Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (13.06.2025)

Izraelski atak na Iran wstrząsnął rynkiem ropy naftowej jest kluczowym czynnikiem wpływającym na dzisiejsze nastroje inwestorów. Niemniej jednak, w kolejnym tygodniu poznamy decyzje wielu banków centralnych. Choć większość z nich prawdopodobnie utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie, rynki walutowe, surowcowe i giełdowe mogą wykazywać podwyższoną zmienność. Warto więc będzie obserwować po weekendzie GBPCHF, GOLD oraz US500.

GBPCHF

W kolejnym tygodniu poznamy decyzje monetarne kilku banków centralnych, w tym Banku Anglii (BoE) oraz Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB). Choć obniżka stóp procentowych przez BoE jest mało prawdopodobna, Bank planuje dwa cięcia stóp jeszcze przed końcem roku. Jedynym bankiem, który najprawdopodobniej zdecyduje się na zmianę stóp jest SNB. Spodziewana obniżka wynika z wyraźnego spadku inflacji oraz nadmiernego umocnienia franka szwajcarskiego jako “bezpiecznej przystani” rynku walutowego. Jeśli nie dojdzie do dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i negocjacje handlowe z USA nie zostaną zerwane, para GBP/CHF może odreagować ostatnie spadki. W przypadku negatywnych informacji, trend spadkowy może się jednak utrzymać.

GOLD

Złoto, obok takich walut jak jen, frank szwajcarski czy amerykański dolar, pozostaje jedną z kluczowych bezpiecznych przystani. Obecnie testuje ono swoje historyczne szczyty i może dalej zyskiwać w przypadku eskalacji konfliktu między Izraelem a Iranem. W dłuższej perspektywie o kierunku notowań złota decydować będą jednak stopy procentowe. We środę (18 czerwca) Rezerwa Federalna ogłosi decyzję w sprawie swojej polityki monetarnej. Choć cięć stóp nie należy oczekiwać ani w czerwcu, ani prawdopodobnie w lipcu, to ostatnie niższe odczyty inflacji i słabsze dane z rynku pracy mogą skłonić Fed do złagodzenia tonu - co byłoby korzystne dla złota. Z drugiej strony, jeśli po decyzji Fed dolar zyska na wartości, złoto może doświadczyć korekty z obecnych, rekordowo wysokich poziomów.

US500

Kontrakt na indeks S&P 500 znalazł się zaledwie 2% od historycznych szczytów, jednak później zanotował wyraźną korektę w reakcji na eskalację napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie (która została jednak częściowo odrobiona w trakcie nowojorskiej sesji). Jeśli jednak Stany Zjednoczone nie włączą się bezpośrednio w ten konflikt, uwaga inwestorów może ponownie skoncentrować się na perspektywach umów handlowych oraz nadchodzącym sezonie wyników za drugi kwartał. Choć sytuacja z wynikami spółek pozostaje niepewna ze względu na nowe bariery celne, sam indeks odrobił już znaczną część wcześniejszych strat. US500 będzie walczyć o trwałe utrzymanie poziomu powyżej 6000 punktów.