia jest ich kluczowym eksporterem) oraz wyraźnie jastrzębią postawą RBA, który niedawno zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych. W najbliższą środę, podczas sesji azjatyckiej, swoją decyzję ogłosi bank centralny Nowej Zelandii (RBNZ). Oczekuje się, że stopy zostaną utrzymane na relatywnie niskim poziomie 2,25%. Choć inflacja w Nowej Zelandii odbiła i przekracza już 3%, wyraźne problemy gospodarcze hamują bank centralny przed szybkim zacieśnianiem polityki – co kontrastuje z sytuacją w Australii. Rynek wycenia jednak, że jesienią 2026 roku RBNZ może zdecydować się na podwyżkę. Kluczowy będzie sygnał wysłany w komunikacie. Jeśli bank wskaże na ryzyka inflacyjne i potrzebę zacieśnienia polityki w późniejszym terminie, para może zaliczyć korektę. Jeśli jednak utrzyma gołębią retorykę, a ceny metali powrócą do wzrostów, AUDNZD może zmierzać nawet w kierunku poziomu 1,20.

US500

Większość amerykańskich rynków kasowych będzie w poniedziałek zamknięta, natomiast handel na kontraktach terminowych na Wall Street odbędzie się w skróconej formie. Mimo pozytywnego otwarcia, cały poprzedni tydzień zakończył się dla amerykańskich indeksów spadkami. Wynikało to z utrzymującej się niepewności co do działań USA wobec Iranu oraz mieszanego sentymentu wokół sektora sztucznej inteligencji, który zaczął ciążyć wycenom producentów oprogramowania i agencji newsowych. Do tego dochodzi niepewność co do ścieżki stóp procentowych w USA. Z jednej strony dane z rynku pracy sugerują brak pośpiechu w kwestii obniżek, z drugiej zaś inflacja CPI spada szybciej od oczekiwań. W środę poznamy zapis ostatniego posiedzenia Fed (minutes), a w piątek opublikowany zostanie raport o inflacji PCE – preferowanej przez Fed mierze dynamiki cen.

Aluminum

Zmienność na rynkach metali osiągnęła szczyt na przełomie stycznia i lutego, jednak obecnie obserwujemy wyraźny odpływ kapitału spekulacyjnego z rynku kontraktów terminowych. Spadki dotknęły również aluminium, którego cena zbliżyła się do poziomu 3000 USD za tonę, niemal w całości niwelując wzrosty wypracowane od początku 2026 roku. Na niekorzyść byków działają dwa czynniki: wyłączenie wielu sektorów chińskiej gospodarki na czas Nowego Roku Księżycowego oraz doniesienia o planach amerykańskiej administracji dotyczących ewentualnego złagodzenia ceł na aluminium i stal.

