Briefing geopolityczny (20.02.2026)

Iran:
- Lotniskowiec USS „Generał Ford”, wraz z eskortą, został zaobserwowany podczas przekraczania Cieśniny Gibraltarskiej. Okręt powinien znaleźć się w pobliżu Cieśniny Ormuz w ciągu ok. 4-6 dni.
- W świetle braku postępów w negocjacjach oraz zobowiązań ze strony Iranu Donald Trump wyznaczył Iranowi termin 10–15 dni na podjęcie decyzji w sprawie potencjalnej umowy.
- W piątek prezydent Trump przyznał, że rozważa ograniczone uderzenia na Iran.
- Niepotwierdzone informacje wskazują, że wybrane izraelskie szpitale otrzymały polecenie opróżnienia podziemnych parkingów, aby umożliwić przekształcenie ich w punkty pomocy oraz schrony.
- W czwartek, premier Donald Tusk wystosował apel do wszystkich Polaków przebywających na terenie Iranu, aby niezwłocznie opuścili kraj, gdyż wkrótce „może nie być to możliwe”.
- Norwegia wycofała swój kontyngent z Iraku na fali rosnących niepokojów w regionie.
- USA wycofały swoje myśliwce F-35 z baz w północnej Norwegii.
- Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer miał odmówić udostępnienia USA baz RAF „Fairford” oraz „Diego Garcia”.
Ameryka:
- NORAD wykrył zgrupowanie rosyjskich samolotów w pobliżu przestrzeni powietrznej stanu Alaska. Rosyjskie zgrupowanie składało się z dwóch myśliwców Su-35, dwóch bombowców strategicznych Tu-95 oraz samolotu wczesnego ostrzegania A-50. USA wysłały podobne zgrupowanie, którego celem było przechwycenie i eskorta rosyjskich samolotów.
Europa:
- Jak donosi „WSJ”, prezydent Zełenski miał prywatnie przyznać, że negocjacje pokojowe poniosły całkowitą klęskę, oraz polecił przygotowanie planów obrony zakładających kolejne trzy lata konfliktu.
- Na wschodniej Białorusi duża liczba mężczyzn otrzymała nieoczekiwane powołania do wojska oraz wezwania na nieplanowane ćwiczenia wojskowe. Wezwania wydają się obejmować cały łańcuch dowodzenia i dotyczyć od kilkuset do kilku tysięcy mężczyzn.
Komentarz giełdowy: Meta-ryzyko i panika wokół „AI”
PILNE: Teheran gotowy do podjęcia wszelkich kroków w celu osiągnięcia porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi 🚨OIL traci 📉
US OPEN: Wall Street odbija po umowie AMD z Meta
Kakao traci 5% i spada poniżej 3000 USD za tonę pierwszy raz od maja 2023📉Kompletna kapitulacja?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.